Ex jefe del Mossad Pardo: Halevi debería renunciar incluso si el primer ministro no lo hace

El ex jefe del Mossad, Tamir Pardo, llamó el lunes al jefe de Estado Mayor de las FDI, teniente general Herzi Halevi, a renunciar, incluso si el primer ministro Benjamin Netanyahu no lo hace.

Hablando en la Conferencia Herzliya de la Universidad Reichman, Pardo dijo: “Conozco a Herzi desde hace 30 años. Es un gran comandante. Lo que sucedió el 7 de octubre no está conectado con él como comandante. Pero no está bien continuar nueve meses después” de que las FDI no pudieran evitar la invasión de Hamas el 7 de octubre.

Continuó, “No es bueno para el país ni para las FDI. El 9 de octubre, se esperaba que el gobierno renunciara y luego el nivel operativo [como Halevi] renunciaría”, pero dado que esto no ha sucedido, dijo que Halevi necesita renunciar para restaurar la fe pública en las FDI.

Agregó que “las FDI podrían reemplazar a [Halevi y otros] con grandes personas” y que el Shin Bet podría hacer lo mismo." Ronen Bar, jefe de los servicios de seguridad Shin Bet habla en la Semana Cibernética anual, en la Universidad de Tel Aviv, el 27 de junio de 2023 (credit: AVSHALOM SASSONI/FLASH90)

Pardo dejó en claro que creía que Netanyahu estaba causando "caos" en Israel al no renunciar y al tomar decisiones "irresponsables" en "todos los frentes". Sin embargo, Pardo está seguro de que el Shin Bet tiene tantas personas capaces que sería imposible para Netanyahu nombrar a un nuevo jefe no calificado para reemplazar a Ronen Bar, el actual jefe.

Pardo estaba refutando la posición informada de Bar de que no renunciaría antes que Netanyahu porque, Bar cree, Netanyahu politizaría el Shin Bet.

Ataque a Benjamin Netanyahu

En un ataque directo al primer ministro, el ex jefe del Mossad dijo: "Me avergüenzo de ser israelí [cuando Netanyahu] habla así al país que nos dio el mayor respaldo jamás".

Se refería a un video que Netanyahu hizo atacando a la administración de Biden por frenar o pausar aspectos de armamento que ha estado proporcionando a Israel durante la guerra actual como un modo de presionar a Jerusalén para que siga sus recomendaciones sobre la batalla de Rafah y la guerra en general.

Muchos funcionarios de defensa y políticos han criticado a Netanyahu por este tema, afirmando que hacer público su ataque ha perjudicado sustancialmente la seguridad de Israel y, potencialmente, la provisión continua de ciertas armas. El ex jefe de las FDI y miembro de la Unidad Nacional, Gadi Eisenkot, señaló que el ataque público de Netanyahu llevó al aplazamiento de una reunión crítica entre Estados Unidos e Israel sobre las amenazas de Irán, algo en lo que el primer ministro siempre ha dicho que era su principal enfoque.

Pardo también advirtió que el mundo y los medios de comunicación han pasado por alto una gran historia adicional: el Puerto de Eilat se ha cerrado esencialmente durante la guerra debido a los ataques con misiles de los hutíes de Yemen. El ex jefe del Mossad dijo que el hecho de que nadie esté discutiendo siquiera este crucial asunto diplomático y económico muestra cuán perdida está la estrategia actual de Israel respecto a la guerra.

El ex mayor general de las FDI, Noam Tivon, dijo que Netanyahu ha perjudicado significativamente cualquier posibilidad de que se devuelvan los rehenes tomados por Hamás al socavar las negociaciones y tomar posiciones influenciadas por miembros extremistas de su gobierno.