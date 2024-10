El vacío de liderazgo en Líbano: una amenaza para la guerra Israel-Hezbolá

Las FDI comenzaron operaciones terrestres limitadas en Líbano contra Hezbolá para poner fin a la amenaza que el grupo terrorista representa para el norte de Israel.

A medida que las FDI avanzan en Líbano, pueden lograr éxitos militares tácticos. Sin embargo, la cuestión más grande sobre cómo progresa la guerra tendrá que ser respondida en Jerusalén, Beirut y otras ciudades. Uno de los principales desafíos será el hecho de que Hezbolá está actualmente sin líder y la presidencia de Líbano está vacante.

Hezbolá ha ejercido un control cada vez mayor sobre la política libanesa en la última década y media. A pesar de tener solo un puñado de escaños en el parlamento, el grupo tiene un profundo control sobre Líbano.

Parte de esto se debe al hecho de que Hezbolá ha acumulado tantas armas que es más fuerte que el Ejército libanés. Además, Hezbolá tiene estrechos vínculos con Siria e Irán. Se debe recordar que el régimen sirio ocupó Líbano desde 1976 hasta 2005. Por lo tanto, las conexiones internacionales de Hezbolá también lo hacen potencialmente más fuerte que el estado de Líbano.

La ausencia de un presidente de Líbano se debe, en parte, al creciente control de Hezbolá en el país. La política libanesa está dividida por líneas sectarias, con asientos reservados en la oficina política para varios grupos. Los cristianos ocupan la presidencia, el Primer Ministro es un suní y el Presidente del Parlamento es un chiíta.

El actual presidente es Nabih Berri, nacido en 1938. El político chiíta de avanzada edad es el líder del Movimiento Amal, que tiene lazos amistosos con Hezbolá. El Primer Ministro de Líbano es Najib Mikati, un empresario adinerado que se convirtió en político a finales de la década de 1990. No es particularmente interesante ni conocido por tomar medidas audaces.

Líbano 2006 vs. Líbano 2024

Vale la pena contrastar el Líbano de 2024 con el Líbano de 2006, la última vez que hubo una guerra terrestre entre Israel y Hezbolá. En aquel entonces, Hezbolá era un movimiento mucho más pequeño con alrededor de 10,000 combatientes y unos 13,000 cohetes. Hoy en día se estima que tiene tres veces más combatientes y diez veces más cohetes.

Israel ha reducido este arsenal, y más de 500 miembros de Hezbolá han sido asesinados en 11 meses de lucha. De hecho, Hezbolá ya ha perdido más combatientes, al principio de la operación terrestre, de los que perdió en toda la Segunda Guerra del Líbano (2006). La dirección y comandantes de Hezbolá también han sido diezmados por Israel.

En 2006, Hezbolá estaba liderado por Hassan Nasrallah. Ahora Nasrallah está muerto. En 2006, el gobierno del Líbano estaba liderado por el Presidente Émile Lahoud y el Primer Ministro Fouad Siniora. Estos hombres eran mucho más capaces en el escenario global para presentar el caso del Líbano y trabajar hacia un alto el fuego.

Hoy en día, el Líbano tiene un vacío de liderazgo. También Hezbolá tiene un vacío de liderazgo. Sin embargo, Hezbolá hoy en día está mucho más vinculado con el "eje" de Irán en la región. Esto incluye a Hamas, la Yihad Islámica Palestina, los hutíes y milicias en Iraq.

Dada esta constelación de un Hezbolá más poderoso y conectado y un estado libanés mucho más débil, no está claro cómo se desarrollará la guerra de 2024. Un desafío puede ser obtener algún tipo de acuerdo de esta guerra.

¿Vale la pena un acuerdo?

Una lección del 2006 es que cualquier acuerdo probablemente no valga nada de todos modos. La Resolución 1701 de la ONU supuestamente debía mantener a Hezbolá lejos de la frontera. Resoluciones anteriores de la ONU, como la 1559, supuestamente debían desarmar al grupo. Hezbolá no se desarmó, e incluso después del alto el fuego que puso fin a la guerra de 2006, Hezbolá no abandonó la frontera. Esto ilustra cómo Hezbolá probablemente no cumplirá con ningún acuerdo.

Sin un líder audaz dispuesto a cambiar de rumbo para el grupo, tampoco pueden llegar a un acuerdo. Líbano es tan débil como estado, y su clase dirigente es tan reacia a confrontar a Hezbolá, que es poco probable que presionen por un acuerdo tampoco.

Por ejemplo, Saad Hariri y otros que alguna vez pudieron oponerse a Hezbolá parecen ahora no estar dispuestos a criticarlo. Esto a pesar de que Hezbolá asesinó al padre de Saad Hariri, el ex primer ministro Rafic Hariri, en 2005. Hoy en día las alas de los políticos en Líbano, muchos de ellos relacionados con clanes y familias políticas, han sido recortadas.

Incluso aquellos que podrían aprovechar esta oportunidad para enfrentar a Hezbolá, como el líder de las Fuerzas Libanesas Samir Geagea, no parecen estar aprovechando la oportunidad. Otros líderes en Líbano están envejeciendo, como Michel Aoun, que tiene 91 años, y Walid Jumblatt, que tiene 75 años.

Amine Gemayel, ex presidente de Líbano, y su conocida familia política probablemente temen cualquier confrontación con Hezbolá, que podría llevar a más asesinatos políticos. El hermano de Amine fue asesinado en la década de 1980, y su padre Pierre también fue blanco de un asesinato. El hijo de Amine, Pierre Amine Gemayel, fue asesinado en 2006.