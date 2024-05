Estado Mayor General de las FDI investigará ataque de Rafah después de la muerte de 45 palestinos

El Mecanismo de Investigación y Evaluación del Estado Mayor General de las FDI investigará un ataque llevado a cabo en Rafah que provocó un incendio en el que murieron al menos 45 palestinos, informaron las FDI el lunes.

La investigación fue abierta por orden del Fiscal General Militar, el General de División Yifat Tomer-Yerushalmi.

Las FDI dijeron que el ataque tuvo como objetivo a dos altos terroristas de Hamás en el área de Tal as Sultan, basado en información de inteligencia previa sobre su presencia en el lugar. Los dos fueron identificados como Yassin Rabia, comandante de la dirección de Hamás en Cisjordania, y Khaled Nagar, un alto funcionario en la rama de Cisjordania de Hamás.

Rabia manejaba la totalidad de la actividad terrorista de Hamás en Cisjordania, transfería fondos a terroristas y planeaba ataques terroristas en toda Cisjordania. También llevó a cabo varios ataques terroristas mortales en 2001 y 2002. En cuanto a Nagar, supervisaba ataques armados y transfería fondos para la actividad terrorista de Hamás en Gaza. Nagar también perpetró varios ataques terroristas mortales entre 2001 y 2003.

El Ministerio de Salud dirigido por Hamas en Gaza informó que 45 personas murieron en el ataque y el incendio subsiguiente en Rafah la noche del domingo. Imágenes del lugar mostraron cuerpos siendo sacados de tiendas y estructuras improvisadas consumidas por un gran fuego. Las FDI señalaron que habían tomado "varias medidas" para reducir el riesgo de dañar a civiles no involucrados, incluyendo vigilancia aérea, el despliegue de municiones precisas e información adicional de inteligencia. Indicaron que, según estas medidas, la evaluación fue que los civiles no involucrados no serían dañados durante la operación.

Las FDI enfatizaron que, contrariamente a algunos informes iniciales, el ataque no golpeó el área humanitaria en Al-Mawasi y Khan Yunis. El ejército dijo que "lamenta cualquier daño a civiles no involucrados durante el combate".

El Mecanismo de Investigación y Evaluación del Estado Mayor General es un organismo independiente responsable de examinar incidentes excepcionales durante el combate.

El Fiscal General Militar calificó el incidente de Rafah como 'muy difícil'.

A primera hora del lunes, el Fiscal General Militar dijo que los acontecimientos en Rafah estaban siendo revisados, calificándolos de incidente "muy difícil". Tomer-Yerushalmi recalcó que aunque ha habido incidentes en los que se sospechaba de violaciones de las leyes de guerra y órdenes militares durante la guerra, estos son "excepciones, no la regla, y no revelan una política que se desvíe de la ley".

Se han abierto alrededor de 70 investigaciones por parte de la División de Investigaciones Criminales de la Policía Militar en incidentes ocurridos a lo largo de la guerra. Estas investigaciones incluyen una que está examinando las acusaciones sobre el trato a detenidos en el campo de detención de Sde Teiman.

"Tomamos estas acusaciones muy en serio y estamos trabajando para llevarlas a cabo", dijo Tomer-Yerushalmi.

Las investigaciones que se están llevando a cabo también incluyen casos de civiles no involucrados que fueron asesinados en circunstancias de combate, incidentes de violencia, delitos de propiedad y saqueos. Algunos incidentes no cruzaron el umbral criminal y fueron remitidos a comandantes a quienes se les encargó tomar medidas disciplinarias. "Algunos afirman -y estas son afirmaciones que hemos escuchado más de una vez en el pasado- que '¡los cañones están retumbando! ¿Por qué priorizas investigar a los soldados en medio del combate?' Algunos van incluso más allá y afirman que, de todos modos, el cumplimiento interno es ineficaz para evitar procesos relacionados con la arena internacional", afirmó Tomer-Yerushalmi. "El compromiso de las FDI con la ley no proviene de la preocupación planteada por la arena internacional. Está arraigado, en primer lugar, en el hecho de que el Estado de Israel es un estado de derecho. El estado de derecho y la pureza de las armas son valores tejidos en el código ético de las FDI desde el día en que fue establecido", puntualizó.

El Fiscal General del Ejército destacó que Israel ha estado trabajando durante décadas para hacer cumplir el estado de derecho y la pureza de las armas, señalando la masacre de Hula en 1948, cuando los soldados dispararon al menos a 35 hombres y luego hicieron explotar una casa encima de ellos, y la masacre de Kafr Kassem en 1956 cuando 49 árabes-israelíes fueron asesinados por oficiales de la Policía de Fronteras, como ejemplos.

En el caso de la masacre de Hula, el comandante responsable fue condenado a siete años de prisión, pero esa sentencia luego se redujo a un año. En el caso de Kafr Qasim, once oficiales de la Policía de Fronteras y soldados fueron enjuiciados en un tribunal militar, con algunos recibiendo sentencias de hasta 17 años, pero todos los condenados fueron liberados prematuramente dentro de unos pocos años después de la masacre. El comandante de brigada involucrado en ese incidente recibió un castigo simbólico de una multa de 10 prutot (los prutot son el precursor del agora, siendo una décima parte de uno).

"Respetar límites claros, incluso en la guerra, más aún durante la guerra, y hacer cumplir la ley cuando se cruzan estos límites, es una clara expresión de la profunda diferencia entre nosotros y nuestros enemigos. Así es como hemos operado en las FDI desde el primer día de la guerra, y estamos orgullosos de ello", dijo Tomer-Yerushalmi. Además, el lunes, el Primer Ministro Benjamin Netanyahu mencionó el incidente en Rafah en un discurso en el pleno de la Knesset, calificándolo como un "error trágico" y diciendo que sería investigado.