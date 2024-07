Netanyahu necesita nuestros votos para el acuerdo sobre los rehenes, dice MK de Unidad Nacional

El MK de Unidad Nacional Chili Tropper recientemente abordó la retirada de su partido del gobierno y un posible acuerdo de rehenes en una entrevista en la radio 103FM.

"Mientras sentimos que las decisiones se tomaron en función de consideraciones nacionales, estábamos allí", declaró Tropper. "Contribuimos a llevar al gobierno y al primer ministro a un plan que devolvería a los rehenes. En el momento en que nos dimos cuenta de que nos estaban socavando y que se daban preferencia a las consideraciones políticas sobre las nacionales, no podíamos seguir allí.

"En un nivel de principios, ciertamente las amenazas de Ben-Gvir y Smotrich de abandonar la coalición afectan un acuerdo potencial... Veo que se dan preferencia a las consideraciones políticas. Si Netanyahu necesita nuestros votos dentro del gobierno para un plan de devolución de los rehenes, nos comprometeremos por completo. ¿Qué ganamos con esto? Ganamos la devolución de 120 rehenes a sus hogares. Esto tiene un valor tanto humano como moral."

Controversia sobre la ley del reclutamiento haredi

"Necesitamos recordarle al rabino Dov Lando, el jefe de la Yeshiva Slabodka en Bnei Brak, que si no hay soldados, no hay existencia del Estado de Israel. Los ultraortodoxos no comprenden la profundidad del cambio en la sociedad israelí. Cuando Benny Gantz fue ministro de Defensa, por primera vez, comenzó a reclutar a judíos ultraortodoxos y aprobó una ley de servicio israelí.

A partir del 7 de octubre, todo debe ser igual en el reclutamiento. Como persona religiosa, estoy indignado. Hay tantos luchadores religiosos. [Proteger al país] es el deber más religioso, moral y humano."