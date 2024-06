MIRA: Noa Argamani rescatada por helicóptero Black Hawk del IDF Las Fuerzas Especiales del IDF, junto con la unidad de élite de Contraterrorismo de la Policía Yamam, rescataron a los rehenes del Campamento de Refugiados de Nuseirat donde estaban retenidos. JERUSALEM POST STAFF By

The moment Noa Argamani was rescued from Hamas captivity by Israeli forces in the Gaza Strip, June 8 , 2024 (IDF SPOKESPERSON'S UNIT)