Netanyahu: No dejaré a Hamas en Gaza, los israelíes no quieren que lo haga

El público israelí respalda el objetivo de la guerra de destruir a Hamas en Gaza, dijo el primer ministro Benjamin Netanyahu mientras las negociaciones para un acuerdo de rehenes permanecían estancadas, ya que el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, está programado para llegar a la región con una parada en Israel el lunes.

"Respecto a la demanda de Hamas... de que nos comprometamos a poner fin a la guerra sin lograr nuestros objetivos - la eliminación de Hamas y todo lo demás - no estoy listo, eso está claro. No solo yo, creo que todo el público [israelí] no está listo", dijo Netanyahu.

"Estamos comprometidos con la victoria absoluta. No queremos y no podemos abandonar el [área de Gaza], no solo por los soldados caídos sino también porque el futuro del país está en juego", dijo.

Emitió sus palabras en una reunión con el Foro Valor, justo un día después del dramático rescate por parte de las FDI de cuatro rehenes retenidos en Gaza desde el 7 de octubre: Noa Argamani, Almog Meir Jan, de 22 años, Andrey Kozlov, de 27, y Shlomi Ziv, de 41.

Netanyahu, quien ha estado bajo una presión pública persistente para hacer un trato por el regreso de los 120 rehenes restantes en Gaza, ha dicho que está comprometido a liberarlos, pero solo aceptaría un acuerdo que permita a Israel destruir a Hamas.

Presión pública para liberar a los rehenes restantes

Por su parte, el grupo terrorista ha insistido en que cualquier acuerdo debe incluir, desde el principio, un compromiso israelí de poner fin a la guerra y retirarse de Gaza. También ha exigido que Israel libere a prisioneros de seguridad palestinos y terroristas detenidos en sus cárceles.

Estados Unidos ha estado en medio de una intensa ofensiva diplomática para obligar a Hamas a aceptar un acuerdo de tres fases, que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentó el 31 de mayo. Hamas ha hablado en contra pero no lo ha rechazado completamente.

El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jack Sullivan, tomó la palabra desde París, en el marco de la visita de Biden allí, para instar a Hamas a aceptar el acuerdo, que trata sobre la cuestión de un alto el fuego permanente que solo comenzaría en el día 16 de la primera fase.

Israel ha acordado avanzar y aceptar la tregua en los combates que acompañarían al acuerdo, siempre y cuando no tenga que prometer terminar la guerra en esta etapa.

Sullivan dijo que la mejor respuesta al sufrimiento palestino en Gaza era "un alto al fuego y un acuerdo de rehenes".

Habló en medio de informes de que más de 270 palestinos habían sido asesinados durante la operación de rescate de rehenes del sábado. Inicialmente, las FDI pusieron ese número en 90, de los cuales un número no especificado eran combatientes.

"¿Por qué el presidente Biden está saliendo públicamente y pidiendo un alto al fuego y un acuerdo de rehenes, porque él piensa que la mejor manera de traer a todos los rehenes a casa es en un acuerdo donde son sacados diplomáticamente donde no hay necesidad de operaciones militares para sacar a cada último rehén", Sullivan dijo a CNN.

"Desafortunadamente, vamos a seguir viendo conflictos y operaciones militares en las que Israel hace esfuerzos para recuperar a sus ciudadanos y francamente, para recuperar a ciudadanos estadounidenses.

"Lo que preferiríamos ver es un alto el fuego donde el rehén salga pacíficamente" y ese tipo de acuerdo ya está sobre la mesa, dijo.

"Israel ha dicho que sí a esto. Ahora Hamas necesita decir que sí. Ahí es donde está el máximo esfuerzo, energía y atención del presidente Biden.

"Ayer escuchamos del presidente francés aquí en París, que Francia apoya esto y el mundo apoya esto, y Hamas debería venir a la mesa y decir que sí", dijo Sullivan.

Las Brigadas armadas de al-Qassam de Hamas dijeron en un video publicado en su canal de Telegram el domingo que tres rehenes fueron asesinados, incluido un ciudadano estadounidense, durante la misión de rescate del sábado.

El grupo no reveló los nombres de los presuntos asesinados, pero el video mostraba lo que parecían ser tres cadáveres no identificables con barras de censura sobre sus rostros.

"Tus cautivos no serán liberados a menos que nuestros prisioneros sean liberados", añadió el video.

Una afirmación de Hamas el sábado de que algunos rehenes murieron en la operación fue desestimada poco después como una "mentira descarada" por un portavoz militar israelí.

El video fue un recordatorio contundente mientras los israelíes celebraban un raro momento eufórico al ver a los rehenes regresar con vida, de que la misión no había hecho mucho para cambiar la situación sobre el terreno, en la cual Israel estaba en una batalla existencial con Irán y sus fuerzas aliadas, Hamas y Hezbollah.

"También estamos obligados a devolver a los rehenes de diferentes maneras," dijo Netanyahu, "Pero antes que nada estamos comprometidos a asegurar nuestro futuro. Nuestro futuro no existirá aquí frente al eje del mal de Irán y sus metástasis si simplemente bajamos la cabeza y nos rendimos," explicó.

Israel, explicó Netanyahu, está enfrentando amenazas desde siete frentes: Hamas en Gaza, Hezbollah en Líbano, los hutíes en Yemen, milicias en Irak y Siria, Irán y la Corte Penal Internacional.

Es una situación que requiere unidad nacional, enfatizó.

Reuters contribuyó a este reporte.