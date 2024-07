Erdogan dice que Biden y EE.UU. son cómplices de presuntos crímenes de guerra israelíes

El presidente turco, Tayyip Erdogan, ha declarado que el presidente estadounidense, Joe Biden, y su gobierno son cómplices de lo que ha calificado de crímenes de guerra israelíes y violaciones del derecho internacional en el conflicto de Gaza, y ha pedido sanciones contra Israel.

En una entrevista concedida a Newsweek durante la cumbre de la OTAN en Washington, Erdogan afirmó

que el "brutal asesinato" de civiles por parte de Israel y sus ataques contra hospitales, centros de ayuda y otros lugares constituían crímenes de guerra.

"La administración estadounidense, sin embargo, hace caso omiso de estas violaciones y proporciona a Israel el mayor apoyo. Lo hacen a costa de ser cómplices de estas violaciones", declaró Erdogan.

"En esta coyuntura, ¿quién impondrá qué tipo de sanción contra Israel por violar el derecho internacional? Esa es la verdadera pregunta y nadie responde a ella", afirmó.

Israel rechaza sistemáticamente las acusaciones de haber cometido crímenes de guerra en su lucha contra el grupo terrorista palestino Hamás en la Franja de Gaza. Niega haber atacado deliberadamente a civiles. TURKEY’S PRESIDENT Recep Tayyip Erdogan speaks during a news conference at the Presidential Palace in Ankara, last month. Turkey’s growing influence in the Mideast and Eastern Mediterranean poses significant challenges for Israel and its Western allies, the writer asserts (credit: UMIT BEKTAS/REUTERS)

Al parecer, 38.000 palestinos, la mayoría civiles, han muerto desde que estalló la guerra el 7 de octubre, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, dirigido por Hamás. Más de 1.200 personas murieron a manos de Hamás y más de 250 fueron secuestradas en el ataque terrorista transfronterizo que desencadenó la guerra.

Lazos de Turquía con los BRICS y la OCS

Turquía, miembro de la OTAN, ha denunciado el ataque de Israel contra Gaza, ha interrumpido el comercio con ese país y ha expresado su apoyo a Hamás. Ha criticado en repetidas ocasiones a los países occidentales por respaldar a Israel y ha pedido que este país sea castigado por tribunales internacionales.

Preguntado por los cordiales lazos de Turquía con Rusia y China, y los recientes contactos de Ankara con el grupo BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), Erdogan afirmó que Turquía lleva a cabo su diplomacia con un enfoque "beneficioso para todos" y, por tanto, no puede descartar entablar relaciones con entidades no occidentales.

"Somos un aliado inquebrantable de la OTAN. Sin embargo, no creemos que esto impida nuestra capacidad para establecer relaciones positivas con naciones como China y Rusia", declaró Erdogan a Newsweek.