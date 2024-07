Halevi en Khan Yunis: 'No nos detendremos con Hamas hasta que recuperemos a los rehenes'

El Jefe de Estado Mayor Teniente General Herzi Halevi llevó a cabo una evaluación de la situación en Khan Yunis en la Franja de Gaza el jueves por la noche.

Se reunió con los comandantes involucrados en la operación de rescate de los rehenes, junto con el Comandante del Comando Sur, Mayor General Yaron Finkelman, el Comandante de la 98ª División, General de Brigada Dan Goldfus, y comandantes de brigada.

Les dijo que les llevó treinta horas extraer los cuerpos de los túneles y que estaban excepcionalmente bien escondidos.

El Comandante del Mando Sur de las IDF, Mayor General Yaron Finkelman, el Jefe de Estado Mayor de las IDF, Teniente General Herzi Halevi, y el Comandante de la 98 División, Brig. Gen. Dan Goldfus, celebrando una evaluación de la situación en Gaza, 26 de julio de 2024. (credit: IDF SPOKESPERSON UNIT)

Hasta que el último rehén sea devuelto

"Habíamos estado cerca de estos cuerpos en el pasado, y no sabíamos que solo teníamos que extender la mano [y tomarlos]. Ahora sabemos cómo extender la mano, y lo hicimos. Trajimos cinco cuerpos, que no estamos seguros de que de otra manera hubiéramos recuperado nunca". "No nos detendremos en Hamas hasta que recuperemos a los rehenes."

Y no nos detendremos con Hamas hasta que desmantelamos el último batallón, la última compañía. Estamos trabajando muy duro, siempre pensando en cómo avanzar.