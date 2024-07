Blinken afirma que un alto el fuego está cerca, reafirma su apoyo a la solución de dos estados

Las negociaciones de alto al fuego entre Israel y Hamás están "dentro de las 10 yardas y avanzando hacia la línea de gol", según el secretario de Estado Antony Blinken, quien habló el viernes en el Instituto Aspen de Seguridad con Mary Louise Kelly de la NPR.

"A menudo sabemos que las últimas 10 yardas son las más difíciles", agregó, señalando que ahora la pregunta es terminar de negociar algunos detalles críticos.

Blinken dijo que Estados Unidos continúa creyendo que la forma más rápida de poner fin a la guerra y llevar alivio al pueblo de Gaza que tan desesperadamente lo necesita es a través de un acuerdo de alto el fuego y de liberación de rehenes.

Eludió la pregunta directa de Kelly sobre informes de que el primer ministro Benjamin Netanyahu estaba saboteando deliberadamente las negociaciones de alto el fuego y respondió cuidadosamente sobre cómo está tratando con el primer ministro.

"No estoy enfocado en personalidades, estoy enfocado en políticas", dijo Blinken, lo que provocó algunas risas en la audiencia. "Y queremos asegurarnos de que, a medida que avancemos con cualquier persona, ya sean nuestros aliados israelíes u cualquier otro, lleguemos a acuerdos sobre los pasos concretos a tomar para avanzar en lo que sea que estemos tratando de avanzar". Manifestantes piden la liberación de los rehenes retenidos en Gaza en la ''Plaza de los Rehenes'' de Tel Aviv, el mes pasado. Los medios de comunicación, afirma el escritor, ignoran en gran medida las voces de quienes piden la ''victoria'', es decir, no dejar de luchar hasta destruir a Hamás. (credit: AVSHALOM SASSONI/FLASH90)

Blinken dijo que lo que está escuchando en toda la sociedad israelí es un fuerte deseo de "lograr esto" y lograr un alto el fuego y que los rehenes regresen a casa.

La necesidad de dos estados

Cuando se le preguntó si el futuro de una solución de dos estados está muerto, Blinken respondió: "no solo no lo está, no puede estarlo".

Aunque dijo que hay realidades fundamentales de las que no se puede escapar, que entre Gaza y Cisjordania hay más de cinco millones de palestinos y alrededor de siete millones de judíos israelíes.

"Ninguno va a ninguna parte", dijo. "Los palestinos no se van a ningún lado. Los judíos no se van a ningún lado".

Debe haber un acuerdo que traiga paz duradera y seguridad duradera a los israelíes que tan desesperadamente la quieren y la necesitan, y que cumpla con el derecho a la autodeterminación de los palestinos, dijo Blinken.

Sobre Irán, dijo: "donde estamos ahora no es un buen lugar", ya que probablemente están a semanas de desarrollar la capacidad de producir material fisible para un arma nuclear, aunque Irán no ha desarrollado una arma nuclear en sí misma.

Necesitamos ver si Irán está realmente comprometido en retroceder, agregó, y dijo que la administración de Biden ha estado "maximizando la presión sobre Irán en todos los ámbitos".