El Comité Olímpico de Palestina pide prohibir a Israel de competir en los juegos de 2024 - Informe

El Comité Olímpico de Palestina (POC) ha solicitado una prohibición para los atletas israelíes de participar en los Juegos Olímpicos de París, informó The Telegraph el viernes.

The Telegraph señaló que según se informó, el POC habría reunido un dossier que muestra a atletas olímpicos israelíes visitando a soldados del IDF y firmando misiles. El dossier fue presentado al Comité Olímpico Internacional (COI) en un intento por bloquear a Israel de los Juegos que comienzan la próxima semana.

El secretario general adjunto del POC, Nader Jayousi, culpó a Israel "por las violaciones de derechos humanos que ocurren en Gaza, y los asesinatos de cada persona".

Título: Grupo Olímpico Palestino dice que el comportamiento israelí es incompatible con el 'espíritu olímpico'

The Telegraph citó sus críticas a los atletas israelíes por un comportamiento que él afirma no está alineado con el "espíritu olímpico", como un campeón de judo que supuestamente publicó fotos de un misil firmado en redes sociales. El informe indicó que la federación de judo israelí aclaró que el atleta no firmó el misil él mismo.

A pesar de la insistencia del COI, es poco probable que haga cambios en el estatus de competición de Israel o apoye una prohibición total, informó The Telegraph.

Las llamadas para prohibir a Israel de los Juegos Olímpicos comenzaron poco después del 7 de octubre y el estallido de la guerra entre Israel y Hamas. En febrero, 26 legisladores franceses solicitaron al COI sancionar a Israel para que no participara, según un informe de The Telegraph. Una petición en línea similar obtuvo más de 640,000 firmas, y manifestantes se congregaron frente a la sede del COI en Suiza.

Este caso sigue a un intento palestino adicional de prohibir a Israel en la FIFA.

Un intento palestino de suspender temporalmente a Israel de la FIFA fue retrasado y salvó a la FIFA de una decisión que habría visto al equipo de Israel expulsado del torneo masculino en los Juegos.

El equipo palestino

El equipo palestino para los Juegos que comienzan el viernes está compuesto por seis atletas que competirán en boxeo, judo, taekwondo, tiro y natación, con pocas esperanzas de medalla, informó Reuters.

"Ya sea una medalla o no, ya hemos ganado", dijo el nadador Yazan Al Bawwab a Reuters.

"El hecho de que estemos aquí. El hecho de que la gente no quiera que estemos aquí, no quieren que practiquemos deporte. No quieren que existamos."

"La gente no quiere que los palestinos existamos. Miran la bandera y no la quieren. Así que estar aquí es una victoria", dijo Al Bawwab, quien será el portador de la bandera del equipo durante la ceremonia de apertura.

En la preparación para los Juegos Olímpicos de París, los atletas palestinos recibieron apoyo de estados árabes, incluyendo Kuwait, Qatar, Libia y Egipto, para entrenar en esos países.

Oficiales deportivos palestinos han dicho que desde el inicio del conflicto en octubre de 2023, más de 300 atletas, árbitros y oficiales deportivos han sido asesinados, y todas las instalaciones deportivas en Gaza han sido demolidas.

"Lo dije antes, pero soy una de las personas más afortunadas del mundo", dijo la nadadora Valerie Tarazi. "Tengo la oportunidad de competir por mi país, de izar la bandera de mi país."

"Mi corazón está con ellos. Cada vez que nado, cada vez que me lanzo a la piscina, pienso en la gente de Palestina, en sus luchas. Y solo quiero representarlos de la mejor manera posible."

La causa palestina ha obtenido apoyo internacional, con protestas semanales llevadas a cabo en importantes ciudades occidentales y en todo Oriente Medio y Asia durante los últimos nueve meses.