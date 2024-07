Vacío de poder: ¿Puede funcionar una fuerza "interina" para Gaza? - análisis

Nueve meses después del inicio de la guerra en Gaza, un informe publicado el jueves en The Washington Post indicaba que Israel y Hamás podrían estar abiertos a la creación de una fuerza "interina" que pudiera gobernar Gaza como etapa de un alto el fuego y un acuerdo sobre los rehenes.

El informe, probablemente un globo sonda para examinar su viabilidad, afirma que podrían desplegarse en Gaza unos 2.500 efectivos, entrenados por Estados Unidos y vinculados a la Autoridad Palestina

.Esto suena bien, pero la historia nos enseña que este tipo de ideas rara vez funcionan porque no suelen contar con el respaldo necesario para ser realmente una fuerza interina.

Veamos algunos ejemplos. En los años noventa, cuando Somalia estaba sumida en una guerra civil, la ONU desplegó allí una misión entre 1993 y 1995 llamada UNOSOM II.

Sin entrar en todos los detalles, la misión fracasó en gran medida y sufrió bajas en las luchas contra los señores de la guerra locales, por lo que fue retirada. De una fuerza máxima de unos 30.000 efectivos pasó a tener sólo 2.000. A UNIFIL peacekeeper preparing for a patrol along the Blue Line in Labounieh, south Lebanon, April 8 20 (credit: Pasqual GORRIZ/UN)

Mientras que la operación de Somalia fue un fracaso, la fuerza KFOR, respaldada por la OTAN y enviada a Kosovo en 1999, tuvo más éxito.

Ayudó a asegurar Kosovo y a allanar el camino hacia su independencia. Contaba con un importante respaldo y tuvo éxito porque la población local la quería allí.

En contraste con Somalia, donde la población local no parecía querer a la fuerza allí y su respaldo se erosionó rápidamente una vez que Estados Unidos sufrió pérdidas en Somalia.

Luego están las fuerzas que parecen no conseguir nada en términos de su misión.

Utilizando Líbano como caso de estudio para el futuro de Gaza

La fuerza "interina" de las Naciones Unidas en Líbano (FINUL) lleva desplegada desde 1978. Bajo su vigilancia, Hezbolá seha convertido en un grupo terrorista mejor armado que muchos países.

Bajo la vigilancia de la FPNUL, Hezbolá ha lanzado 6.000 cohetes, misiles y aviones teledirigidos contra Israel y no se ha cumplido ninguna de las decisiones de la ONU relativas al Líbano.

Lo único que ha conseguido la FPNUL es proporcionar la apariencia de una presencia "internacional" que permite al Líbano dejar que Hezbolá dirija la mitad del país.

Teniendo en cuenta estos tres ejemplos, ¿Cuál es más probable que se aplique a una fuerza entrenada por Estados Unidos, ligeramente equipada con armas ligeras, desplegada en Gaza?

Si es atacada por grupos terroristas o gazatíes, cómo sobrevivirá a menos que cuente con el serio respaldo de la comunidad internacional? Hasta ahora Estados Unidos y otros países no han indicado que vayan a hacer gran cosa en Gaza.

El muelle construido por Estados Unidos es un ejemplo de ello. Por otra parte, si la fuerza acaba como la FINUL, no será más que una tapadera para que Hamás reconstruya sus redes terroristas en Gaza.

¿QUÉ PODEMOS APRENDER DE LA EXPERIENCIA ESTADOUNIDENSE EN Cisjordania? El cargo de coordinador de seguridad estadounidense que trabaja con la Autoridad Palestina existe desde 2005, pero la AP no consiguió impedir que Hamás se hiciera con el control de la Franja de Gaza en 2007.

El coordinador ayudó a las fuerzas de seguridad de la AP a profesionalizarse después de 2007, pero carecían de equipamiento básico, como cascos antibalas adecuados. Algunas de sus unidades fueron entrenadas en Jordania y luego enviadas de vuelta a Cisjordania. El actual Coordinador de Seguridad de EE.UU. es el Teniente General Michael R. Fenzel. Michael R. Fenzel, que asumió su cargo como Coordinador de Seguridad de EE.UU. para Israel y la AP en noviembre de 2021.

Si nos fijamos en cómo les ha ido a las fuerzas de seguridad de la AP en los últimos dos años, su historial no es muy bueno. Han perdido el control de Yenín y Tulkarm, en el norte de Cisjordania. Casi han perdido el control de Naplusa. Se enfrentan a retos cada vez mayores por parte de grupos terroristas y bandas armadas con acceso a mejores rifles que la AP, fruto del contrabando masivo de armas, en parte alimentado por grupos vinculados a Irán que pretenden desestabilizar Cisjordania y Jordania.

Israel se ve ahora obligado a realizar frecuentes incursiones e incluso ataques aéreos en el norte de Cisjordania. Los terroristas islámicos construyen ahora artefactos explosivos improvisados contra las tropas israelíes. No parece un buen modelo para Gaza. Si la AP no puede controlar Cisjordania, ¿cómo se las arreglarán sus tropas en Gaza?

Una fuerza de 2.500 soldados tendrá muchos problemas para controlar Gaza. No estarán bien armados y no querrán luchar contra Hamás. Lo más probable es que acaben siendo una especie de hoja de parra para que Hamás y las IDF sigan controlando las cosas.

Las lecciones de la historia nos dicen que la naturaleza aborrece el vacío. Si hay un vacío de poder en Gaza, Hamás volverá para llenarlo. A Hamás no le importa esconderse bajo un plan respaldado por Estados Unidos o los gobiernos árabes porque así puede reconstruir túneles bajo las ruinas mientras en la superficie la AP y las ONG y la ONU tienen que ocuparse de los civiles.

Esto liberará a Hamás para reconstruir su imperio del terror. Si se impide a Israel llevar a cabo incursiones contra Hamás como fuerza provisional, entonces esto será un regalo para Hamás.

A menos que la fuerza provisional tenga un poder real que la respalde y el apoyo de la población local, es probable que fracase estrepitosamente.

Es probable que un plan de este tipo ni siquiera llegue a ponerse en marcha a menos que los implicados se tomen esta iniciativa más en serio de lo que lo han hecho hasta ahora al planificar el "día después" durante los últimos nueve meses.