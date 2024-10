El ejército israelí revela datos oficiales de la guerra desde el 7 de octubre del año pasado

Las FDI publicaron los datos oficiales de las operaciones realizadas a lo largo del último año en la guerra multi-frente que Israel ha estado librando desde exactamente hace un año, el lunes.

Durante la guerra, las FDI han estado emitiendo actualizaciones regulares al público en general sobre sus operaciones contra Hamas, Hezbollah, los hutíes y operaciones en Cisjordania.

Las FDI estiman que existe una alta probabilidad de que aproximadamente 14,000 terroristas pertenecientes a Hamas, la Yihad Islámica Palestina y otros grupos terroristas en la Franja de Gaza hayan sido eliminados. En el norte, se estima que más de 800 terroristas de Hezbollah fueron eliminados junto con 90 comandantes de la organización terrorista libanesa. Además, el Comando Central de Israel también ha eliminado a casi 700 terroristas desde el inicio de la guerra.

Además, la Unidad 504 de las FDI ha llevado a cabo aproximadamente 7,000 investigaciones desde el inicio de la guerra, que incluyeron acusaciones de sospechosos como terroristas, algunos de ellos habiendo participado en la Masacre del 7 de octubre. Además, las FDI señalaron que los sospechosos relevantes son interrogados en la Franja de Gaza o llevados para detención y cuestionamiento adicional en Israel.

Tropas de las IDF operando en la Franja de Gaza, 6 de octubre de 2024. (credit: IDF SPOKESPERSON UNIT)

Aquellos que resultan no estar involucrados en actividades terroristas son liberados de regreso a la Franja de Gaza, a un lugar donde no corren peligro, afirmaron las FDI en su publicación del lunes.

El número de objetivos atacados desde el aire y el suelo

Las FDI publicaron que hasta el 25 de septiembre, se habían atacado más de 40,000 objetivos en la Franja de Gaza desde el aire, y que estiman que se destruyeron más de 1,000 sitios de lanzamiento en la Franja de Gaza. Además, las FDI han localizado alrededor de 4,700 túneles de terror en la Franja de Gaza.

En Cisjordania, unas 30 casas pertenecientes a terroristas han sido demolidas, según el Comando Central de las FDI. Además, alrededor de 1,000 armas fueron confiscadas en operaciones de las FDI en Cisjordania en el último año.

Desde el comienzo de la guerra, se han atacado alrededor de 4,900 objetivos de Hezbollah desde el aire, de un total de 6,000 objetivos terrestres atacados.

¿Cuántos cohetes fueron lanzados a Israel?

Los datos de las FDI, hasta el 2 de octubre, informan que decenas de miles de cohetes fueron disparados hacia Israel en los últimos 12 meses. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Se lanzaron 13,200 cohetes desde la Franja de Gaza, 12,400 desde Líbano, 60 desde Siria, 180 desde Yemen y 400 desde Irán hacia el espacio aéreo israelí, lo que incluye sus ataques con misiles en abril y al principio de este mes.

Las FDI también han pasado por un riguroso entrenamiento para la guerra durante el último año, con cientos de ejercicios y diversas sesiones de entrenamiento para los soldados de las FDI. Los equipos médicos de las FDI también realizaron alrededor de 4,100 evacuaciones para tratar a los soldados heridos.

Además, el ejército israelí publicó sus cifras de bajas en sus datos, con 726 muertos desde el comienzo de la guerra, lo que incluye los 346 muertos desde la invasión terrestre de Israel en la Franja de Gaza.

Las FDI también tuvieron que llamar a 300,000 soldados de reserva en todo el país para la guerra, con un 82% de hombres y un 18% de mujeres. El 46.56% de esos reservistas tenían veinte años, el 27.65% tenían treinta años, y el 12.56% tenían cuarenta años. El 4.81% tenía cincuenta años, el 1% tenía sesenta años, y alrededor del 7% tenía otras edades.