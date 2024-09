La amenaza terrorista en Israel se expande más allá de Gaza y Cisjordania hasta Jordania - análisis

Un ataque terrorista en el cruce de Allenby es un grave desarrollo que ilustra la creciente amenaza terrorista que está emergiendo en Cisjordania y que también podría estar extendiéndose al Reino de Jordania. Tres personas murieron en el ataque del domingo por la mañana, 8 de septiembre.

El autor del ataque llegó al cruce en un camión. "Un terrorista se acercó al área del Puente Allenby desde Jordania en un camión, salió del camión y abrió fuego contra las fuerzas de seguridad israelíes que operaban en el puente", dijo la IDF. "El terrorista fue eliminado por las fuerzas de seguridad, tres civiles israelíes fueron declarados muertos como resultado del ataque. Soldados de la IDF fueron enviados a la escena y actualmente están operando para descartar la sospecha de que el camión estuviera cargado con explosivos".

El ataque en el cruce de Allenby ocurrió una semana después de un ataque en el sur de Cisjordania que mató a tres policías israelíes. Los oficiales de policía Arik Ben Eliyahu, Hadas Branch y Roni Shakuri murieron en un ataque cerca de Tarkumiya, que es un importante punto de cruce para artículos comerciales y trabajadores que cruzan desde Cisjordania.

La amenaza terrorista mortal se extiende

Si bien el ataque en Allenby, que es el principal cruce fronterizo entre Israel y Jordania para muchos bienes que ingresan a la Autoridad Palestina e Israel, probablemente no esté relacionado con el ataque en Tarkumiya, ambos ataques simbolizan cómo está creciendo la amenaza terrorista mortal.

Esto es parte de la ola de terror mortal que tuvo su punto máximo el 7 de octubre con la masacre de Hamas. Sin embargo, el ataque del 7 de octubre ahora se puede ver como un disparo en esta guerra mucho más grande y multifacética.

Antes del 7 de octubre, ya había una ola de ataques terroristas emergentes en Cisjordania. Esto fue alimentado por armas de contrabando, principalmente rifles, que estaban llegando a manos de jóvenes en Jenin y otras áreas.

Durante los últimos dos años, el contrabando ha aumentado considerablemente. Esto incluye el contrabando desde Jordania. Aunque no se conoce completamente la magnitud del contrabando, incluye armas y materiales utilizados en explosivos. Esta es una seria amenaza.

El ataque terrorista es parte de una serie de actividades de contrabando respaldadas por Irán desde el 7 de octubre

Irán está detrás de algunas de las actividades diseñadas para desestabilizar el Reino de Jordania y utilizarlo para acercar armas y amenazas a Israel. Irán hace esto a través de Irak y Siria. Irán también respalda a bandas en Siria que trafican drogas, como el Captagon.

Es importante entender que el nexo de las milicias iraníes en Irak y Siria forma parte de ambas actividades, y no siempre están separadas. Además, las milicias respaldadas por Irán en Irak amenazan directamente a Jordania. Kataib Hezbollah mató a tres soldados estadounidenses en el este de Jordania en enero. Las milicias respaldadas por Irán han buscado combinar sus ataques contra las fuerzas estadounidenses con ataques contra Israel desde el 7 de octubre. Esto forma parte de la guerra multinacional que Irán ha lanzado.

Jordania enfrenta el terror palestino

JORDANIA HA enfrentado desde hace mucho tiempo desafíos con amenazas internas. En las décadas de 1960 y 1970 se enfrentó a grupos terroristas palestinos que buscaban tomar el control del Reino. Esto se debe a que un gran porcentaje de la población de Jordania está compuesto por palestinos. Estos incluyen descendientes de palestinos que huyeron de la guerra de 1948 cuando Israel se independizó. También incluye a otros que abandonaron Cisjordania a lo largo de los años.

Jordania renunció a sus reclamaciones sobre Cisjordania en 1988 como parte del proceso que condujo al acuerdo de paz de Oslo y la creación de la Autoridad Palestina. Sin embargo, Jordania mantiene intereses en Cisjordania y Jerusalén.

El Reino se ve a sí mismo como el protector de los lugares sagrados musulmanes y cristianos. Esto siempre ha sido una chispa que puede amenazar la región. El rey Abdullah I de Jordania fue asesinado en Jerusalén en 1951 por un palestino.

En los últimos años, el Reino ha buscado apaciguar a los palestinos al abogar no solo por su causa, sino también prefiriendo no reprimir la incitación contra Israel. Al mismo tiempo, el Reino se retrata a sí mismo como un eslabón clave en la estabilidad de la región al dirigirse a los países occidentales que son sus principales patrocinadores.

Por ejemplo, los funcionarios del Reino no han hecho lo suficiente para condenar el ataque del 7 de octubre. Al mismo tiempo, Ammán ve las consecuencias del 7 de octubre como una amenaza potencial para la región, incluido Ammán mismo debido a la creciente violencia. Esto incluye no solo la guerra en Gaza o la guerra de Hezbolá contra Israel, sino también los ataques de los hutíes en el Mar Rojo que afectan al comercio con Aqaba, así como la creciente violencia en Cisjordania y las influencias de Irán en Irak y Siria.

La reciente operación de las FDI contra grupos terroristas palestinos en el norte de Cisjordania es la operación más grande de su tipo desde la Segunda Intifada. Jordania está preocupada. Ahora hay bulldozers de las FDI activos en ciudades palestinas clave y las FDI están utilizando drones para eliminar a terroristas en lugares como el campamento de refugiados de al-Fara’a. Esta área, cerca de Tubas, se ha convertido en hogar de numerosos terroristas que dejaron Yenín y establecieron centros de mando en esta área con vistas al valle del Jordán. En los últimos meses, ha habido más amenazas de terror a las comunidades israelíes en el valle del Jordán.

Hubo tantas amenazas que el Jefe de Estado Mayor de las FDI, Teniente General Herzi Halevi, recorrió recientemente la zona. Estas áreas como Tubas y los valles como Ghor al-Faria que desembocan en el valle del Jordán, son ahora clave para la seguridad de Israel y la región. Cualquier contrabando desde Jordania o desestabilización desde esa dirección es una gran amenaza.

Jordania ha lidiado con esto en el pasado. En la década de 1990, durante el proceso de paz, después de que Jordania e Israel firmaron un acuerdo de paz, un soldado jordano estacionado en la llamada Isla de la Paz, asesinó a siete niñas israelíes. Aunque el Rey Hussein condenó el ataque y el perpetrador Ahmad Daqamseh fue condenado a prisión en Jordania, el ataque no fue ampliamente condenado por la gente común.

De hecho, Daqamseh recibió un gran apoyo de muchos sectores en Jordania. En 2013, un total de 110 de los 120 miembros del parlamento jordano firmaron una petición para su liberación. Fue liberado en 2017.

Es difícil entender cómo un hombre que asesinó a varias niñas puede ser visto como un héroe. Sin embargo, considerando el ataque del 7 de octubre y la falta de condena en Jordania, es más comprensible cómo la incitación destinada a deshumanizar a los israelíes ha llevado a este tipo de creencia.

Queda por ver qué causó el ataque en el cruce de Allenby. Sin embargo, el simple hecho de que haya habido un ataque es simbólico de un problema mucho más grande. El tráfico de armas y la desestabilización y radicalización que han seguido al ataque del 7 de octubre están llevando a ataques más mortales e inéditos.