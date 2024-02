'Hamas debe arrastrarse y suplicar por un acuerdo de rehenes en Gaza' - Entrevista

Una iniciativa de la administración de EE.UU. para poner fin al conflicto de Israel con Hamas formando un estado palestino brinda un "viento favorable para los terroristas", señaló el Ministro de Patrimonio, Amichai Eliyahu del Partido de extrema derecha Otmza Yehudit en una entrevista con The Jerusalem Post el lunes.

En lugar de "conceder" un estado a los palestinos, Hamas debe venir "arrastrándose y suplicando" por un acuerdo de rehenes después de ser completamente derrotado, dijo Eliyahu. Los palestinos de Cisjordania entonces tendrán miedo de ser destruidos como Hamas si atacan a Israel, y no se atreverán. "Esto es lo que los EE.UU. hicieron con al-Qaeda e ISIS... y a pesar de las voces de aquellas personas que nos trajeron la maldición de Oslo y la idea de reconocer un estado nazi junto al estado de Israel... los derrotaremos", agregó.

"Cualquier otra discusión es infantil e innecesaria", dijo el ministro. "No hay proporciones. Esto no es un juego. Tú mataste, y pagarás", dijo.

Eliyahu también cree que durante la guerra, la población civil en Gaza debería ser "presionada".

El jefe de Hamás en Gaza, Yahya Sinwar (i), gesticula mientras habla con el jefe de Hamás, Ismail Haniyeh, en el paso fronterizo de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza 19 de septiembre de 2017 (credit: REUTERS/IBRAHEEM ABU MUSTAFA) "No tengo intención de dañar a personas inocentes ... pero el precio por este monstruo [Hamas], deben pagarlo", dijo. Según Eliyahu, la población civil tiene cierta responsabilidad por el ataque de Hamas, ya que no se levantó contra Hamas después de la masacre del 7 de octubre. "Cuando aparece un monstruo así ... no tengo miedo de que la población civil pague un precio. No un precio elevado, pero un precio", dice. La alternativa, según Eliyahu, es que las FDI suministren ayuda humanitaria directamente a civiles gazatíes en campamentos designados y así tener control total sobre quién recibe ayuda, dijo.

Planes para la población civil de Gaza

Eliyahu agregó que a los civiles de Gaza no se les debería prohibir abandonar Gaza.

"No puede ser que hables de fronteras abiertas, pero a estas pobres personas a las que Hamas les enseña a ser monstruos, no les estás dando un futuro", dijo.

"No permitiré que ningún estado que quiera destruirme o cometer genocidio... esté allí [junto a Israel]. Si el precio es que debemos conquistarlos, que así sea."

"Donde hay asentamientos judíos, hay seguridad", agregó.

Eliyahu agregó que apoyaba la polémica política de su líder partidista, el Ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir, de limitar los derechos de visita al Monte del Templo durante el próximo mes de Ramadán, ya que Israel debe defender a los judíos y mostrar "quién es el propietario". Cuando los judíos muestran debilidad, son atacados en todo el mundo. Los judíos en Israel y en la diáspora ya no deben ceder ante la presión, y la visita al Monte del Templo es un ejemplo donde Israel no debe ceder, dijo Eliyahu.

"Esto está en el centro de la campaña de Hamás, que llaman la 'Inundación de Al-Aqsa', y no les permitiremos convertir el lugar más sagrado para los judíos... en un lugar donde durante un mes los judíos huyen", agregó Eliyahu.

El Ministerio de Patrimonio fue uno de los seis ministerios que los funcionarios del Ministerio de Finanzas propusieron cerrar en noviembre para liberar fondos para los esfuerzos de guerra. Pero el gobierno decidió dejarlos abiertos, y Eliyahu dice que la contribución de su ministerio al esfuerzo de guerra es un proyecto para conmemorar el 7 de octubre documentando información, artefactos y testimonios de ese día.

"Herencia" es diferente a "tradición", dijo Eliyahu (las dos palabras suenan similares en hebreo - moreshet y masoret), y las historias heroicas y trágicas del 7 de octubre forman parte de la historia judía más amplia y se convertirán en parte de la herencia judía e israelí. El equipo legal de Israel contactó incluso el mes pasado el proyecto de Eliyahu para solicitar documentación antes de una audiencia en la Corte Internacional de Justicia en La Haya sobre la acusación de genocidio de Sudáfrica, dijo Eliyahu.

Especialistas de varias disciplinas están recopilando la información y trabajando con una estrecha supervisión legal para no violar la privacidad de la masacre del 7 de octubre. Pronto se lanzará el proyecto para que sea público y Eliyahu espera que el público aporte más información para desarrollar aún más el proyecto.