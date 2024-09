Netanyahu sobre Hezbolá: No esperamos la amenaza, nos adelantamos a ella

Las FDI están anticipando amenazas de seguridad en lugar de esperar a responder a los ataques, afirmó el Primer Ministro Benjamin Netanyahu cuando las FDI informaron que habían golpeado alrededor de 800 objetivos de Hezbollah y pidieron a los civiles libaneses que evacuaran sus hogares cerca de los sitios de misiles del grupo terrorista.

"Me gustaría aclarar la política de Israel para quien aún no la comprenda", declaró Netanyahu mientras sostenía consultas de seguridad con el Ministro de Defensa Yoav Gallant y el Jefe de Estado Mayor de las FDI, Herzi Halevi.

"No estamos esperando la amenaza, la estamos anticipando, en todas partes, en todos los sectores, constantemente. Estamos eliminando figuras de alto rango, terroristas y misiles, y nuestro brazo sigue extendido", enfatizó.

"Aquellos que intenten hacernos daño, les haremos daño con más fuerza", subrayó en un mensaje emitido.

Inclinando la balanza del poder

Netanyahu habló mientras funcionarios de salud libaneses informaban que al menos 274 personas, incluidos 21 niños y 31 mujeres, murieron y 1,024 resultaron heridas en los ataques israelíes en lo que ha sido el día más mortífero desde que comenzó la guerra transfronteriza entre las FDI y Hezbollah hace casi un año. Los funcionarios de salud libaneses no especificaron cuántos combatientes de Hezbollah se encontraban entre las víctimas.

El primer ministro Benjamin Netanyahu durante su discurso dominical tras el aumento de las tensiones entre Israel y Hezbolá, 22 de septiembre de 2024. (credit: SCREENSHOT/YOUTUBE/GPO)

Durante la última semana, Israel ha llevado a cabo una intensa campaña militar para persuadir al grupo proxy iraní Hezbollah de mover sus fuerzas fuera del área de la frontera sur y regresar al río Litani.

"Prometí que cambiaríamos el equilibrio de seguridad, el equilibrio de fuerzas en el norte [de Líbano] - esto es exactamente lo que estamos haciendo. Estamos destruyendo miles de misiles y cohetes dirigidos a las ciudades y ciudadanos de Israel", dijo.

A los ciudadanos israelíes, Netanyahu les dijo: "Nos enfrentamos a tiempos complejos. Ciudadanos de Israel, les pido dos cosas: Sigan las directivas del Comando del Frente Interior, que salvan vidas; y permanezcan juntos con determinación, responsabilidad y, por supuesto, paciencia.

"Juntos permaneceremos fuertes, juntos lucharemos y con la ayuda de D's, juntos ganaremos", exclamó. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

En un mensaje separado al pueblo libanés, declaró: "La guerra de Israel no es contigo. Es con Hezbollah".

"Durante demasiado tiempo, Hezbollah te ha estado utilizando como escudos humanos. Colocó cohetes en tus salas de estar y misiles en tu garaje. Esos cohetes y misiles están apuntando directamente a nuestras ciudades, directamente a nuestros ciudadanos", exclamó.

"Para defender a nuestra gente de los ataques de Hezbollah, debemos eliminar estas armas", declaró Líbano.

"Desde esta mañana, las FDI te han advertido que te pongas a salvo. Te insto a que tomes esta advertencia en serio. No permitas que Hezbollah ponga en peligro tu vida ni la de tus seres queridos. No permitas que Hezbollah ponga en peligro a Líbano.

"Por favor, aléjate del peligro ahora. Una vez que nuestra operación haya terminado, podrás regresar de forma segura a tus hogares", enfatizó Netanyahu.