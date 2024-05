Metralla de ataque aéreo contra depósito de combustible causó probablemente el incendio en Rafah

La información inicial sugiere que el incendio que se desató en Rafah tras el ataque aéreo que apuntaba a dos miembros importantes de Hamas el domingo, probablemente ocurrió como resultado de los escombros que impactaron e incendiaron un tanque de combustible en la cercanía del ataque, informó ABC News el lunes, citando a un funcionario estadounidense.

El portavoz de las FDI, Daniel Hagari, habló con la prensa extranjera el martes, sugiriendo que una base militar de Hamas, ubicada cerca del lugar del ataque, fue la causa más probable del incendio.

También enfatizó que el ataque aéreo de la FDI estaba a 1.7 km de la zona humanitaria.

Las FDI también publicaron un audio en el que se escucha a dos palestinos conversando después del ataque. "Es un depósito de municiones", dijo uno de los interlocutores, quien luego agregó: "El bombardeo de los judíos no fue fuerte, fue un misil pequeño, porque no creó un gran agujero". Documentos de identidad del Jefe del Estado Mayor de Cisjordania y de otro funcionario de Hamás que murieron en el ataque (credit: IDF)

Según funcionarios de las FDI, el incendio probablemente se desató cuando esquirlas – o un objeto similar – impactaron un tanque de combustible, el cual se encendió y prendió una tienda cercana. En este momento, Estados Unidos no tiene información para confirmar o refutar la afirmación y está esperando los resultados de la investigación de las FDI. El funcionario continuó afirmando que las FDI no estaban llevando a cabo una operación terrestre importante, de acuerdo con las instrucciones de Estados Unidos.

Según Reuters, al menos 45 personas murieron en el ataque. Más de la mitad de los fallecidos eran mujeres, niños y ancianos, afirmaron funcionarios del Ministerio de Salud de Gaza dirigido por Hamas, añadiendo que es probable que la cifra de muertos aumente entre personas con quemaduras graves.

El Primer Ministro Benjamin Netanyahu dijo que el ataque no tenía la intención de causar bajas civiles. "En Rafah, ya evacuamos a cerca de 1 millón de residentes no combatientes, y a pesar de nuestros mayores esfuerzos por no dañar a no combatientes, lamentablemente algo salió trágicamente mal", dijo en un discurso en el Knesset que fue interrumpido por gritos de los legisladores de la oposición.

¿Por qué Israel llevó a cabo un ataque aéreo en Rafah?

El ataque aéreo en Rafah tuvo como objetivo y eliminó con éxito al jefe de la división de Cisjordania de Hamas, Yassin Rabia, junto con Khalid Nagaar, un miembro senior de la división de Cisjordania. Las FDI confirmaron: "El ataque se dirigió a terroristas que son objetivos legítimos según el derecho internacional, utilizando municiones precisas, y se basó en inteligencia previa que indicaba el uso del área por parte de terroristas de Hamas". La división de Cisjordania de la organización terrorista de Hamas es responsable de planificar, financiar y apoyar la perpetración de ataques terroristas en Cisjordania y en Israel. Rabia supervisaba todas las operaciones militares de la división de Cisjordania de la organización terrorista de Hamas, estaba involucrado en la transferencia de fondos para fines terroristas y dirigía a los operativos de Hamas para llevar a cabo ataques en Cisjordania. En el pasado, Yassin ha ejecutado varios ataques mortales, incluidos ataques en 2001 y 2002 que resultaron en la muerte de soldados de las FDI.

Nagaar, un miembro senior de la división de Cisjordania de la organización terrorista Hamas, orquestó ataques armados y otros actos de terror en Judea y Samaria y facilitó la transferencia de fondos destinados al terrorismo para la organización terrorista Hamas en la Franja de Gaza. En el pasado, Khalid ha llevado a cabo varios ataques mortales, incluidos ataques entre 2001 y 2003 en los que civiles israelíes fueron asesinados, así como soldados adicionales de las FDI que fueron asesinados y heridos.

La decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre Rafah

Hamas emitió un comunicado afirmando que el ataque de Israel en Rafah es "el anuncio de la desafío del gobierno de Netanyahu a las decisiones de la justicia internacional", pero el comunicado no abordó por qué Hamas había construido infraestructura terrorista en la densamente poblada región de Rafah. "La masacre cometida en las áreas donde se considera un área segura", dijo el oficial de Hamas Osama Hamdan. "El momento de estos asesinatos durante los últimos dos días es como el anuncio de la desafío del gobierno de Netanyahu a las decisiones de la justicia internacional". La Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel que detuviera cualquier operación militar en Rafah que destruyera al pueblo palestino "total o parcialmente", informó el Jerusalem Post después de la decisión de la semana pasada.

Sin embargo, a pesar de las afirmaciones del grupo terrorista Hamas, esto no impide que Israel tome medidas contra los terroristas refugiados en Rafah entre la población civil.