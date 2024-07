El Comando Central de EE.UU. ofrece apoyo vital a Israel en la guerra. ¡Descubre más!

El paso de Israel de formar parte de la zona de operaciones del Mando Europeo de EE.UU. al Mando Central de EE.UU. en 2021 ha sido importante en medio de la larga guerra de Gaza y las crecientes amenazas iraníes en la región. Es importante examinarlo porque tendrá implicaciones en el futuro.

Uno de los momentos clave que demuestra lo importantes que se han vuelto los lazos entre Israel y el Mando Central fue la defensa contra el ataque iraní en la noche del 13 al 14 de abril. Varios años de crecientes lazos con el Mando Central de EEUU ayudaron a reunir los medios necesarios para defenderse de los drones y misiles iraníes. Mientras que Israel cuenta con impresionantes defensas aéreas, como el Arrow 3, y numerosos escuadrones de aviones de guerra avanzados, como los F-35, el Mando Central estadounidense también tiene estrechos vínculos con los países de la región y acceso a escuadrones de aviones y defensas aéreas en la región, incluso en buques.

Otro aspecto de estar estrechamente implicado en las conversaciones con el Mando Central estadounidense es la forma en que esto vincula a Israel con los países de la región. Israel mantiene relaciones de paz con Jordania, Egipto, Bahréin y los EAU. Estos países también están bajo el mando del CENTCOM.

Cuando Israel estaba bajo el Mando Europeo, la única potencia regional que también estaba bajo el Mando Europeo era Turquía, porque Turquía está en la OTAN.

Pero Israel era el hombre raro porque era el único país claramente de Levante que formaba parte de "Europa" en contraposición a un mando regional estadounidense centrado en Oriente Próximo.

Se trataba de un bagaje histórico de la época de la Guerra Fría y de un tiempo en el que Israel no tenía tantos lazos a nivel regional. Hoy en día, algunos de los 21 países del Mando Central estadounidense no tienen lazos con Israel, como Arabia Saudí o Qatar. No obstante, la visión del Mando Central sobre la región es un beneficio neto para todos los implicados.

Para dar un ejemplo de lo importante que es esto, considérese el reciente viaje del jefe del CENTCOM. El general Michael Kurilla, jefe del Mando Central de Estados Unidos, ha viajado recientemente por la región. Recientemente concluyó un viaje que incluyó Qatar y Bahrein.

El papel de Bahrein

En Bahrein, discutió la situación de seguridad regional y la fuerte relación militar entre los EE.UU. y Bahrein, dijo el Comando Central en un comunicado en las redes sociales.

"Es particularmente importante para mí viajar a la región del CENTCOM durante estos tiempos de aumento de la tensión regional", dijo Kurilla. El viaje, que comenzó el 11 de julio, incluyó visitas a Jordania, Siria, Israel, Egipto, Qatar y Bahréin.

Es importante contar con mandos estadounidenses y sus adjuntos y personal que estén constantemente en movimiento en la región, hablando con otras naciones y realizando diversos ejercicios conjuntos. Hay aspectos clave de planificación, interoperabilidad y estructuras multilaterales que ayudan a reducir las posibilidades de conflicto y también pueden ayudar a defenderse de amenazas, como el ataque iraní de los días 13 y 14 de abril.

CUANDO HAMAS atacó Israel el 7 de octubre, se produjo una gran conmoción. Estados Unidos decidió mantener el portaaviones USS Gerald Ford y su grupo de ataque en el Mediterráneo tras el ataque de Hamás y trasladar los buques al Mediterráneo oriental para disuadir a Irán y Hezbolá. Esto se sumó al grupo de ataque del portaaviones USS Dwight D. Eisenhower, que también permaneció en la región.

Este fue un acontecimiento importante porque pocas semanas después del ataque de Hamás, los Houthis comenzaron ataques dirigidos contra Eilat y luego contra el transporte marítimo en el Mar Rojo. Los portaaviones y sus grupos de ataque desempeñaron un papel clave en la seguridad de los mares durante ese tiempo y pueden haber contribuido a disuadir a Irán y a sus aliados de una nueva escalada.

El papel de la Quinta Flota estadounidense, con base en Bahréin, es importante en este contexto. Ha contribuido a impedir que los apoderados de Irán bloqueen las rutas marítimas. Israel ha realizado ejercicios con el Navcent estadounidense, el componente naval del Mando Central.

"Fuerzas de la 5ª Flota de Estados Unidos completaron un ejercicio de cuatro días con Israel en el Golfo de Aqaba, el 11 de mayo, que se centró en la integración de sistemas no tripulados e inteligencia artificial en operaciones marítimas", dijo Navcent en mayo de 2023. "El ejercicio, denominado Escudo Digital, incluyó a miembros de la fuerza de tarea de sistemas no tripulados e inteligencia artificial de la 5ª Flota de EE.UU., la Fuerza de Tarea 59, así como un buque de superficie no tripulado MANTAS Devil Ray T-38. Las fuerzas estadounidenses se entrenaron junto a sus homólogos israelíes durante ejercicios de concienciación marítima y abordaje de buques."

En 2021, el vicealmirante Brad Cooper, jefe del Mando Central de las Fuerzas Navales estadounidenses, visitó Israel. Era su segunda visita desde que Israel se trasladó al CENTCOM.

"Nuestro compromiso con Israel es inquebrantable, y esta visita puso de relieve la importancia de nuestra relación estratégica de décadas", dijo Cooper en ese momento. "El reciente alineamiento de Israel con el Mando Central de Estados Unidos abre nuevas oportunidades para profundizar nuestros lazos navales y mejorar la seguridad y estabilidad marítima regional."

Asociación con Israel

R.-Adm. Daniel Hagari, que era el jefe de Operaciones Navales de la Armada de Israel en ese momento, dijo: "El vicealmirante Cooper es un amigo y un socio estratégico de la Armada de Israel. Él y su equipo están profundamente comprometidos con la seguridad del Estado de Israel".

Después de que Hamás atacara Israel, EE.UU. también envió al Teniente General del Cuerpo de Marines James Glynn y a otros dos oficiales para asesorar a Israel sobre posibles desafíos en Gaza. James Glynn y otros dos oficiales para asesorar a Israel sobre los posibles desafíos en Gaza. Se suponía que se trataba de consejos obtenidos de la lucha estadounidense contra el ISIS en Irak y Siria, donde Estados Unidos se enfrentó a enemigos incrustados en zonas urbanas.

LO MÁS IMPORTANTE para los lazos entre Israel y el CENTCOM fue el ataque del 13 y 14 de abril de Irán, en el que participaron más de 300 drones y misiles. Los proxies iraníes en Yemen y Líbano también llevaron a cabo ataques contra Israel. Esto supuso un gran éxito en cuanto al trabajo de Israel con el Mando Central.

Durante la guerra surgieron otras cuestiones que no tienen que ver con el Mando Central. Controversias como la interrupción por parte de Estados Unidos del envío de bombas de 2.000 libras y de 500 libras fueron una característica de la guerra. Las bombas pesadas podían utilizarse para derribar objetivos de Hamás en el subsuelo.

En otra saga durante la guerra, Estados Unidos envió barcos para construir un muelle flotante en la costa de Gaza. La operación Joint Logistics Over-the-Shore (JLOTS) tardó un mes y medio en prepararse, con barcos que zarparon de Virginia. El muelle funcionó de forma intermitente sólo durante unos dos meses antes de ser desmantelado definitivamente en julio. Además, hubo lanzamientos aéreos en Gaza llevados a cabo por aviones C-130 estadounidenses.

La guerra de Gaza ha sido un escaparate de la importancia de las relaciones entre Estados Unidos e Israel, sobre todo de las relaciones entre militares. El Mando Central es un componente clave en este sentido. La inversión en este tipo de relaciones es clave para hacer frente a la creciente amenaza iraní y a otras amenazas en la región.

También puede conducir a un mayor trabajo conjunto sobre defensas aéreas y otros aspectos importantes de la infraestructura de seguridad de la región. Las crecientes amenazas de drones, como el ataque Houthi contra Tel Aviv el 19 de julio, ilustran cómo se puede trabajar más para aprender lecciones de estas amenazas emergentes.

¿Qué viene ahora en los lazos de Israel con el Mando Central de EEUU? Una cosa que está clara es que estos lazos están en su punto más alto y siguen creciendo. Estos lazos trascienden las cuestiones políticas que pueden afectar a las relaciones de Israel con algunos países. Los lazos entre militares no se han visto afectados por las cuestiones políticas que puedan surgir entre países.

Sin embargo, hay cuestiones en el horizonte. El compromiso de Estados Unidos con la región y con la creación de lazos multilaterales y formación conjunta es importante. Algunos países de la región están apostando sobre seguro u observando el ascenso de China y considerando la posibilidad de estrechar lazos con los BRICS, la OCS y otros grupos económicos vinculados a China o Rusia. La acogida de facciones palestinas por parte de China es un ejemplo de ello.

El Mando Central de Estados Unidos ha desempeñado un papel clave en la región durante las últimas décadas. Fue una consecuencia de la Guerra del Golfo y de la Guerra Global contra el Terrorismo. Sin embargo, a medida que Estados Unidos se centre en China y en rivalidades cercanas, como la guerra entre Rusia y Ucrania, habrá tensiones sobre los recursos dedicados a Medio Oriente.

El atentado de Hamás y el ataque iraní demuestran por qué la región sigue siendo muy importante para Estados Unidos y para la seguridad mundial. El papel de Estados Unidos en Irak y Siria, por ejemplo, es importante para mantener la influencia en zonas como la región iraquí del Kurdistán y frenar la marcha de Irán por todo Medio Oriente.