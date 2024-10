Un año de guerra: 885 civiles muertos y casi 10,000 heridos en Israel

Un total de 885 víctimas civiles se sumaron al número total de víctimas fatales en ataques terroristas, según el Instituto Nacional de Seguros (INI) el domingo. El recuento total no incluía a miembros de las fuerzas de seguridad o a equipos de emergencia.

Siete de las víctimas se sumaron la semana pasada como resultado del ataque terrorista de Jaffa, que no fueron incluidos en los hallazgos del INI.

De las 878 víctimas contadas, 578 eran hombres y 300 mujeres. Entre ellos, 53 eran niños y adolescentes menores de 18 años: cuatro tenían entre 0-3 años, dos tenían entre 3-5, tres tenían entre 5-8, nueve tenían entre 8-12, ocho tenían entre 12-14 y 27 tenían entre 14-18. Además, 72 de las víctimas eran ciudadanos extranjeros.

De las víctimas, 803 eran del sur del país, 29 del norte y 26 del centro.

Tres personas fueron asesinadas fuera de Israel este año, todas durante un ataque armado en Alejandría, Egipto. Un policía egipcio abrió fuego contra ellos mientras visitaban un sitio arqueológico justo un día después de que comenzara la guerra.

Desde el inicio de la guerra, 921 personas han quedado huérfanas: 479 hombres y 442 mujeres. Entre ellos, 291 son menores de 18 años.

Además, 226 personas se han quedado viudas como resultado de la guerra actual.

El informe del NII reveló que 1,078 padres afligidos perdieron a un hijo, incluyendo 119 padres que perdieron a todos sus hijos. Además, 1,880 ciudadanos se quedaron sin hermanos.

Además, 12 familias sufrieron más de una pérdida (por ejemplo, padre e hijo o dos padres que fueron asesinados, sin incluir familias enteras asesinadas).

Rehenes actualmente detenidos en Gaza

A partir del 7 de octubre, 217 civiles que no eran miembros de las fuerzas de seguridad fueron secuestrados a la Franja de Gaza.

Un total de 143 civiles fueron devueltos de la cautividad, de los cuales 116 rehenes fueron liberados (92 ciudadanos israelíes y 24 extranjeros) y 27 rehenes civiles (26 ciudadanos israelíes y otro ciudadano extranjero) cuyos cuerpos fueron llevados para ser enterrados en Israel.

El número de rehenes civiles es de 74 (73 de ellos son de la corriente de guerra y otro civil, Elizabeth Tsurkov, que fue secuestrada en Bagdad por Qataib Hezbollah en julio de 2023).

De estos, 52 civiles son definidos como rehenes (45 ciudadanos israelíes y siete extranjeros), y 22 civiles son considerados como desaparecidos que aún se encuentran en Gaza (19 ciudadanos israelíes y tres extranjeros).

Actualmente, 101 rehenes están detenidos en cautiverio por Hamás en la Franja de Gaza.

Desde que comenzó la guerra, más de 70,000 víctimas de hostilidades han recibido tratamiento, incluidos 12 amputados. Esto incluye lesiones menores, como shock o pequeñas heridas. Entre el total de víctimas, 647 son ciudadanos extranjeros que resultaron heridos el 7 de octubre.

En el último año, Israel ha presenciado la movilización de reservistas más extensa que se haya conocido.

El NII afirmó que entre las numerosas subvenciones y pagos transferidos a las distintas poblaciones en el último año, se pagaron más de NIS 21.6 mil millones como remuneraciones para aquellos que sirven en reserva.

Según el NII, esta es la primera vez en la historia de Israel que se impulsó un "plan de pago mensual", en el cual las reservas recibían el pago al principio de cada mes calendario y no al final del período de servicio, como se hacía antes de la guerra.