EE.UU. apoya plenamente a Israel, dice Biden tras el ataque a Irán

El presidente de EE. UU., Joe Biden, prometió su apoyo a Israel después de que las fuerzas estadounidenses e israelíes defendieran con éxito a Israel de un gran ataque de misiles de Irán la noche del martes que apuntaba a la mayoría del país.

"Por mi orden, el ejército de Estados Unidos apoyó activamente la defensa de Israel", dijo Biden a los reporteros en la Casa Blanca.

"No se equivoquen, Estados Unidos está totalmente, completamente, solidario con Israel".

El asesor de Seguridad Nacional de EE. UU., Jake Sullivan, repitió el mismo mensaje mientras advertía a Irán: “Habrá consecuencias, severas consecuencias, por este ataque, y trabajaremos con Israel para asegurarnos de que así sea”. Hablaron después del segundo ataque directo iraní a Israel, un día antes del comienzo del Año Nuevo Judío. Sucedió tras el ataque de abril días antes de la Pascua.

El portavoz del Pentágono, el mayor general Pat Ryder, dijo que este ataque fue "aproximadamente el doble en términos del número de misiles balísticos que lanzaron" en comparación con abril. El Presidente de EE.UU., Joe Biden, habla en la ONU el 24 de septiembre de 2024. (credit: PERRY BINDELGLASS)

Irán advirtió que atacaría a Israel nuevamente y golpearía objetivos estadounidenses si se tomaba alguna acción de represalia en su contra. Grupos armados alineados con Irán en Iraq advirtieron que las bases estadounidenses allí podrían ser un objetivo.

Ataques de represalia más fuertes

"En caso de que el régimen sionista se atreva a responder o cometer más actos de malevolencia, se producirá una respuesta posterior y contundente", escribió la misión de Irán ante las Naciones Unidas en X.

Un alto funcionario iraní dijo a Reuters que la orden de lanzar misiles contra Israel fue dada por el Líder Supremo del país, el Ayatolá Ali Khamenei. El funcionario agregó que Khamenei permanece en una ubicación segura.

En un movimiento inusual, Khamenei publicó un mensaje de advertencia a Israel en hebreo en su cuenta de X después del ataque, enfatizando que los ataques de represalia contra Israel solo se harían más fuertes.

Cada uno "será más fuerte y más doloroso en el cuerpo gastado y podrido del régimen sionista", dijo Khamenei.

Estados Unidos había advertido a Israel del ataque inminente, que Irán dijo era en represalia por el asesinato del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, hace dos semanas y la muerte del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán durante el verano. Se cree ampliamente que Israel fue responsable del asesinato de Haniyeh, pero no se ha atribuido el crédito.

El ataque siguió al intenso bombardeo de Israel a objetivos militares en Líbano pertenecientes al grupo proxy iraní en las últimas semanas.

El lunes por la noche, sus tropas terrestres ingresaron al sur de Líbano por primera vez desde la Segunda Guerra del Líbano en 2006 en un intento de alejar a Hezbollah de su área fronteriza.

Estados Unidos advirtió a Israel el martes que un ataque era inminente. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, publicó en X que él y la vicepresidenta Kamala Harris habían "convocado a nuestro equipo de seguridad nacional para discutir" el ataque y los esfuerzos de EE. UU. para defender a Israel y al personal estadounidense en la región.

Sullivan dijo a los reporteros que "destructores navieros estadounidenses se unieron a las unidades de defensa aérea israelíes en disparar interceptores para derribar" alrededor de 200 "misiles entrantes".

Biden y Harris "monitorearon el ataque y la respuesta desde la Sala de Situación de la Casa Blanca", dijo. "Todavía estamos trabajando con las Fuerzas de Defensa de Israel y las autoridades en Israel para evaluar el impacto del ataque", dijo Sullivan, añadiendo que los funcionarios estadounidenses estaban manteniendo consultas con sus contrapartes israelíes.

Antes del ataque, el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo: "Estamos en medio de una campaña contra el eje del mal de Irán.

"Dije ayer que estos son días de grandes logros y grandes desafíos", explicó Netanyahu. "Grandes logros porque frustramos a Nasrallah y su alto mando y el plan de Hezbollah de ocupar Galilea". La eliminación de la amenaza de Hezbollah es un paso esencial para devolver a más de 60,000 residentes a sus hogares en la frontera norte, explicó.

"Estamos determinados" a hacer esto, afirmó Netanyahu.

Al mismo tiempo, instó a los israelíes a hacer dos cosas: obedecer las directivas del Comando de Frente Interno y, segundo, "estar unidos".

Reuters contribuyó a este informe.