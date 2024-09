Los desafíos de Israel en el control a largo plazo del corredor de Filadelfia - análisis

El Primer Ministro Benjamin Netanyahu delineó planes el lunes para mantener el control del corredor de Filadelfia a lo largo de la frontera egipcia: es importante asegurarse de que Hamas no pueda regresar como una amenaza. También hizo afirmaciones audaces sobre cómo Israel no abandonaría el área en muchos años por venir, y que, "¿alguien que quiera que dejemos el Corredor de Filadelfia está socavando los objetivos de la guerra; ¿cayeron nuestros soldados en vano, solo para permitir que Hamas se reconstruya?"

El corredor de Filadelfia siempre ha sido importante para Hamas, que ha exigido que Israel lo abandone por una razón. Hamas quiere volver a controlar el cruce fronterizo de Rafah con Egipto, que es clave para la ruta terrestre que suministraba a Gaza en el pasado. A través de esta frontera, controla Gaza al hacer que los civiles dependan de Hamas. Las Naciones Unidas y organizaciones internacionales a menudo han colaborado con Hamas de diversas maneras porque controla la frontera. Por ejemplo, algunas ONG han permitido a Hamas colocar hombres armados en camiones de ayuda.

El desafío para Israel, ahora que la liderazgo político ha decidido que el corredor de Filadelfia es esencial para la seguridad, es descubrir cómo asegurarlo exactamente. Israel ha ido cambiando sus objetivos en esta guerra desde el 7 de octubre. Al principio, el liderazgo político parecía afirmar que "no habría Hamas en Gaza" después de la guerra. Sin embargo, rápidamente quedó claro que las FDI no serían utilizadas para reemplazar a Hamas con otra entidad. En su lugar, Israel realizó incursiones en áreas y luego se retiró.

A finales de octubre, las FDI capturaron el corredor de Netzarim, separando la Ciudad de Gaza del centro de Gaza. Desde entonces, las FDI trazaron una ruta a través de Gaza y han utilizado varias divisiones para asegurarla. Las tropas eliminaron amenazas y crearon una zona de control que podrían patrullar. A partir de febrero y marzo, los políticos comenzaron a afirmar que Israel también tomaría el control de Rafah, lo cual la comunidad internacional se opuso.

Israel decidió no entrar en el corredor a lo largo de la frontera con Egipto, a pesar de las sugerencias de algunos expertos en Israel de que esto debería haber sido un enfoque temprano. En su lugar, Hamas lo controló durante los primeros seis meses de la guerra. Solo en mayo, después de que Hamas disparara proyectiles a Kerem Shalom, las FDI se adentraron en el corredor de Filadelfia.

Luego tomó más de tres meses derrotar a la brigada de Rafah, cuyos restos probablemente se trasladaron de regreso a Khan Yunis después de que las FDI se retiraran en abril. Esto permitió a Hamás controlar la mayor parte de Gaza, a pesar de diez meses de guerra: los campos centrales, áreas en el norte de Gaza, la mayor parte de Khan Yunis y el área humanitaria de Mawasi. Ahora, la política de Israel parece estar cambiando hacia el control de los corredores de Netzarim y Filadelfia.

El control de los corredores presenta desafíos. Hamás ha controlado Gaza durante más de una década, estableciendo infraestructura terrorista que incluye cientos de kilómetros de túneles, cohetes, RPG y artefactos explosivos improvisados.

Ahora, las FDI tienen muchas ventajas en Gaza: una gran cantidad de tecnología: drones y cámaras electro-ópticas que utilizan todo tipo de tecnología que pueden ayudar a detectar terroristas; la tecnología militar y de defensa israelí cada vez más también utiliza inteligencia artificial; e Israel también tiene drones y morteros de precisión.

Tiene todo tipo de formas de asegurar sus fuerzas en Gaza. Sin embargo, la historia nos dice que asegurar una línea defensiva estática no es fácil.

Asegurar una línea es difícil. Las largas murallas, como las utilizadas por Bizancio o Atenas, se vuelven vulnerables con el tiempo. Además, incluso si Israel no tiene la intención de construir mucha infraestructura en el corredor de Filadelfia, asegurar una frontera es complejo. Israel podría optar por utilizar vehículos controlados a distancia y colocar sensores por encima y por debajo del suelo. Sin embargo, esos tipos de sensores fallaron en gran medida en prevenir el 7 de octubre, lo que significa que son vulnerables.

Objetivos a largo plazo

Entonces, ¿cuál será el objetivo de asegurar el corredor de Filadelfia a largo plazo?

¿Será detener el contrabando subterráneo o lidiar con el comercio terrestre de bienes de doble uso que Hamas utiliza para construir túneles?

Para comprender lo que se debe hacer, es esencial entender cómo Hamas convirtió a Gaza en un imperio del terror. Si la guerra se reduce y comienza la reconstrucción, ¿cómo evitará Israel que la ayuda se desvíe hacia Hamas?

Esto es más complejo que simplemente tener Humvees patrullando el corredor de Filadelfia.

Más preocupante es que Israel ha enviado fuerzas al corredor antes, durante la Segunda Intifada. Hamas aprendió en el pasado que los pequeños ataques diarios pueden desgastar a Israel en una guerra de desgaste. Israel aprendió esto en la zona de seguridad del sur del Líbano en la década de 1990 y eventualmente causó su retirada.

Al final del día, un ejército que es enviado a asegurar una frontera a menudo no es la mejor manera de asegurarla; los soldados se vuelven complacientes. Considera los resultados en la frontera jordana: los iraníes han comenzado a encontrar formas de contrabandear armas a terroristas en Cisjordania, incluyendo rifles M-4 y AR, en cantidades que ascienden a cientos de miles.

¿Cómo puede Israel controlar Philadelphi si no puede controlar Jenin? La realidad es que la experiencia de Israel en asegurar la frontera con el Sinaí, contra el contrabando de drogas por ejemplo, y asegurando la frontera con Jordania o Cisjordania, deja mucho que desear.

A menos que las unidades enviadas al corredor de Philadelphi sean diferentes y el enfoque aprenda de los desafíos en otras fronteras, es plausible que esta será una misión difícil a largo plazo. Además, Hamás y otros grupos terroristas ya han comenzado ataques de acoso contra las FDI. Hamás se beneficia de estos ataques.

Cada video que puedan producir de un francotirador disparando o de un RPG lanzado contra un vehículo de las FDI es propaganda. Incluso cuando Hamás ha atacado vehículos donde el sistema de protección activo funciona y detiene el proyectil, Hamás aún reclama un "impacto".

Todo lo que Hamas tiene que hacer es sentarse y esperar. Un enemigo como Hamas ha hecho esto antes. Su liderazgo senior como Yahya Sinwar es de Khan Yunis. Ellos saben cómo sentarse y esperar. Luego eligen el momento y el lugar de su ataque en objetivos oportunos.

Estos desafíos no son razones para renunciar a Filadelfia. Sin embargo, estos desafíos deben ser analizados y reconocidos. La lección del Valle del Jordán es una instrucción. Israel tiene comunidades en el Valle del Jordán y el Reino de Jordania es un país respaldado por occidente que aparentemente está en paz con Israel. Sin embargo, el contrabando a los grupos terroristas en Cisjordania continúa. A medida que Filadelfia se cierne, aquellos enviados a patrullarla necesitarán aprender lecciones de lo que ha funcionado y no ha funcionado en el pasado.