Mira: las FDI atacan a Hamas, grupo terrorista Al-Noor en continuas operaciones en Gaza Las FDI también mataron a Salame Barake, quien era un operativo de Hamas en el Batallón de Khan Yunis y Jefe de Finanzas en la Policía de Hamas. JERUSALEM POST STAFF By

Footage of the elimination of Salame Barake, who was a Hamas operative in the eastern Khan Yunis Battalion and Head of Finance in the Hamas Police, June 1, 2024, (IDF SPOKESPERSON'S UNI t)