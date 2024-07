Los rehenes Alex Dancyg y Yagev Buchshtab confirmados muertos, probablemente por culpa de las FDI

Las FDI confirmaron el lunes que dos rehenes, Alexander Dancyg y Yagev Buchshtab, están muertos y que probablemente fueron asesinados por error por las fuerzas de las FDI durante combates en Khan Yunis hace algunos meses.

Dancyg, de 76 años, fue secuestrado el 7 de octubre en Nir-Oz, y Buchshtab, de 35 años, fue capturado en Nirim.

Las FDI operaron en Khan Yunis desde el 1 de diciembre hasta el 7 de abril.

El 10 de marzo, Hamás emitió una actualización de que los dos rehenes habían sido asesinados.

Sin embargo, Hamás ha participado en una variedad de guerra psicológica. Aunque hay casos en los que las FDI han matado por error a rehenes, hay docenas de casos en los que Hamás mató a rehenes que estaban deteniendo y luego intentaron culpar a las FDI.

Alexander Dancyg. (credit: Hostages and Missing Families Forum, iparno from Getty Images via Canva)

Por lo tanto, las FDI no habían aceptado el anuncio de marzo de Hamás hasta ahora.

Sin embargo, las FDI adquirieron recientemente una nueva inteligencia no especificada, que combinada con el anuncio de Hamás y otra información, confirmó que, de hecho, los dos rehenes están muertos.

Yagev Buchshtav (credit: Hostages and Missing Families Forum, iparno from Getty Images via Canva)

A pesar de que el anuncio se realizó el mismo día en que la FDI está llamando a la evacuación de palestinos de Khan Yunis, aparentemente en preparación para una reinvasión de la zona, el ejército dijo que no había conexión entre los dos eventos.

Las FDI no revelaron las circunstancias de las muertes de los rehenes

Las FDI no revelaron las circunstancias exactas de las muertes de los rehenes ni que estaba completamente seguro de que la FDI lo había causado, pero dijo que, según nueva inteligencia, y, considerando el hecho de que la FDI estaba operando en ciertas áreas de Khan Yunis en el momento en cuestión, es probable que hayan sido asesinados por error por las fuerzas israelíes.

En general, las FDI tienen una orden permanente de no atacar áreas donde hay inteligencia de que podría haber rehenes cerca.

En ese sentido, las FDI han cancelado decenas, si no más, operaciones contra Hamás a lo largo de la guerra para evitar dañar a los rehenes.

Sin embargo, ha habido múltiples casos en los que las FDI han matado por error a rehenes.

La decisión de confirmar sus muertes se tomó en consulta con el rabinato de las FDI, el Ministerio de Salud y los funcionarios forenses.

Dancyg, nacido en Polonia, era historiador y educador del Holocausto.

Buchshtab y su esposa, Rimon Kirsht Kirsht Buchshtab, de 36 años, que trabajaba en medicina alternativa, fueron tomados como rehenes en el Kibbutz Nirim el 7 de octubre.

La esposa de Buchshtab fue liberada de su cautiverio el 28 de noviembre como parte de un acuerdo de intercambio de rehenes y prisioneros entre Israel y Hamás.

El personal de Jerusalem Post contribuyó a este informe.