Experto en seguridad: por qué Israel no debería atribuirse la muerte de Haniyeh

Amidror discutió recientemente en la radio 103FM el asesinato del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, en Irán, así como el asesinato del funcionario de Hezbollah, Fuad Shukr, en el distrito de Dahiya en Beirut.

Sobre el asesinato en Beirut, Amidror dijo: "En cuanto a inteligencia, una de las decisiones más difíciles es la de prioridades. No se puede hacer todo. En los últimos 20 años, Israel ha estimado que su enemigo más importante es Hezbollah, y por lo tanto todas nuestras opciones de inteligencia contra él son más profundas y amplias debido a este esfuerzo. El día en que pusieron 100 gramos de esfuerzo contra Hezbollah, pusieron 1 gramo de esfuerzo contra Hamas".

"Esto explica por qué la inteligencia básica es mucho mejor contra Irán y Hezbollah y mucho menos buena contra Hamas. No explica los errores del 7 de octubre, pero construir capacidades y reclutar agentes es un proceso lento, complejo y complicado. Cuanto más inviertas, mejores resultados tendrás con el tiempo. Es imposible hacerlo todo."

El miedo respecto a una campaña en múltiples frentes

"Nos estamos alarmado con una campaña en múltiples escenarios. Hamas ha fracasado completamente en reclutar a los palestinos fuera de Gaza, y los palestinos no se han rebelado en ningún lugar ni han creado un problema extraordinario en ningún lugar. No veo que debido a estos asesinatos, los árabes de Cisjordania se rebelen violentamente".

Continuó, "En cuanto a quien inventó el concepto del 'Anillo de Fuego', en el caso actual no funcionó para Hamas, y los árabes de Israel continúan con sus vidas normales. Nasrallah también fue muy cuidadoso hasta el ataque en Majdal Shams. Ya tenía 450 muertos por las actividades defensivas de las FDI. No necesitamos convertir cada disparo o evento en una gran guerra".

Con respecto al asesinato de Ismail Haniyeh en Teherán, Amidror declaró: "En cuanto al tema iraní, se trata de Haniyeh, no del liderazgo de la Fuerza Quds. Aun así, las FDI no deben actuar según mi [optimista] evaluación de la situación. No hay razón para que Israel anuncie que es responsable del asesinato. Nadie puede estar seguro de que fuimos nosotros. El sistema de seguridad debe considerar la peor posibilidad y prepararse para ella".

"¿Por qué ahora? Debido al 7 de octubre. Hamas emprendió la guerra más bárbara imaginable. Cada uno de sus líderes es mortal. Toda su cúpula, sin excepción, debería desaparecer del mundo y no tiene ningún derecho en la Tierra."

"Si en el pasado le hubiera dado a Hamas una puntuación de 100, hoy le daría un 30. Esto es lo que queda en la relación de fuerzas entre nosotros y Hamas. En cuanto a la capacidad de lanzamiento de los misiles que tiene en el terreno: su capacidad de producción ha caído de 100 a 10 y su capacidad de contrabando de 100 a 0. [Hamas] no tiene una verdadera capacidad de lanzamiento desde la Franja. Todo lo que dispara se elimina inmediatamente de la lista, y nada puede ser producido o contrabandeado en su lugar."

En una nota personal, Amidror concluyó, "Quiero decirles a todos mis estudiantes que se mantuvieron en el sistema de seguridad - buen trabajo. Estoy orgulloso de ustedes."