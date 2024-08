FDI atacan sitios en Khan Yunis; Explosión en Líbano deja tres heridos

Aviones de combate golpearon sitios de lanzamiento en la zona de Khan Yunis y en las afueras de Deir al-Balah el domingo, según informó la IDF. Cohetes fueron lanzados desde estas ubicaciones el viernes hacia el área de Nirim.

A lo largo del día, sonaron las sirenas en el Sur, incluyendo en Nir Oz. La guerra de diez meses en Gaza continuaba a la sombra de un rehén perseguido y un acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamas, mediado por Estados Unidos, Qatar y Egipto.

El ejército informó el domingo que un soldado del Batallón 202, Brigada de Paracaidistas, resultó gravemente herido durante un combate en el sur de la Franja de Gaza. El soldado fue evacuado al hospital para recibir tratamiento médico.

Familiares se reunieron alrededor de los cuerpos de una madre y sus seis hijos, envueltos en sudarios blancos con sus nombres, en el Hospital Al-Aqsa en Deir Al-Balah. El más joven tenía 18 meses, dijo su abuelo Mohammed Khattab a Reuters en el funeral.

"¿Cuál fue su crimen? ... ¿Mataron a un judío? ¿Dispararon a los judíos? ¿Lanzaron cohetes a los judíos? ¿Destruyeron el Estado de Israel? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron para merecer esto?", preguntó Khattab.

"Estamos cansados del desplazamiento. La gente está siendo empujada a áreas estrechas en Deir Al-Balah y Al-Mawasi, que se han convertido en ollas a presión", dijo Tamer Al-Burai, quien vive en Deir Al-Balah con varios familiares, a Reuters a través de una aplicación de chat. Los tanques estaban a solo 1,5 km (0,9 millas) de distancia, agregó Burai.

Las tropas de las FDI operan en la Franja de Gaza. 18 de agosto de 2024. (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

El viernes, el ejército ordenó la evacuación de áreas al norte de Khan Yunis y al este de Deir Al-Balah, donde cientos de miles de personas desplazadas por enfrentamientos anteriores se refugiaban en condiciones extremadamente precarias.

Según el municipio de Deir Al-Balah, que estima la población de la ciudad en 1 millón, las órdenes de evacuación resultaron en que más personas se apiñaran en un área más pequeña.

Las tropas también operaron en Khan Yunis y Rafah, matando a terroristas y confiscando armas.

UNIFIL dice que tres cascos azules resultaron 'levemente heridos'

Las sirenas sonaron durante todo el día en pueblos fronterizos del norte. Un portavoz de UNIFIL dijo el domingo que tres cascos azules en patrulla resultaron "levemente heridos" cuando ocurrió una explosión cerca de su vehículo claramente marcado de la ONU en el pueblo de Yarine en el sur del Líbano.

"Todos los cascos azules de la patrulla regresaron de manera segura a su base", dijo el portavoz, sin dar más detalles sobre la naturaleza de la explosión. "Estamos investigando el incidente. Recordamos enfáticamente a todas las partes y actores su responsabilidad de evitar daños a los cascos azules y civiles".

Las FDI dijeron que atacaron a una célula terrorista de Hezbollah en el área de Shebaa, en el sur del Líbano. En otro ataque en la misma área, los aviones de combate atacaron y destruyeron un depósito de armas. Otro depósito y una base militar fueron atacados en las zonas de Matmoura y en at-Tiri.