Hamas confirma que el comandante de la Brigada de Khan Yunis, Rafa Salama, fue asesinado - Informe

El comandante de la Brigada de Khan Yunis de Hamas, Rafa Salama, fue asesinado durante el ataque dirigido contra el jefe de las Brigadas Izzadin al-Qassam, Mohammed Deif, informó la prensa saudí el domingo, citando fuentes de Hamas familiarizadas con el tema.

Salama estaba al lado de Deif, y según las fuentes, su cuerpo fue recuperado y enterrado inmediatamente. Las mismas fuentes indicaron que la búsqueda de víctimas adicionales del ataque se detuvo al atardecer y se reanudaría por la mañana. Mientras tanto, las fuentes se negaron a confirmar o negar si Deif había sido asesinado.

Ayer, alrededor del mediodía, las FDI atacaron el área de Al-Mawasi en el sur de Gaza, apuntando a Deif y Salama. Según informes palestinos, decenas de personas murieron y resultaron heridas en el ataque.

El establecimiento de seguridad estima que Deif fue asesinado

El establecimiento de seguridad de Israel estimó que era muy probable que Deif hubiera sido asesinado porque estaba en la superficie y no en un túnel. An image of Mohammed Deif, the leader of Hamas' military wing in Gaza. (credit: REUTERS)

Mientras tanto, anoche, el subdirector de la oficina política de Hamás, Khalil al-Hayya, le dijo al canal de televisión Al Jazeera, financiado por el estado de Catar, que Deif había escuchado el discurso del Primer Ministro Benjamin Netanyahu y se rió de él.

Según Walla!, el Shin Bet (Agencia de Seguridad de Israel) confirmó que la persona objetivo en Khan Yunis era nada menos que el segundo hombre más buscado en la Franja de Gaza, Mohammed Deif.

Según la información de inteligencia recibida, junto a él estaba el comandante de Khan Yunis, Rafa Salama, y otros. La Fuerza Aérea atacó aprovechando una oportunidad donde Deif estaba a la vista y reportó un impacto preciso en el objetivo.

Según las FDI, el complejo atacado pertenecía a Salama y estaba registrado a su nombre. La evaluación en las FDI es que la eliminación de Deif y Salameh ejercerá una presión considerable sobre Hamás.