La inteligencia de EE.UU. ayudó a fuerzas israelíes en la operación de rescate de rehenes de Gaza

La célula de rehenes estadounidenses en Israel asistió en el esfuerzo para rescatar a los cuatro rehenes liberados de la cautividad de Hamas el sábado, según un funcionario estadounidense citado por Barak Ravid de Walla.

Además, el New York Times informó que Estados Unidos había proporcionado inteligencia a Israel sobre los rehenes antes de la operación.

