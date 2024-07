Hamas dirige y financia el Ministerio de Salud de Gaza: ¿Por qué se le considera fiable?

Recientemente, dos acontecimientos importantes pasaron precipitadamente por nuestros oídos, pero a diferencia del intento de asesinato de Trump, no dejaron ni un rasguño. No es un fenómeno extraño en la atmósfera mediática de la era moderna: el nivel de ruido es constantemente alto, y en él se pierden muchos detalles importantes. A menudo, incluso se pierde el punto principal.

El primero fue un artículo publicado en la revista médica"The Lancet" el 5 de julio. Su título era: "Contar los muertos en Gaza: difícil pero esencial". El artículo no sólo apoyaba inequívocamente los datos del "Ministerio de Sanidad de Gaza" sin mencionar que Hamás es su órgano de control, sino que procedía a determinar que la cifra de 38.000 muertos es probablemente muy inferior a la realidad. Afirmaba que con los daños indirectos no es inverosímil que el alcance de la cifra de muertos llegue a 186.000 personas.

Puede que sea casualidad que dos de los tres autores del artículo tengan nombres musulmanes, y quizá también lo sea que basaran sus determinaciones en datos de la ONU, como si nunca hubiera existido un grave sesgo antiisraelí inherente en la ONU debido a su automática mayoría árabe. El propósito del artículo parece bastante claro: la cifra imaginaria establecida por los investigadores refleja casi el 2% de la población de Gaza, y para poder afirmar que se trata de un "genocidio" se necesitan cifras más elevadas que las presentadas hasta ahora. Simplemente intentaron dar la talla.

Como era de esperar, esta cifra imaginaria voló en las redes sociales, y el hecho de que uno de los autores aclarara que se trataba de datos meramente hipotéticos y no validados, no interesó a nadie. Esto es lo que ocurre cuando un asunto no se aborda cuando es pequeño. Crece y crece y a veces se convierte en un monstruo. Igual que Hamás.

Las estadísticas de Hamás

El segundo acontecimiento que se nos pasó por alto fue un artículo publicado por John Spencer, jefe de guerra urbana del Modern Warfare Institute de West Point, la Academia Militar Nacional de Estados Unidos. Spencer sostiene que la cifra facilitada por el Ministerio de Sanidad de Gaza es sencillamente incorrecta, y que la negativa a distinguir entre bajas armadas y civiles no es la única razón.

Desde el 7 de octubre, Spencer ha publicado numerosos artículos que demuestran que las IDF hicieron esfuerzos extraordinarios para no dañar a los civiles en Gaza, y que sus logros superaron a los de todos los ejércitos del mundo. Pero el artículo de Spencer fue menos viral que el publicado en The Lancet. ¿Y qué hay del Estado de Israel? Parece que más allá de los lloriqueos locales para conseguir likes en las redes sociales, no invirtió recursos para refutar sistemáticamente las cifras infladas de muertos de Hamás, que se citaron repetidamente durante la guerra en un intento de convertirlas en un "hecho".

Los cimientos se pusieron hace mucho tiempo

La campaña de "genocidio" empezó antes de la invasión de Gaza por las FDI y antes de que se lanzara una sola bomba de la Fuerza Aérea. De hecho, empezó incluso antes de la masacre del 7 de octubre. Si tuviéramos un sistema nacional de diplomacia pública que funcionara, el gobierno israelí se habría dado cuenta de esto hace mucho tiempo: La palabra "genocidio", una de las palabras más duras del universo que por cierto experimentó el pueblo judío, se explota ahora como arma contra él. An injured person is taken into a hospital after an explosion at a hospital, according to Hamas Health Ministry in Gaza City, Gaza Strip, in this screen grab obtained from video, October 17, 2023. (credit: REUTERS/Reuters TV)

En el "New York Times", por ejemplo, esta palabra apareció 66 veces en artículos relacionados con Israel y el conflicto durante 2022, cuando el Gobierno de Unidad estaba en funciones. Desde el 7 de octubre, la palabra ya ha aparecido en estos contextos 772 veces. Se ha normalizado como algo que se puede decir despreocupadamente sobre Israel, a pesar de ser un moderno libelo de sangre sin base en la realidad. Entre otras cosas, esto es lo que llevó a los estudiantes occidentales a secundar la condena de Israel inmediatamente después de que los yihadistas masacraran, violaran y secuestraran brutalmente a israelíes a una escala que no se había visto desde el Holocausto.

Dado que las bases de la campaña de "genocidio" se sentaron incluso antes de la masacre, en cuanto comenzó la operación de las IDF, numerosos medios de comunicación se lanzaron a la santa misión de encontrar una justificación "factual" para la misma. Hamás les proporcionó todo lo que necesitaban: datos del "Ministerio de Sanidad" (el mismo ministerio que mintió sobre 500 muertos en la explosión del Hospital Al-Ahli al principio de la guerra); fotos y vídeos, falsos o reales, en Telegram y a través de Al Yazira; y amplificación sistemática de todo ello en las redes sociales por bots iraníes. ¿Y la ONU y las organizaciones de derechos humanos que lo apoyan? Las apoyaron gustosamente.

Antes de continuar, debemos poner las cosas en su justa medida: El número de muertos en Gaza durante esta guerra fue elevado. Sin embargo, hay suficientes indicios de que se infló la cifra de víctimas civiles y se hizo eco de ella sin descanso. Fue todo un servicio para Hamás, que no sólo se escudó en los civiles para protegerse, sino que también impulsó al Ministerio de Sanidad de Gaza a elaborar las cifras que podían dar contenido al libelo de sangre.

Ninguno de nosotros espera otra cosa de una organización terrorista o de un régimen islamista totalitario. Pero la cuestión inquietante es por qué Israel no cuestiona esta cifra, en la que se basa la campaña internacional de "genocidio". Ésta era su arma secreta.

La diplomacia a prueba de resultados

Se puede excusar la ausencia absoluta de inversión en diplomacia pública antes del 7 de octubre con una vieja concepción que se hizo añicos, del mismo modo que se puede excusar la decisión de convertir a las IDF en un ejército pequeño e inteligente. Ambas concepciones eran erróneas. Pero mientras las IDF se recuperaban, se reseteaban y empezaban a mostrar logros, la diplomacia pública intentaba levantar cabeza, pero rápidamente se marchitó y murió.

El propio Netanyahu dijo una vez que la diplomacia pública sólo se mide por la prueba de los resultados: ¿te atan las manos cuando tienes que luchar, o no? Tras los boicots, las condenas, las manifestaciones, la expulsión de la exposición de armas en Francia y las demandas en La Haya, parece que la respuesta a la pregunta de los resultados está bastante clara. Durante los primeros meses de la guerra, el gobierno aún intentaba hacer frente al tsunami internacional organizado por Hamás e Irán, pero hoy ni siquiera finge intentarlo. Tomemos por ejemplo al jefe del departamento nacional de diplomacia pública, que dimitió a principios de mayo. El gobierno aún no ha encontrado tiempo para encontrar un sustituto. Al parecer, está demasiado ocupado.

Los miembros del gobierno están muy adornados con títulos que no tienen nada detrás. Se supone que muchos están a cargo de la diplomacia pública: los ministros de Asuntos Exteriores que se alternan, Israel Katz y Eli Cohen, ninguno de los cuales parece ser un genio de la diplomacia; un ministro de diplomacia pública que dimitió inmediatamente al comienzo de la guerra; un ministro de asuntos de la diáspora inmaduro y sin logros; y un departamento de diplomacia pública dependiente del Gabinete del Primer Ministro que nadie sabe si sigue funcionando.

Esto no es casual. Toda la percepción de los miembros del gobierno sobre la diplomacia pública está distorsionada. En lugar de entender que su papel es crear simpatía por Israel desde el exterior, utilizan la palabra "hasbará" frente a los israelíes en un patético intento de crear simpatía para sí mismos. Los esfuerzos de trolling de Israel Katz y Amichai Chikli, por ejemplo, no aumentan precisamente el prestigio de Israel en ningún sitio. Peor aún: las irresponsables declaraciones de los extremistas del gobierno sobre bombas atómicas y una nueva Nakba perjudican gravemente a la diplomacia, que se supone debe reflejar la lucha moral de un Estado sobrio y justo.

En resumidas cuentas, la imagen de Israel siempre ha sido problemática independientemente de la identidad del gobierno, pero este gobierno en concreto no sólo no afronta los retos, sino que su conducta es el factor más perjudicial para la imagen de Israel. La diplomacia pública, como ya se ha dicho, se mide en resultados, no en "me gusta" de los israelíes.

Un buen ejemplo del enfoque del gobierno sobre el tema es su respuesta al artículo de The Lancet que presentaba el número imaginario de víctimas en Gaza. ¿Hubo alguna respuesta visible? La ministra de Sanidad fue preguntada al respecto esta semana y dijo en hebreo que el artículo es una vergüenza y una desgracia. Pero lo que piensen los ministros sobre el escandaloso artículo es irrelevante, como lo es lo que digan sobre él en hebreo al público local. Expresar una opinión es un acto reservado a los ciudadanos, no a los ministros. Estos últimos deben medirse por los hechos.

La tasa de mortalidad natural en Gaza

Una cosa es verdaderamente imperdonable: La campaña de difamación sistemática que el eje del mal construyó para socavar la rectitud de Israel se basa en una cifra crucial: el número de muertos. Desde la perspectiva de Hamás, se supone que esta cifra es lo suficientemente impactante como para hacer olvidar a la gente los horrores de la masacre del 7 de octubre, y la cifra fue exagerada incluso antes de que los académicos que odian a Israel la multiplicaran arbitrariamente por cinco.

A lo largo de la guerra, se publicaron varios artículos profesionales que demostraban que los datos de víctimas mortales proporcionados por Gaza son estadísticamente ilógicos. En abril, el Ministerio de Sanidad de Gaza anunció de repente que tenía "datos incompletos" sobre muchos de los muertos. En mayo, la ONU también se retractó de sus cifras de muertes de mujeres y niños, reduciéndolas a la mitad. Más allá de algunas declaraciones populistas, Israel no aprovechó estos acontecimientos que tenían el potencial de cambiar el panorama, si se hubieran manejado profesionalmente.

El artículo publicado esta semana por John Spencer, por ejemplo, debería convertirse en los fundamentos de la diplomacia pública en boca de todo ministro, embajador y portavoz israelí. Explica una cosa muy sencilla: la cacareada cifra de que ya se han superado los 38.000 muertos, no es correcta. En primer lugar, hay que restarle el número de terroristas muertos, que según las estimaciones de las IDF oscila entre 10.000 y 15.000. Es decir: La cifra real es de 23-28 mil civiles.

En segundo lugar, ¿alguien ha comprobado cuál es la tasa de mortalidad natural en Gaza y si el Ministerio de Sanidad de Gaza incluye en sus datos todas las muertes que no tienen nada que ver con la guerra? Según el Banco Mundial, la tasa de mortalidad en el mundo árabe es de 6 personas de cada mil al año, lo que significa 12.000 personas al año en Gaza, o 9.000 personas durante 9 meses de guerra. Es decir: La cifra real probablemente sea de 14-19 mil civiles.

En tercer lugar, según la declaración del propio Ministerio de Sanidad de Gaza, que también provocó un cambio en las cifras citadas por la ONU, hay datos incompletos sobre 11-12 mil de los muertos. ¿Por qué? Porque los datos se recogieron de "fuentes mediáticas" que informaron de estimaciones tras los ataques de las IDF (al estilo de los informes tras la explosión en el hospital Al-Ahli), y no de médicos o datos hospitalarios. Es decir: al menos algunos de ellos pueden estar inventados.

En resumen, a nadie debería extrañarle que el número de víctimas civiles en Gaza ni siquiera llegara a 10.000, algunas de las cuales son víctimas de los cohetes fallidos de Hamás y la Yihad. Sin embargo, es importante recordar que incluso 10.000 muertes de civiles es mucho. Desde el 7 de octubre han muerto cerca de 2.000 civiles y soldados, de una población que es cuatro veces mayor que la de Gaza - esto debería permitirnos comprender el dolor y las dimensiones del desastre.

Aún así, no se puede construir una campaña de genocidio sobre menos de 10.000 muertes, mientras que sobre 38.000 que se multiplican por cinco para satisfacer a "científicos" vengativos - en realidad sí se puede. Toda la trama del libelo se construye sobre esta cifra.

Cero en diplomacia pública

El Ministerio de Sanidad de Gaza está controlado por Hamás. Los funcionarios que trabajan allí fueron nombrados por Hamás, reciben sus sueldos de Hamás y saben cuál será su destino si informan sobre ello. Pero por alguna razón, los medios de comunicación extranjeros citan a este ministerio sin pestañear y lo presentan como una fuente fiable, mientras dudan repetidamente de la fiabilidad de Israel y de las FDI. Esto no es resultado del "antisemitismo", o de "todo el mundo está contra nosotros de todos modos", o de "quién necesita a la opinión pública en los EE.UU., esperemos a Trump". Es el resultado de una negligencia poco profesional.

Durante toda la guerra, John Spencer publicó artículos que mostraban el cuidado que Israel tuvo con las vidas de civiles en Gaza, y el gobierno israelí no ha hecho nada para aprovecharlos. Tal vez quieran abstenerse de disgustar a los socios extremistas de la coalición, que pueden estar encantados con las elevadas cifras de víctimas y aspiran a reasentar Gaza. Tal vez tengan cero habilidades en diplomacia pública, y tal vez simplemente no les importe. Pero el fracaso de la diplomacia pública no es menos importante que el fracaso militar. Sólo que a diferencia de éste, no se trata de un fracaso que ocurrió un día debido a una concepción errónea y luego terminó, sino de un fracaso que sigue existiendo hasta hoy.

Una guerra no se gana sólo con un ejército. El gobierno intenta a menudo desviar la culpa hacia las IDF, pero en realidad las IDF funcionan. El gobierno, por otra parte, ha fracasado en secar a la UNRWA, ha fracasado en diplomacia pública y ha fracasado en relaciones exteriores.

La conclusión inevitable es que si el gobierno es incapaz de tratar los graves problemas a los que se enfrenta Israel, sino que sólo puede expresar su disgusto por ellos, necesita reconocer su incapacidad para ayudar y dejar paso a alguien que sepa cómo tratar estos problemas. View of an UNRWA health center that was destroyed during an Israeli military opration in Rafah, in the southern Gaza Strip, on July 15, 2024. (credit: Oren Cohen/Flash90)

Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí dijo: "Inmediatamente después de la publicación del artículo en The Lancet, la Embajada de Israel en Londres envió una carta oficial y detallada de queja, firmada por la Embajadora de Israel en Londres, Tzipi Hotovely, abordando la distorsión numérica y las afirmaciones infundadas del artículo. Además, el Ministerio de Asuntos Exteriores subraya sistemáticamente en todas las plataformas que los datos publicados por las autoridades sanitarias de Hamás en Gaza son falsos y la comunidad internacional no debe fiarse de ellos. Una prueba de uno de los éxitos de esta actividad se registró recientemente cuando las instituciones de la ONU, a través de la agencia OCHA, corrigieron significativamente sus datos sobre víctimas en Gaza, reduciendo a la mitad las cifras relativas a niños y mujeres afectados en la Franja de Gaza."

Un portavoz de la oficina del Primer Ministro declaró: "La Dirección Nacional de Diplomacia Pública de la Oficina del Primer Ministro actúa de forma coherente y continua -a través de diversos y variados medios- para hacerse eco en todas las plataformas y medios de comunicación de la simple verdad factual: Israel está haciendo todo lo posible para evitar dañar a civiles y no combatientes. Esto contrasta con Hamás, que daña a civiles, utiliza a civiles y edificios civiles como escudos humanos, explota instituciones humanitarias para actividades terroristas y refugio, y comete crímenes de guerra a diario".

¿Cuántos civiles muertos en Gaza?

Ministerio de Sanidad de Gaza y ONU: 38.295

Cálculo de las FDI sobre terroristas muertos: 10.000-15.000

Mortalidad natural en Gaza al año: 12.000

Muertes sin datos: 11.000-12.000

¿Es posible que el número de civiles muertos sea inferior a 10.000?