"Hezbolá controla a Hamás en Líbano": es improbable que Hezbolá responda al ataque de Deif

Tras el ataque que apuntó a Mohammad Deif, el profesor de la Universidad de Haifa, Amatzia Baram, estimó que los terroristas de Hezbolá no cambiarán su modus operandi en el norte.

"A pesar del intento de asesinato, Hezbolá no operará de una manera más significativa de lo que lo hace actualmente. Continuará con el método de operación usual, y no aumentará el fuego", afirmó.

"En el pasado, matamos a comandantes senior en Gaza, y Hezbolá nunca respondió a sus asesinatos".

"Además, incluso cuando eliminamos a siete generales iraníes en el edificio del consulado iraní en Damasco, incluido un miembro senior del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (IRGC) de la Fuerza Quds, Mohammad Reza Zahedi, la respuesta al asesinato fue llevada a cabo solo por Irán, sin la intervención de Hezbolá", añadió Baram.

"A pesar de la relación directa y cercana entre Hezbolá e los iraníes, la organización no respondió con un fuego más masivo hacia Galilea – ya que existe una clara división de trabajo entre las organizaciones", explicó.

"Hezbolá suele reaccionar con fuerza tras la eliminación de un comandante de brigada o un comandante de frente, pero los altos funcionarios de la organización no se sienten responsables de vengar la sangre de un comandante palestino – por muy alto que sea – y correr un riesgo innecesario al iniciar una guerra total con Israel", declaró Baram.

Posible participación de la sucursal libanesa de Hamas

Aunque los miembros de Hezbolá aparentemente no sienten la necesidad de retaliar, la sucursal libanesa de Hamas podría querer responder. "Incluso si intenta retaliar – Hezbolá limitará a Hamas en Líbano, le advertirá contra abrir fuego masivo – ya que la responsabilidad por esta área es en última instancia de Nasrallah.

"Hezbolá tiene un control absoluto y una supervisión completa sobre todo lo que Hamas hace en el sur de Líbano, y creo que ahora Hezbolá está supervisando aún más a Hamas – con el fin de contenerlo", añadió.

"Nasrallah no está listo para que Hamas lleve a Hezbolá a una guerra a gran escala con Israel. Ya han tenido suficiente de la actual guerra de desgaste, así que en mi opinión, no ampliarán el alcance de los disparos", dijo Baram.

Además, Baram dijo que una reacción contundente con fuego masivo hacia el norte por parte de la rama libanesa de Hamas o Hezbolá sería una confirmación del asesinato de Deif, lo cual no es del interés de Hamas. "Mientras no haya un anuncio oficial de Hamas de que Muhammad Deif ha sido asesinado, nadie intentará vengar su muerte. Si Deif ha sido eliminado, Hamas no tiene interés en informar al público y confirmar esta noticia en este momento, ya que sería un sello de éxito para las FDI.

"Si Deif es realmente eliminado, por supuesto, Sinwar dará la orden a Hamas en Líbano de actuar contra Israel, pero quien supervisa realmente la organización en Líbano es Hezbolá, que no quiere involucrarse en una guerra a gran escala con Israel y, por lo tanto, asegurará que Hamas no vaya demasiado lejos", concluyó Baram.