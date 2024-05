Oficial de las FDI: 'No hay acuerdo de rehenes con el gobierno actual'

"Estamos desesperados. Con esta composición del gobierno, no habrá acuerdo", declaró el Mayor General retirado Nitzan Alon, el oficial de las FDI a cargo del tema de los cautivos, en una discusión confidencial con oficiales de enlace para las familias de los rehenes, según un informe de N12. Alon acusó que la configuración actual del gobierno es una barrera significativa para llegar a un acuerdo para la liberación de los rehenes. Él enfatizó, según el informe, "El acuerdo por el que estoy abogando incluirá el retorno gradual de todos los rehenes."

Las negociaciones para un acuerdo por los rehenes están en curso, y el Gabinete de Guerra se reunirá el domingo por la noche para discutir una nueva propuesta presentada por el jefe del Mossad a los mediadores.

Según el informe, en la conversación cerrada de la semana pasada, Alon le dijo a los oficiales de enlace: "Estamos desesperados. Con esta composición del gobierno, no habrá acuerdo. El acuerdo por el que abogo incluye el retorno gradual de todos los rehenes. Hamas insiste en que incluya el fin de los combates. Informé al Primer Ministro que podemos reanudar los combates en cualquier momento."

Familiares de israelíes retenidos como rehenes por terroristas de Hamás en la Franja de Gaza piden su liberación ante la Oficina del Primer Ministro en Jerusalén, el 5 de mayo de 2024 (credit: YONATAN SINDEL/FLASH90)

La guerra debe terminar

El portavoz de las FDI respondió: "El general de división retirado Nitzan Alon opera bajo la dirección del escalón político para devolver a los cautivos. Las declaraciones realizadas fueron sacadas de contexto."

Tras la publicación de las declaraciones de Alon, representantes de las familias de los cautivos protestaron en la Puerta de Begin, declarando: "Está claro para todos que no veremos a los cautivos en casa si no terminamos con la guerra. Sin embargo, al gobierno no le interesa devolver a los cautivos y continúa la guerra sin metas realistas. Los miembros del gobierno saben lo que se requiere y se niegan categóricamente a hacerlo. Si no pueden traer a nuestros seres queridos a casa después de abandonarlos el 7 de octubre, deberían informar al público. Aparentemente, no hay más opción que reemplazar al gobierno para traer a nuestros seres queridos de vuelta a casa."

La Oficina del Primer Ministro emitió una declaración tras la publicación: "A pesar de que el Primer Ministro Netanyahu ha dado repetidamente al equipo de negociación un amplio mandato para liberar a nuestros cautivos, Sinwar continúa exigiendo el fin de la guerra, la retirada de las FDI de la Franja de Gaza y la preservación de Hamas, para que pueda cometer las atrocidades del 7 de octubre una y otra vez. El Primer Ministro Netanyahu se opone firmemente a esto. Los informes desde dentro del equipo de negociación solo endurecen la postura de Hamas, perjudican a las familias y retrasan la liberación de nuestros rehenes."