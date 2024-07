"Mi hermano no es prioridad": Hermano de rehén critica falta de esfuerzos para traerlos a casa

El actual conflicto entre Israel y Hamás ha dejado a muchas familias israelíes sumidas en la desesperación, lidiando con la incertidumbre y el trauma de tener a sus seres queridos como rehenes. De las 240 personas que fueron tomadas como rehenes, 116 siguen cautivas de Hamás, entre ellas Nimrod Cohen, de 19 años, un soldado que fue secuestrado en Nahal Oz. El hermano mayor de Nimrod, Yotam Cohen, habló con The Media Line sobre sus esfuerzos durante los últimos nueve meses para traer a Nimrod de vuelta a casa.

TML: ¿Qué te ocurrió el 7 de octubre?

Yotam Cohen: Era la mañana del 7 de octubre. A mi familia y a mí nos despertaron las sirenas. Mi hermana, mis dos padres y yo fuimos al refugio del sótano de nuestra casa. Creo que fue sobre las 8 de la mañana cuando vi la primera foto que Hamás colgó en Telegram. Vi la imagen de un tanque en llamas y lo reconocí: era el de mi hermano. Fue más tarde, hacia el mediodía, cuando mi padre vio el vídeo real, en el que se ve cómo secuestran a mi hermano.

Recuerdo que hacia las 8 de la mañana tuve un mal presentimiento porque no respondía a nuestras llamadas. Sentí que algo podía ir mal y sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. En ese momento supe que todo iba a cambiar. Creo que la sensación principal era la de saber que estaba secuestrado o muerto. En el mejor de los casos, lo habían secuestrado; en el peor, podía estar muerto. En estos términos, extrañamente, tenemos suerte de que secuestraran a mi hermano.

TML: ¿Cuándo habló con él por última vez?

Yotam Cohen: Mis padres hablaron con él el 6 de octubre, pero yo no había hablado con él en una semana, ya que normalmente hablamos los viernes por la noche. Esta vez, decidimos hablar el 7 de octubre por la mañana. Nimrod Cohen (credit: Courtesy)

TML: ¿Puede contarme algo más sobre Nimrod y su familia?

Yotam Cohen: Vivimos en Rehovot, una pequeña ciudad cerca de Tel Aviv. Cuando fue secuestrado, llevaba menos de un año en el ejército, ya que se alistó en noviembre de 2022. Nimrod es un chico muy tímido y muy sencillo. Antes del 7 de octubre, sus principales preocupaciones eran jugar a Fortnite con sus amigos, retransmitirlo en Discord e ir a fiestas. Era como cualquier otro chico normal de 19 años. No había nada especial en él, como tampoco lo había en nosotros. Éramos una familia más, con dos hermanos, una hermana y nuestros padres.

Cuando estábamos en el instituto, nos gustaba mucho viajar e ir de excursión por Israel. Mi hermano, mi hermana y yo estábamos en un movimiento juvenil especial, y también somos líderes juveniles, así que Nimrod tuvo la oportunidad de guiar a los niños por todo el bosque de Israel. Estaba de servicio militar en su tanque cuando se lo llevaron, así que las FDI también encontraron allí su cubo de Rubik, que nos devolvieron. Le gustan mucho los rompecabezas. Se puede ver que el cubo quedó un poco chamuscado ya que su tanque estaba ardiendo.

TML: ¿Sabemos qué pasó con sus colegas que estaban en el tanque con él?

Yotam Cohen: Había una tripulación de cuatro personas en el tanque. El conductor fue el primero en ser asesinado como consecuencia de una carga explosiva. El cargador también fue asesinado por los terroristas tras ser capturado. Al comandante, que también era ciudadano estadounidense, no sé qué le ocurrió, pero creo que aún se le considera vivo. Mientras tanto, hemos estado recibiendo muchos indicios de que Nimrod sigue vivo.

TML: ¿Los rehenes rescatados o liberados trajeron alguna información sobre Nimrod?

Yotam Cohen: Tenemos información de los rehenes que volvieron del primer acuerdo de rehenes. Dijeron que, a pesar del tiempo que llevaba cautivo, su estado era bastante bueno. No tenemos nada que nos haga creer que su estado ha cambiado desde entonces, así que creemos que está vivo y sano, y que es cuestión de tiempo que volvamos a vernos. Gracias a Dios, mi hermano no tiene ninguna enfermedad.

Una de las rehenes que regresó tras las negociaciones, Nili Margalit, hizo una lista de los demás rehenes que necesitaban medicación, y dijo que un chico necesitaba una crema para los tatuajes que se había hecho recientemente. Mi madre me dijo entonces que Nimrod se había hecho un tatuaje poco antes de los atentados terroristas. Luego hablamos con Nili y confirmamos que ese chico era efectivamente Nimrod. En cierto modo es gracioso porque demuestra lo sencillo que es.

TML: ¿Qué se siente al ser un tipo normal en una familia normal que de repente se ve lanzado al centro de atención debido al 7 de octubre?

Yotam Cohen: Todas las familias son como nosotros, y el 7 de octubre lo cambió todo para todos. Muchas de las víctimas y de los rehenes son como nosotros. Algunos estaban prestando servicio militar ese día, y otros se reunían con sus familias para pasar las vacaciones, nada diferente de miles de familias. Y esta es la situación en la que tenemos que navegar y hacer lo necesario para traerlos de vuelta a casa. Para ser sincero, odio tener que hacer entrevistas y hablar con periodistas, sin ánimo de ofender, esta rutina de saltar de entrevista en entrevista. Reunirme con políticos de todo el mundo, eso sí que me disgusta. Al igual que otras familias, mi vida se detuvo. No puedo trabajar ni divertirme. Lo único que puedo hacer es esto, y no puedes concentrarte en nada más. Es agotador. Lo único que puedo decir es que espero que esto termine pronto. Siento que tengo una deuda con mi hermano menor. Solía protegerle y cuidar de él. Ahora, debo hacer todo lo que pueda para ayudar a traerlo de vuelta, aunque no me guste y me haga sentir incómoda. Esto incluye toda esta rutina que te he mencionado, pero también incluye ir a protestas y decir cosas que no a todo el mundo le gusta oír.

TML: ¿Qué le gustaría decir y a quién no le gusta oírlo?

Yotam Cohen: Durante los primeros meses, todos estábamos muy conmocionados. Israel acababa de vivir un trauma enorme, y las IDF acababan de iniciar operaciones en Gaza. Al cabo de dos meses, se produjo el primer acuerdo sobre rehenes, y aproximadamente la mitad de los rehenes regresaron en una situación bastante buena, por lo que fueron buenas noticias para todas las familias. Pero después de esto, fue entre enero y febrero cuando sentí que había algo atascado. Nada avanzaba en la negociación, pero en cuanto a las condiciones de Hamás, nada cambiaba realmente. Lo que Hamás exigía en enero, hace más de medio año, es lo mismo que exige ahora, a pesar de lo que a ciertas personas les gusta decir: la retirada de las IDF de la Franja de Gaza, la rehabilitación de la Franja, la entrada de ayuda humanitaria y la liberación de prisioneros palestinos seleccionados. Lo único que se puede negociar es el número de presos o el límite de pena de los presos que se van a liberar potencialmente.

Las vidas de los rehenes no son una prioridad para el gobierno, afirma Cohen

Son condiciones que el primer ministro [Benjamin] Netanyahu no aceptará, y se puede ver a muchos de sus aliados y medios de comunicación de su entorno diciendo cosas absurdas, como suposiciones de peticiones poco realistas por parte de Hamás, sólo porque no están dispuestos en absoluto a traerlos de vuelta. Por ejemplo, Tzachi Hanegbi, asesor israelí de seguridad nacional, mantuvo una conversación con miembros de la familia, y la conclusión de la charla fue que un acuerdo sobre los rehenes no interesa políticamente al gobierno y que sólo lo hará cuando cuente con apoyo político.

A estas alturas, comprendemos que la vida de mi hermano no es la prioridad de estos dirigentes políticos. A estas alturas, ya no hay confianza entre mi familia y este gobierno. Ellos nos metieron en esta situación y hacen todo lo posible por mantenerse en el poder. Saben que la cuestión de los rehenes romperá la coalición que apoya al gobierno, y si hay otras elecciones, perderán muchos escaños.