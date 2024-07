Hamás advierte que conversaciones sobre rehenes podrían fracasar por acción de las FDI

Hamás advirtió de que las conversaciones sobre el acuerdo de los rehenes celebradas el lunes en El Cairo por el director de la CIA, William Burns, podrían fracasar debido a las acciones de las FDI y del primer ministro Benjamin Netanyahu.

Durante una llamada con los mediadores, el jefe de Hamás, Ismail Haniyeh, dijo que consideraba a Netanyahu y al ejército de Israel plenamente responsables del posible fracaso de las negociaciones, según el grupo. En un mensaje en su canal de Telegram, advirtió de que la renovada campaña de las IDF en la ciudad de Gaza podría hacer retroceder a la casilla de salida las conversaciones mediadas para el alto el fuego.

Un mensaje publicado allí a primera hora del día acusaba a Netanyahu de "poner obstáculos adicionales en el camino de las negociaciones a medida que intensifica su agresión y sus crímenes contra nuestro pueblo."Hamás subrayó que había demostrado "flexibilidad y positividad para facilitar la consecución de un acuerdo que ponga fin a la agresión sionista" en Gaza, al tiempo que pedía a los países mediadores, Qatar y Egipto , que pusieran fin a las "manipulaciones y crímenes" de Netanyahu.

Ismail Haniyeh, top leader of the Palestinian Islamist group Hamas, meets a person offering condolences after the killing of three of his sons in an Israeli strike in Gaza City, in Doha, Qatar April 11, 2024. (credit: REUTERS/IBRAHEEM ABU MUSTAFA) El asesor de comunicaciones de seguridad nacional de Estados Unidos, John Kirby, declaró a la prensa en Washington que creía que era posible alcanzar un acuerdo.

Sigue habiendo lagunas en ambas partes

"Hemos estado trabajando muy, muy duro, y sigue habiendo algunas lagunas en las dos partes, en las posiciones, pero no habríamos enviado un equipo allí si no pensáramos que tenemos una oportunidad aquí", dijo. Señaló que, como parte de los esfuerzos de Estados Unidos por cerrar el acuerdo, el enviado especial estadounidense Brett McGurk se encontraba en El Cairo junto con Burns. Se espera que el director de la CIA celebre una cumbre más amplia el miércoles en Doha para debatir el acuerdo en tres fases sobre los rehenes que el presidente estadounidense, Joe Biden, desveló por primera vez en Washington el 31 de mayo. Kirby afirmó que "en ambas partes se ven comentarios públicos que no reflejan las conversaciones que estamos manteniendo en privado con ellos o con sus interlocutores"." En su país, Netanyahu fue vapuleado por sus socios de coalición de derechas, que amenazaron con derrumbar el gobierno si llegaba a un acuerdo, y por la oposición, que le acusó de sabotearlo para obtener beneficios políticos. Para los detractores de la propuesta en tres fases, la cuestión ha sido si pondría fin prematuramente a la guerra de Gaza antes de que Hamás haya sido eliminada. El portavoz de las FDI, el contralmirante Daniel Hagari, declaró a ABC que Hamás seguiría en Gaza dentro de cinco años. Fue una declaración que subrayó la profundidad del atrincheramiento de Hamás en el enclave que gobierna desde que tomó por la fuerza el control del enclave en un golpe de Estado en 2007. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, que lidera el Partido Sionista Religioso, y el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, que lidera el Partido Otzma Yehudit, amenazaron con abandonar el gobierno si Netanyahu aceptaba el acuerdo. Durante una rueda de prensa en la Knesset, Smotrich advirtió de que el líder de Hamás en Gaza, Yahya Sinwar, vería el acuerdo como una victoria. Mostró una fotografía de Sinwar levantando los dedos de ambas manos en una "V de Victoria".

"Esta es la imagen que tendremos en Gaza si, Dios no lo quiera, firmamos este acuerdo", dijo Smotrich, añadiendo que el acuerdo era una "derrota y humillación para Israel y una victoria para Sinwar"." Smotrich puso en duda la capacidad de Hamás para cumplir los términos del acuerdo, advirtiendo que esencialmente remitía a la muerte a los rehenes que no fueran liberados en la primera fase del acuerdo. "Hará que miles de personas sean asesinadas en la próxima masacre de Sinwar y Hamás", dijo Smotrich, en referencia a las 1.200 personas asesinadas durante el ataque dirigido por Hamás el 7 de octubre. Smotrich acusó a Netanyahu de no mantener su promesa de una victoria completa sobre Hamás. "Señor Primer Ministro, esto no es una victoria absoluta. Se trata de un fracaso total", dijo Smotrich, y subrayó: "No formaremos parte de un acuerdo de rendición ante Hamás". Netanyahu ha insistido repetidamente en que no tiene previsto poner fin a la guerra hasta que se alcancen todos sus objetivos, que son la liberación de todos los rehenes y la eliminación de Hamás. También ha insistido en las últimas semanas en que Israel está comprometido con la propuesta de Biden y que los objetivos de la guerra pueden alcanzarse dentro del ámbito de ese acuerdo del 31 de mayo. Hamás había rechazado inicialmente el acuerdo, aferrándose a su exigencia a largo plazo de que Israel debía aceptar un alto el fuego permanente y una retirada completa de las IDF del enclave antes de liberar a ningún rehén. La semana pasada, Hamás retiró esa exigencia, pero desde entonces ha intentado introducir enmiendas al acuerdo que lograrían un alto el fuego permanente de facto. Israel se ha mantenido firme en su postura de que está comprometido con la propuesta de Biden del 31 de mayo y que todos los detalles que se negociaran debían entrar dentro del marco de ese acuerdo. Netanyahu reiteró las líneas rojas de Israel el domingo en una declaración pública, explicando que junto al compromiso con el acuerdo de Biden y los objetivos de guerra, había otros tres factores en juego. No habría contrabando de armas a Gaza desde Egipto, los terroristas no podrían regresar al norte de Gaza e Israel maximizaría el número de rehenes vivos que serían liberados del enclave. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, se reunió el lunes con representantes de las familias de los rehenes, asegurándoles que Israel haría todo lo posible para maximizar la renovada oportunidad de un acuerdo. Gallant dijo que fue la campaña militar de las FDI en Gaza la que creó una nueva apertura en las conversaciones. "La presión militar creó las condiciones que hacen posible avanzar con el acuerdo", dijo Gallant. "Debemos aprovechar la presión militar para hacer avanzar el acuerdo y no desaprovecharlo".

Reuters contribuyó a este informe.