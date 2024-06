Un escuadrón de F-16 aterriza tras alcanzar objetivos erróneos en Gaza, sin víctimas

La tripulación de un F-16 del escuadrón de aviones de combate de la IAF está en tierra durante tres semanas después de haber atacado objetivos equivocados en la Franja de Gaza, informó el lunes por la mañana la emisora estatal israelí KAN.

Según los informes, la inmovilización de la tripulación de la base de Ramón se produjo tras dos incidentes graves en dos semanas.

El primer ataque se llevó a cabo introduciendo puntos de ruta incorrectos en tierra.

Unos días más tarde, durante un vuelo nocturno para atacar cinco objetivos en la Franja de Gaza, la tripulación cometió el mismo error al escribir mal uno de los dígitos de los objetivos y golpear el equivocado, añadió el informe de KAN.

Informes de negligencia

Un caza israelí F-16 sobrevuela una base aérea en el sur de Israel, el 4 de marzo de 2024. (credit: REUTERS/Ronen Zvulun TPX IMAGES OF THE DAY) "No se cumplieron los procedimientos para verificar objetivos en tierra", habría declarado la Fuerza Aérea de Israel (IAF), añadiendo que hubo "negligencia al introducir los puntos de referencia, incumplimiento de los procedimientos al realizar controles adicionales por parte de la tripulación, incumplimiento de cambiar hábitos, aunque los procedimientos se cambiaron después del primer error".

La IAF añadió que "no se causaron daños ni hubo víctimas en ninguno de los casos".