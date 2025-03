Crece la incertidumbre en los mercados y el oro gana terreno

Principales puntos a destacar:

La "espiral de la muerte" de la economía estadounidense ya está en marcha.

Ray Dalio dice que se espera un "ataque al corazón" fiscal en los próximos 3 años.

Los déficits de EE.UU. pueden alcanzar una media anual de 2,1 billones de dólares hasta 2035.

Dalio dice que todo esto, incluidos los impagos de deuda, eleva el oro.

El oro ha seguido mostrando una notable resistencia a medida que la incertidumbre económica y del mercado crece día a día. Los propietarios de oro, incluidos los IRAs de oro, se sienten tranquilos ante la incertidumbre, ya que tiende a mantener su valor durante períodos económicos difíciles.

A principios de marzo de 2025, el famoso gestor de fondos Ray Dalio advirtió a los lectores sobre la incertidumbre fiscal, incluso cuando los mercados ya estaban lidiando con la incertidumbre arancelaria.

La última ola de incertidumbre económica comenzó con las primeras olas de anuncios arancelarios del presidente Trump en febrero. Esto provocó que el Dow Jones Industrial Average cayera aproximadamente un 5 por ciento, mientras que el Nasdaq cayó más de un 8 por ciento. Pero el oro subió casi un 3 por ciento.

Esto es solo lo último en una larga lista de sólidos rendimientos del oro en los últimos tres años que han sumado uno de los mayores éxitos de activos en la historia.

Fuerza del Oro: Cualidades que lo Convierten en un Refugio Seguro

Desde el 2022, los precios del oro han aumentado casi un 60 por ciento, muy por delante de los índices de acciones basadas en papel.

Parece que este aumento se debe a la incertidumbre geopolítica (guerras) e incluso a una mayor incertidumbre económica y de mercado de la que vimos antes.

No es de extrañar que los estadounidenses estén buscando activos, como el IRA de oro, para proporcionar algo de tranquilidad a través de la diversificación con activos que no están correlacionados con los activos basados en papel. De hecho, algunos dicen que es la combinación de estas dos incertidumbres la que está proporcionando impulsores especialmente fuertes para el oro.

El Clima del Mercado Actual Puede Impulsar al Oro y la Plata

Después de examinar los eventos recientes, algunos analistas están hablando sobre el potencial de que los precios del oro sigan creciendo y por qué.

David Merger, director de negociación de metales de High Ridge Futures, confirmó que los productos refugio como el oro y la plata funcionan bien con la presión de la incertidumbre del mercado[1].

Ole Hanson, de Saxo Bank, dijo que la demanda de los bancos centrales podría añadir un impulsor del oro y se aferró a una proyección anterior de que el oro podría alcanzar los 3.300 dólares por onza.

Se prevé que la demanda de los bancos centrales supere las 1.000 toneladas métricas por cuarto año consecutivo en 2025.

Hansen explicó: "Las perspectivas para el oro siguen siendo favorables, especialmente dada la limitada profundidad de la última corrección, lo que señala una fuerte demanda a pesar de la presión de venta de los operadores enfocados en lo técnico."

La Deuda Nacional Podría Aumentar un 63% en los Próximos 10 Años

Entender el crecimiento de la deuda nacional y el déficit nacional es crucial para navegar la incertidumbre del mercado. Para un análisis detallado de estos desafíos fiscales, vea un desglose en profundidad en el blog de Augusta Precious Metals. (Enlace en la parte inferior de esta página).

La Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) publicó unas proyecciones reveladoras sobre la deuda y el déficit[3]: Se prevé que la deuda federal bruta aumente unos 60 billones de dólares en 2035.

La relación entre la deuda federal y el PIB podría alcanzar el 120% a finales de 2035.

Los déficits anuales podrían superar los 2,1 billones de dólares de media hasta 2035.

Con estas previsiones, las mentes financieras están evaluando lo que esto podría significar para la economía y para el oro.

La Incertidumbre del Mercado Podría Terminar en un "Infarto Fiscal": Dalio

Entre otras preocupaciones y proyecciones, Dalio, fundador del mayor fondo de cobertura del mundo, Bridgewater Associates, recientemente hizo los siguientes puntos sobre la incertidumbre del mercado en el podcast de Bloomberg "Odd Lots":

Estados Unidos podría enfrentarse a una crisis de deuda en pocos años. El aumento de la deuda es como una placa en las arterias, y un endeudamiento descontrolado podría provocar un "infarto" financiero. El oro es un activo crucial en esta época de política fiscal incierta. La nación está entrando en lo que los economistas llaman una "espiral de deuda", definida específicamente como el endeudamiento sólo para cubrir las obligaciones existentes. La previsión de una ratio déficit/PIB del 6% es "extraordinaria", a un nivel que normalmente sólo se ha visto durante graves recesiones económicas o guerras.

Dalio insta a la acción: impuestos más altos, menor gasto e incluso una posible reestructuración de la deuda para evitar un escenario catastrófico. ¿Pero los responsables políticos actuarán?

(Para una comprensión más profunda, consulte el informe completo de Augusta Precious Metals, enlace abajo).

"Pocos Probablemente Se Salvarán": Gundlach Opina sobre una Posible Agitación del Mercado

El renombrado analista Jeffrey Gundlach, fundador de DoubleLine Capital, ha expresado serias preocupaciones sobre el futuro de la economía de los Estados Unidos. En una entrevista con The Economist, advirtió que una "casi cesación de pagos por parte del Tesoro" es una posibilidad real.

Él dijo: "Pocos serán probablemente salvados."

Realísticamente, es difícil decir cómo reaccionarán los mercados ante los problemas económicos que podrían estar en camino según estos analistas. La Oficina de Presupuesto del Congreso señaló el año pasado que "los mercados financieros no siempre reflejan por completo todos los riesgos potenciales," por lo que no debemos descansar tranquilos cuando una crisis fiscal no sea inmediatamente evidente.

La incertidumbre del mercado respalda al oro

Dalio sugiere que los inversores harían bien en enfrentar toda esta incertidumbre con un plan que podría incluir oro, "una forma de dinero no respaldada por deuda."

Incluso solo la especulación de estos analistas sugiere incertidumbre. Por lo tanto, muchos inversores están buscando más información sobre el oro y la plata para ver si tiene sentido agregarlos a sus carteras. La incertidumbre del mercado podría ser un fuerte impulsor del oro —y un activo viable para muchos que desean estar preparados.

Para obtener información más detallada sobre este tema, consulte el artículo completo de Augusta Precious Metals.

Recursos:

[1] CNBC.com, "El oro sube por el dólar más débil, temores por la guerra comercial después de los aranceles de Trump" (4 de marzo de 2025, consultado el 6/3/25).

[2] Neils Christensen, Kitco, "Saxo Bank espera que la guerra comercial global impulse los precios del oro por encima de los $3,000" (4 de marzo de 2025, consultado el 6/3/25).

[3] Oficina de Presupuesto del Congreso, "La Perspectiva Económica y Presupuestaria: 2025 a 2035" (enero de 2025, consultado el 6/3/25).

[4] Alexandra Canal, Yahoo Finance, "Ray Dalio: La crisis de deuda podría causar un 'ataque al corazón económico' para la economía de EE. UU. en los próximos 3 años" (3 de marzo de 2025, consultado el 6/3/25).

[5] Joseph Adinolfi, MarketWatch, "Ray Dalio advierte que EE. UU. podría enfrentar una 'ataque al corazón' de una crisis de deuda sorpresa dentro de tres años" (3 de marzo de 2025, consultado el 6/3/25).

[6] Jeffrey Gundlach, The Economist, "La deuda de EE. UU. no puede seguir acumulándose, dice Jeffrey Gundlach" (13 de diciembre de 2024, consultado el 6/3/25).

[7] Oficina de Presupuesto del Congreso, "La Perspectiva Presupuestaria a Largo Plazo: 2024 a 2054" (marzo de 2024, consultado el 6/3/25).

[8] Michelle Fox, CNBC.com, "La deuda nacional de EE. UU. está aumentando en aproximadamente $1 billón cada 100 días" (4 de marzo de 2024, accedido el 6 de marzo de 2025).

[9] Ray Dalio, LinkedIn, "¿Tienes suficiente dinero sin deuda?" (18 de abril de 2024, accedido el 6 de marzo de 2025).