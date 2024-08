Las FDI lanzan cigarrillos en Khan Yunis en una curiosa táctica contra Hamas

Las FDI arrojaron cigarrillos desde el cielo sobre la zona costera de Khan Yunis de la Franja de Gaza el jueves, junto con mensajes de advertencia a los lugareños sobre los peligros de Hamas, informó N12 el viernes.

Si bien las FDI son conocidas por arrojar folletos de forma consistente antes de un ataque, solicitando que el público evacúe el área de inmediato por su propia seguridad, algunos han sido utilizados para ofrecer recompensas por líderes de Hamas.

A diferencia de los folletos anteriores, los arrojados el jueves por las FDI no solicitaron que los gazatíes evacuaran o proporcionaran información, señaló N12. En cambio, los residentes fueron obsequiados con cigarrillos.

Adjunto al cigarrillo, varios folletos decían: "Fumar es peligroso, pero Hamas es más peligroso" y "Hamas está quemando Gaza". Junto a la inscripción, las FDI agregaron un número de contacto al 'Departamento de Influencia' para obtener más información.

Un folleto adicional ofrecía un regalo no especificado para cada gazatí que recogiera cinco folletos.

Ilustrativo: Palestinos fuman cigarrillos mientras trabajan en el interior de un túnel de contrabando excavado bajo la frontera entre Egipto y Gaza, en el sur de la Franja de Gaza, 26 de noviembre de 2012. (credit: MOHAMMED SALEM/REUTERS)

Desde el inicio de la guerra, Hamas ha tomado el control total sobre la oferta y la demanda en Gaza, aumentando los precios de los productos, la ayuda humanitaria y los cigarrillos, a veces en cifras alarmantes.

Hamas ha robado ayuda, productos y cigarrillos solo para revenderlos a precios exorbitantes

El precio actual de un solo cigarrillo en la Franja de Gaza es de 27 USD, mientras que los paquetes se venden a 430 USD, señaló N12. Este 'impuesto' ha ayudado a que Hamas continúe financiando su propia supervivencia a lo largo de la guerra a expensas de los residentes gazatíes.

Un oficial de seguridad que habló con N12 afirmó que la distribución de cigarrillos con los mensajes anunciados tenía la intención de transmitir un mensaje en contra de Hamas, que no puede controlar la gobernanza en la franja.

Un oficial de seguridad que habló con N12 afirmó que la distribución de cigarrillos con los mensajes anunciados tenía la intención de transmitir un mensaje en contra de Hamas, que no puede controlar la gobernanza en la franja.

Según el oficial, la intención era promover la desobediencia y condena a la organización terrorista y su falta de capacidad para crear orden público. "Es importante enfatizar que los cigarrillos no entran en la franja y que esto es un hecho aislado", expresó.

Los alarmantes precios de los cigarrillos, inflados por Hamas, han causado una gran crisis en la Franja de Gaza, obligando a los residentes a recurrir a soluciones como el contrabando y opciones alternativas para obtener el producto.