La reinvasión del IDF en Khan Yunis mata a decenas de terroristas de Hamas

La División 98 del IDF bajo el mando del General de Brigada Dan Goldfus ha matado a decenas de terroristas de Hamas hasta el martes como parte de su reinvasión de Khan Yunis en el sur de Gaza, que comenzó el lunes.

Según el ejército, lanzó la reinvasión, 14 semanas después de retirarse del área, después de que el IDF y el Shin Bet siguieran un aumento consistente en los intentos de Hamas de reorganizarse en la zona.

El IDF dijo que la operación se está llevando a cabo simultáneamente por encima y por debajo del suelo para eliminar la capacidad de maniobra de Hamas sin ser vista por la vigilancia aérea de Israel.

Los ataques aéreos y el bombardeo de tanques han sido una gran parte de la reinvasión, con la Fuerza Aérea de Israel ya habiendo llevado a cabo 50 ataques a la infraestructura terrorista, incluidas instalaciones de almacenamiento de armas, posiciones de vigilancia y túneles.

En Maghazi en el centro de Gaza, Hamas lanzó varios proyectiles hacia Israel, pero los cohetes no cruzaron al territorio israelí, uno de ellos impactó en una escuela en la zona de Nuseirat, informó el IDF el martes. Se produce una explosión tras un ataque aéreo israelí contra un edificio residencial, en medio del conflicto entre Israel y Hamás, en Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, 20 de julio de 2024. (credit: REUTERS/Omar Naaman TPX IMAGES OF THE DAY)

Tanto Hamas como la Yihad Islámica Palestina han lanzado cohetes errados, con proyectiles cayendo dentro de la Franja de Gaza.

El IDF ha declarado previamente que alrededor de un quinto de los cohetes disparados por grupos terroristas caen en Gaza, a menudo causando la muerte de civiles gazatíes.

No hay fuerzas del IDF en el norte de Gaza

En Rafah en el sur profundo de Gaza, a pesar de que el IDF comenzó a reducir sus fuerzas, la División 162 de fuerzas terrestres aún logró matar a decenas de terroristas de Hamas en coordinación con la fuerza aérea.

Según el IDF, hasta la fecha desde que la invasión de Rafah comenzó el 6 de mayo, el ejército ha matado a más de 900 fuerzas de Hamas.

Actualmente, no hay fuerzas del IDF en el norte de Gaza; el IDF finalizó la semana pasada varias reinvasiones de esa área, que se llevaron a cabo en los últimos meses. La semana pasada fue la segunda vez que las fuerzas del IDF se retiraron del norte de Gaza tras una primera retirada escalonada después de mediados de enero.

En el Norte, las FDI dijeron que Hezbolá atacó Galilea, lanzando múltiples rondas de cohetes, incluyendo alrededor de 10 a la vez, así como una serie de drones.

La mayoría de los cohetes o drones disparados hacia Kiryat Shmona y Meron fueron derribados, pero algunos lograron pasar, y otros explotaron, causando incendios significativos por primera vez en al menos varios días.

En los últimos meses, ha habido un aumento en el número de incendios causados por cohetes o explosiones de cohetes derribados.

No hubo informes de heridos en el lado israelí.

Las FDI llevaron a cabo varias rondas de ataques contra Hezbolá desde la noche pasada y a lo largo del día, incluyendo al menos dos operaciones específicas que mataron a operativos importantes.

Al menos uno de los fallecidos había participado recientemente en disparar contra Israel.

Además, según Reuters, las FDI volaron aviones sobre Beirut, creando explosiones sónicas como muestra de su capacidad para dominar el espacio aéreo libanés incluso cerca de las sedes más sensibles de Hezbolá.

El personal de Jerusalem Post contribuyó a este informe.