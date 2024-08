EE. UU.: Debemos estar preparados para ataques significativos a Israel por parte de Irán

EE. UU. tiene que estar listo para lo que podría ser un conjunto significativo de ataques contra Israel por parte de Irán y sus aliados, declaró el asesor de Comunicaciones de Seguridad Nacional de EE. UU., John Kirby, a los reporteros en una sesión informativa virtual el lunes, mientras los diplomáticos internacionales se apresuraban a evitar una guerra regional.

“Hemos aumentado nuestra postura y capacidades de fuerza en la región, incluso en los últimos días”, afirmó Kirby, añadiendo que “debemos estar preparados para lo que podría ser un conjunto significativo de ataques”.

El paso más importante en este momento es asegurarse de que "Israel pueda defenderse y de que nosotros, Estados Unidos, tengamos en su lugar la fuerza adecuada para ayudarles a defenderse”, dijo Kirby.

Disparo de misiles desde Irán el 14 de abril de 2024, visto desde Ashkelon (credit: REUTERS)

Coalición de cinco ejércitos

EE. UU. lideró una coalición de cinco ejércitos, que incluía a Israel, Jordania, Francia y el Reino Unido, en abril para defender a Israel de un ataque iraní que incluía 300 misiles y drones.

Se presume que activaría esa misma coalición, pero prefiere evitar esa situación a través de un intenso esfuerzo diplomático para presionar a Irán y Hezbollah a abstenerse de ataques de represalia contra Israel.

"Estados Unidos y nuestros aliados y socios continuamos enviando mensajes a nuestros homólogos en la región contra la escalada", dijo Kirby. "Algunos de nuestros aliados y socios continúan enviando ese mensaje a Irán... que no queremos ver escalada", enfatizó.

En la semana pasada, Estados Unidos explicó que ha transmitido el mensaje a Irán instándolo a la contención y la moderación

Pero Estados Unidos también se ha preparado militarmente para apoyar a Israel. El Pentágono dijo el domingo que el Secretario de Defensa Lloyd Austin había ordenado el despliegue de un submarino de misiles guiados al Medio Oriente y para que el grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln acelere su despliegue a la región.

"El presidente está seguro de que tenemos la capacidad disponible para ayudar a defender a Israel, si es necesario. Nadie quiere que llegue a eso, por eso seguimos teniendo estas conversaciones diplomáticas de manera seria en los últimos días para ver qué se puede hacer para reducir la situación", dijo.

Los Estados Unidos y sus aliados han expresado preocupación sobre una mayor probabilidad de un ataque, ya que los judíos de todo el mundo marcan Tisha B'Av, un día religioso de ayuno y oración, que conmemora la destrucción de los antiguos Primer y Segundo Templos hace más de 2,000 años. Desde el principio hubo informes de que Irán, por razones temáticas, atacaría a Israel en Tisha B'Av.

Francia, el Reino Unido y Alemania emitieron una declaración conjunta instando a la moderación, la cual fue seguida por una declaración más amplia que incluyó a Estados Unidos e Italia.

Los líderes de esos cinco países, que mantuvieron una llamada conjunta, declararon: "Expresamos nuestro apoyo a la defensa de Israel contra la agresión iraní y contra los ataques de grupos terroristas respaldados por Irán.

"Hicimos un llamado a Irán a retirar sus amenazas continuas de un ataque militar contra Israel y discutimos las graves consecuencias para la seguridad regional en caso de que se produzca dicho ataque."

El primer ministro de Gran Bretaña, Keir Starmer, habló con el presidente iraní Masoud Pezeshkian durante 30 minutos como parte de los esfuerzos de desescalada para aliviar las tensiones en el Medio Oriente, informó Sky News el lunes.

El canciller alemán Olaf Scholz hizo un llamado a Pezeshkian para hacer todo lo posible por prevenir una escalada militar adicional en el Medio Oriente en una llamada telefónica el lunes, según un portavoz del gobierno alemán.

Israel ha estado luchando una guerra contra los aliados iraníes desde que Hamas invadió el país el 7 de octubre, matando a más de 1,200 personas y secuestrando a 251 rehenes.

Una guerra directa entre Irán e Israel se volvió más probable después del asesinato hace dos semanas del Comandante de Hezbollah Fuad Shukr en Beirut y del líder de Hamas Ismail Haniyeh en Teherán. Israel ha aceptado la responsabilidad por la muerte de Shukr, pero no por la de Haniyeh. Sin embargo, se presume ampliamente que las FDI son responsables de su muerte.