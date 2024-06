La presión desespera a Hamás y se avecina una guerra con Hezbolá, predice un comentarista

A pesar de que la Corte Penal Internacional en La Haya emitió una orden para detener las actividades en Rafah, Israel continuó con sus actividades militares en la zona.

La reacción internacional y la condena a Israel llegaron casi de inmediato. Por ejemplo, Arabia Saudita condenó y acusó a Israel de asesinato, y el embajador en París tenía la intención de proponer "detener la masacre".

Hezi Simantov, comentarista y corresponsal de asuntos árabes de Channel 13 News, fue entrevistado esta mañana por Udi Segal y Anat Davidov en la radio 103FM y abordó este tema complejo.

Simantov afirmó: "Hamas está bajo presión debido a la operación de las FDI en Rafah. Dicen que no aceptarán un alto el fuego a menos que las FDI detengan la operación en Rafah. Llaman al acuerdo de secuestro 'un intercambio de prisioneros y un alto el fuego'. La operación en Rafah podría conducir a un cambio en la situación en la Franja, y puede haber una alternativa política allí, lo que perturba mucho a Hamas en este asunto. Aunque Hamas estima que podrá sobrevivir a la operación militar en Rafah debido a la tensión con Egipto, la situación humanitaria en la Franja y los incidentes en Rafah se atribuyen a las FDI."

La efectiva estrategia de propaganda de Hamas

Simantov luego comentó sobre el video del rehén israelí Alex Tropanov, publicado por la Yihad Islámica.

"No sabemos cuándo se filmó el video. El signo de vida es válido solo en ese momento (cuando se filmó el video)", dijo. "No sabemos cuándo van a publicar nuevos videos, pero sabemos que Hamas y la Yihad Islámica Palestina (PIJ) filmaron a los cautivos para usarlos como cebo en el futuro. Esta es su arma más poderosa. Lo usan como un mensaje para mostrar que Hamas puede poner orden en el caos si las FDI detienen su acción militar. Hamas le dijo a los mediadores, Egipto y Qatar, que no pueden darle a Israel lo que quiere: 30-40 cautivos vivos. De repente, la PIJ publica un video de un cautivo israelí. Desde el 7 de octubre, Hamas ha sido muy coordinado en términos de comunicación y propaganda ilustrativa".

Hacia el final de la entrevista, Simantov abordó la tensa situación en el norte.

"Toda la historia muestra que realmente estamos cerca de la escalada de la guerra en el norte", afirmó Simantov. "Se está dirigiendo en esa dirección porque toda la charla sobre un arreglo político, en mi estimación, solo pospondrá el enfrentamiento en el norte, no lo evitará. Cualquier acuerdo que aleje a Hezbollah de la frontera solo pospondrá la guerra. Existe aquí un problema donde Hezbollah e Irán entienden que es posible y necesario desafiar a Israel después del 7 de octubre. Desde el momento en que Irán lanzó cohetes hacia Israel, esa suposición falló, y también está empezando a dirigirse hacia Hezbollah".

Editado por Michal Kadosh para la radio 103FM.