Las FDI destruyen un túnel terrorista de 800 metros de longitud en la Franja de Gaza Hamas utilizó el túnel, que pasaba cerca del área en la que están estacionadas tropas de las FDI, declaró el ejército. JERUSALEM POST STAFF By

IDF troops destroy an 800-meter-long tunnel in the Gaza Strip. May 27, 2024. (Credit: IDF Spokesperson's Unit).