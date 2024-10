Israel debe responder al masivo ataque con misiles balísticos de Irán - análisis

El masivo ataque con misiles balísticos de Irán a Israel el 1 de octubre es parte del intento del régimen de Teherán de hacer que estos tipos de ataques se conviertan en algo normal. Realizaron un gran ataque en abril y amenazaron con otro ataque en agosto. Esto ha llevado a Israel a crisis en cada ocasión, ya que la gente debe estar preparada para ir a refugios, y las actividades son canceladas.

Nos hemos acostumbrado demasiado a la idea de que cientos de misiles iraníes pueden volar sobre el cielo de Israel. Debido a que Israel tiene defensas aéreas, este tipo de ataques sin precedentes, que normalmente marcarían el comienzo de una gran guerra, son presentados como aceptables. En el extranjero, los medios los presentan como Irán intentando "retaliar" o "nivelar la balanza" o "disuadir" a Israel. Este es un intento falso de minimizar la amenaza iraní.

Irán ha demostrado en su reciente ataque que puede lanzar 180 misiles balísticos. La vez anterior, en abril, utilizó más drones que misiles. Ahora, está confiando en los misiles, y también ha mostrado que puede apuntar a ciertas áreas de Israel con ellos. Esta es una gran amenaza para la región. No puede quedar sin respuesta. Lo que eso significa es que Irán ha asumido por demasiado tiempo un tipo de privilegio donde esperaba ser apaciguado. Espera que no haya respuesta. El régimen iraní asume que puede enviar a millones de israelíes a refugios y que la vida en Teherán continuará como si nada.

Irán ha estado haciendo esto durante años. Atacó la instalación energética de Abqaiq en Arabia Saudita en 2019 utilizando drones y misiles de crucero. También llevó a cabo ataques con misiles balísticos en Erbil y otras áreas de la región del Kurdistán en Irak en los últimos años. Irán también lanzó misiles balísticos contra Siria y Pakistán en enero. También atacó a las fuerzas estadounidenses en la base de Asad en Irak utilizando misiles balísticos en 2020. Observa el patrón.

¿Por qué no Irán?

Irán ha estado haciendo esto cada vez más, y siempre sale impune. Nadie lanza misiles balísticos a Irán. Los iraníes no tienen que huir a refugios. Los líderes del régimen de Irán no tienen que ir a un búnker. Irán siente un completo privilegio para hacer lo que quiera. Ha atacado barcos en el Golfo Pérsico; ha alentado el ataque genocida de Hamás el 7 de octubre; ha armado a Hezbollah; y ha inundado Yemen, Siria, Irak y Líbano con armas para milicias proxy. El régimen es una amenaza para la región y el mundo.

El ataque de Irán a Israel ilustra su creciente amenaza. Esta no es una tendencia aceptable. Vi el ataque desde mi balcón mientras mi familia se refugiaba. Tuve que correr a casa cuando el Comando del Frente Nacional de Israel dijo que había una amenaza de seguridad. La amenaza hizo que todo el país se dirigiera a refugios.

Desde mi balcón, podía ver los misiles balísticos volando sobre Jerusalén. Muchos parecían dirigirse hacia el sur. Algunos fueron interceptados. Sirenas sonaban en toda Jerusalén, esas sirenas inquietantes que nos causan ansiedad a todos. Aunque parece que la amenaza de misiles no causó mucho daño y no hirió a muchas personas, sigue siendo una forma inaceptable de vivir.

La teoría de que Israel debería "tomar la victoria" y no responder simplemente porque nadie resultó herido es una forma falsa de examinar esta amenaza. Es como decir que, dado que nadie resultó herido en un tiroteo masivo, por lo tanto es aceptable tener tiroteos masivos. Es una percepción falsa que simplemente porque una bala golpea un chaleco antibalas, entonces la persona que disparó la bala debería ser liberada inmediatamente.

No vemos los crímenes de esa manera. No argumentamos que si nadie resultó herido, entonces el crimen de disparar a una multitud de personas no ocurrió. No "tomamos la victoria" y encogemos los hombros en esos casos. Solo porque Israel tiene buenas defensas y los misiles de Irán no lograron llegar a sus objetivos en la mayoría de los casos, no significa que no haya amenaza. La gente tuvo que refugiarse y estar en temor. Los niños están traumatizados.

Es obvio que si la situación se invirtiera, y Israel lanzara 200 misiles a Irán y millones de iraníes tuvieran que buscar refugio, no se retrataría como aceptable. Irán está tratando de crear una nueva normalidad de ataques masivos con misiles balísticos a Israel. Irán está poniendo a prueba las defensas de Israel. También se está preparando para desarrollar una bomba nuclear. Irán está utilizando sus ataques en toda la región para perfeccionar sus capacidades. Los ataques en Arabia Saudita, Iraq, Siria y Pakistán no ocurrieron en un vacío. Fueron preparativos para los ataques a Israel. El hecho de que se haya apaciguado a Irán y no se le haya detenido antes lo ha fortalecido.

Mientras estaba en mi balcón, con las sirenas sonando a mi alrededor y viendo los misiles iraníes volar sobre mí, estaba claro el peligroso poder que Irán ha desatado. Irán está lanzando misiles sobre Israel y la región. Toda la región está en llamas con violencia y guerra debido a Irán. Hezbollah es una amenaza debido a Irán. Hamas es una amenaza debido a Irán. Cisjordania está al borde del colapso debido a Irán. Los hutíes están atacando a Israel debido a Irán. Las milicias iraquíes están atacando a Israel debido a Irán. Estas amenazas deben detenerse, y esto no puede convertirse en una nueva normalidad.