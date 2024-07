Almog Meir Jan describe a su captor 'sádico' en su primera entrevista

En su primera entrevista desde ser rescatado de la cautividad de Hamas el 8 de junio, Almog Meir Jan le contó a Keshet 12 el lunes sobre el sadismo de su captor, las condiciones en las que estaba retenido y su mensaje para el primer ministro Benjamin Netanyahu.

Meir Jan fue tomado como rehén por Hamas mientras asistía al festival de música Nova el 7 de octubre. Su última llamada a su madre fue a las 7:45 a.m. "Hay cohetes desde todas direcciones, y nos están disparando. No sé qué está pasando, pero intentaré llamarte cada media hora. Ima, te amo".

Las FDI rescataron a Meir junto a Noa Argamani, Shlomi Lev y Andrey Kozlov el 8 de junio.

Al describir el momento en que fue tomado como rehén, Meir Jan recordó cómo lo cubrieron, lo metieron en un vehículo y lo llevaron al lugar donde se encontró con Lev y Kozlov.

"Los tres primeros días ni siquiera hablamos. Durante tres días no supe qué aspecto tenían porque teníamos los ojos vendados", dijo Meir Jan al entrevistador.

La venda en los ojos permaneció puesta durante tres días, y solo la quitaban cuando iban al baño o cuando comían, explicó. Incluso bebían con los ojos vendados.

"Tres días de estar asustado hasta la muerte, no sabíamos lo que estaba pasando."

Meir Jan contó su primera noche en cautiverio: "No lloré la primera noche. Dormí mucho. No quería ser parte de la situación, quería desconectarme. Simplemente me apagué por completo."

Describió que no había colchones en el suelo, y además de estar vendados, los pies y manos de los tres hombres estaban atados detrás de sus espaldas.

Después de tres días, sus captores desataron las manos y pies y los volvieron a atar al frente, según lo contó Meir Jan al entrevistador, dejando esta vez las vendas fuera.

Permanecieron en esta posición, atados, durante dos meses y medio.

El rehén rescatado Almog Meir Jan se reúne con su madre en el Centro Médico Sheba, 8 de junio de 2024. (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

"Cuando hubo el primer acuerdo de rescate, aún estábamos atados", dijo Meir Jan.

Los captores sadistas

En la entrevista, Meir Jan también describió el "sadismo" de su captor Abdullah Aljamal, un periodista, conocido por ser hijo de la prominente familia Aljamal de Gaza, la cual se sabe tiene conexiones con Hamas. La familia vive en la misma casa donde los hombres estaban retenidos.

Una descripción de Abdallah Aljamal en Al-Jazeera (credit: screenshot)

"Shlomi, Andrey y yo podríamos estar hablando de algo y después de una hora de hablar, él diría: '¿Por qué están hablando? Les dije que se callaran. Cada uno a su colchón, sin baño, sin esto, sin aquello'."

"Él era un maniático del control."

"El [guardia árabe] que estaba con nosotros, el principal, era inestable: un psicópata. No sabíamos cómo se despertaba por la mañana o cómo se iba a dormir por la noche", dijo Meir Jan. "Podía estar feliz y una hora después podría estar gritando, y teníamos miedo de los días en los que estaba de mal humor. La cosa más pequeña podía desencadenar un castigo: atar nuestros brazos a un palo, meternos un bolígrafo en la boca, cubrirnos la boca. Decirnos que no hablemos o que no nos apoyemos en nada. Podría durar un día, dos días, una semana".

Meir Jan describió cómo Aljamal, aunque no le gustaban los tres rehenes, "humillaba a Andrey más que a los otros", amenazando con enterrarlo en Gaza, arrojarlo a los perros o dejarlo morir".

Mensaje para el Primer Ministro

Los rehenes rescatados se reunieron con el Primer Ministro Benjamin Netanyahu en el hospital de Tel Hashomer después de la operación. Cuando se le preguntó qué le diría al primer ministro ahora, con un acuerdo de cese de rehenes en el horizonte y acusaciones de que el líder israelí está obstaculizando un acuerdo, Meir Jan dijo que le preguntaría: "¿Qué quieres? ¿Vale la pena tu objetivo, sea cual sea, todo esto?"

"Mírame a los ojos y dime si valió la pena todo esto."

Meir Jan dijo que si terminar la guerra no era la prioridad de Netanyahu, era porque "él no experimentó esta guerra en su propia carne".

"Si estuviera allí, cantaría una canción diferente."

Almog Meir Jan, ex rehén de Hamás, habla de los malos tratos que sufrió durante su cautiverio en Gaza. Publicado el 22 de julio de 2024. (Crédito: Uvda, Keshet 12)