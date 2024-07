Tras incendio de hogares por bombardeo de Hezbolá, israelíes piden al gobierno que haga más

Bomberos de la Autoridad de Bomberos y Rescate de Israel están trabajando para controlar las llamas encendidas en el norte en Meron por lanzamientos del grupo terrorista de Hezbolá en Líbano, informó Maariv el martes por la noche.

Se detectaron entre 20 y 30 lanzamientos cruzando desde Líbano, algunos de los cuales fueron interceptados por las defensas aéreas de Israel y el resto cayó en áreas abiertas.

No hay víctimas.

Las fuerzas de seguridad israelíes intentan extinguir un incendio cerca del lugar donde un cohete disparado desde el Líbano alcanzó un coche e hirió gravemente a dos personas cerca de Nafah Junction, en los Altos del Golán, el 9 de julio de 2024. (credit: MICHAEL GILADI/FLASH90)

Residentes del norte reaccionan al último ataque de Hezbolá

Residentes del norte de Israel, en respuesta al último bombardeo de Hezbolá, le dijeron a los reporteros que su "casa está en llamas" y sus "niños están temblando en las camas".

Otra familia le dijo a los reporteros: "Fuimos abandonados, no tengo otras palabras. Mientras estamos sentados como patos en un campo de tiro, Netanyahu está tratando de promover un acuerdo que nos causará más años de sufrimiento".

Algunos residentes abogan por una respuesta escalada a Hezbolá

Rita Ben Yair, una evacuada del Norte que también tiene un rol de liderazgo en una organización que aboga por los ciudadanos del Norte, dijo: "Ha llegado el momento de cambiar la ecuación, salir de los patrones fijos y hacer que el estado del Líbano pague un precio.

"No es posible que nuestras casas estén ardiendo y bajo tal amenaza y Líbano no esté ardiendo. Es hora de ganar esta guerra y dar paz para las décadas venideras. No volveremos con un acuerdo de rendición."

Matan Dodian, también residente del Norte, añadió: "Parece que el gobierno israelí, y en particular el ministro de defensa, simplemente no se preocupa por nosotros. Fuimos abandonados, no tengo otras palabras."

Limor Etzion, una residente del norte, agregó: "Según parece desde el lado libanés, Hezbolá está celebrando la existencia de la línea roja de Gallant. Un bombardeo muy intenso a lo largo de toda la frontera norte es el resultado de la normalización de la situación."

"Decenas de miles de residentes no volverán a dormir esta noche y están llenos de ansiedad. ¡Gobierno de Israel, queda menos de un mes para el ultimátum!"

Shlomo Salem, miembro del consejo municipal de Shlomi y uno de los líderes de la organización agregó: "Miles de residentes están siendo víctimas de un ataque sin precedentes, niños y padres tiemblan, asustados y frustrados en los refugios. ¿Por cuánto tiempo durará la política de 'contención'?

"Exigimos un ataque serio y poderoso que sacuda a todo el Líbano, y pedimos al primer ministro que responda de una manera que no se ha visto desde la Primera Guerra del Líbano, y que destruya la organización Hezbolá".