Importante falla en las comunicaciones de las FDI justo antes del 7 de octubre - informe de N12

El presentador del Canal 12, Yaron Avraham, afirmó en un hilo en X que el jefe de la inteligencia de las FDI, Aharon Haliva, no estaba disponible y que su personal evitó despertarlo, considerando que no era necesario.

La decisión causó un gran retraso en elevar el nivel de alerta, lo que no sucedió hasta la mañana.

"Revelamos por primera vez que Haliva, en conversaciones personales dentro de la Dirección de Inteligencia, explica que su ausencia no se debió a estar dormido e inalcanzable durante sus vacaciones en Eilat a esa hora", tuiteó Avraham.

פרסום ראשון במהדורה: השיחה הדרמטית בליל 7 באוקטובר וההסבר התמוה של ראש אמ"ן. עקבו אחר השרשור: >> — Yaron Avraham ירון אברהם (@yaronavraham) July 8, 2024

¿Qué sucedió?

Entonces, si no estaba dormido, ¿por qué se perdió la evaluación de las 4 a.m.?

"Según Haliva mismo, la razón por la que no se unió a la evaluación de la situación de las 4 a.m. con el Jefe de Estado Mayor fue que su asistente personal de inteligencia, Nadav, no consideró necesario incluirlo en la llamada".

Haliva dijo que su ayudante no creía que la evidencia fuera concluyente y no quería despertarlo.

Más personas estaban ausentes de la evaluación de las 4 a.m. debido a estar en el extranjero o inalcanzables. Esto se vio agravado por el hecho de que el personal del Jefe de Estado Mayor no invitó a altos funcionarios a la llamada, pues algunos afirmaron que era política que el personal de Inteligencia Militar no estuviera presente si el jefe de su departamento no lo estaba.

La respuesta del portavoz de las FDI a las preguntas de Avraham fue: "Las declaraciones atribuidas al Jefe de Inteligencia Militar no fueron hechas por él."

Avraham respondió: "Lamentablemente, esto no es cierto. Es una lástima. Habrá más que discutir."

Recientemente, las FDI han retrasado la publicación de un informe sobre este mismo tema, lo que ha generado especulaciones sobre la razón exacta.