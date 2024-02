A los hipsters les encantará 'Sueños de robot' - Reseña

Una encantadora película animada nominada a un Oscar, Sueños de robot, que se estrena en todo Israel el jueves, es para hipsters, no para niños, y seguramente complacerá a ese grupo demográfico.

La categoría de Mejor largometraje animado en los Oscar tiende a estar dominada por los grandes estudios, como Pixar, que incluso con sus propuestas mediocres, como Toy Story 4, logran ganar. Por lo tanto, es refrescante ver una película más independiente como Sueños de robot, dirigida por Pablo Berger, un director español que hizo películas como Blancanieves, una versión de Blancanieves, que estuvo basada en un libro de Sara Varon, al menos recibir el reconocimiento de una nominación, ya que representa una tendencia creciente de películas animadas para un público adulto.

Aunque Sueños de robot es inventiva y está bien hecha, este año es probable que la estatuilla sea otorgada a la última película de Hayao Miyazaki, El niño y el héroe, o a Elemental de Pixar.

Pero Robot Dreams tiene muchas virtudes, una de las cuales es que es una historia sin palabras, contada visualmente y a través de la música y efectos de sonido, recordando la película de Pixar de 2008, WALL-E de Andrew Stanton. No es fácil mantener la acción así durante toda una película, y Berger logra mantener la historia en movimiento sin diálogo alguno.

La película se desarrolla en un mundo donde las personas son reemplazadas por animales, y el personaje principal es un perro, que está solo y ordena un robot de un comercial que ve en la televisión tarde en la noche. Él y el robot, quien está tan vivo como el perro (esta película no tranquilizará a aquellos que se preocupan por la IA tomando el control del mundo), se vinculan instantáneamente, y ahora el perro tiene con quién ver El Mago de Oz.

Cuando van a la playa, el robot queda encantado y corre hacia el agua, pero después se oxida y no puede moverse. El perro va a buscar ayuda, pero cuando regresa con un kit de herramientas, la playa ya está cerrada hasta la primavera, parece que estaban allí en el último día de la temporada. Intenta entrar pero es arrestado y se escribe una nota a sí mismo para volver en junio. Separados, el perro y el robot tienen todo tipo de aventuras mientras intentan reunirse y hacer nuevos amigos. Algunas de estas idilios resultan ser sueños, lo que a veces resulta molesto.

La película funciona mejor como una carta de amor a Nueva York

Pero la película funciona mejor como una especie de carta de amor a la ciudad de Nueva York de esa época. Recrea minuciosamente la sensación del East Village de Nueva York en los años 80, como pocas películas lo han hecho, y apuesto a que es un lugar donde Berger pasó algún tiempo. Desde el principio, vemos una toma de Manhattan vista desde Brooklyn, y el World Trade Center está completamente iluminado, por lo que no hay error en la época.

La animación es un gran medio para capturar el espíritu de Alphabet City, alrededor de la Segunda Avenida, donde cada pulgada de espacio en las paredes está lleno de grafitis, y en lugar de farmacias de cadena y bancos nacionales, hay lugares de cambio de cheques, bodegas, pizzerías que sirven porciones grasientas, y mercados de pulgas. Los personajes visitan esas pequeñas tiendas en Chinatown antes de que se volvieran tan genéricas y compran cometas extraordinarias que parecen mágicas.

No era una época ni un lugar libres de crimen, por decirlo de alguna manera, y hay matones que merodean en la esquina de la calle, que están personificados por varios animales depredadores. También se recrea de manera agradable la noche de Halloween de esa época, al igual que la televisión de los años 80, con anuncios de cuchillos ginsu.

La música es un elemento importante, con canciones como "September" de Earth, Wind & Fire, en muchas variaciones, enfatizando y realzando la acción.

Recrear el East Village de décadas pasadas será divertido para los espectadores adultos, pero no para la gran mayoría de los niños, así que ignora lo atractiva que se ve esta película en el cartel y no lleves a tus hijos, quienes no podrán seguirla. Incluso como alguien que aprecia todos los adornos de los años 80, me impacienté con la película, que habría funcionado mucho mejor con una duración más corta, digamos una hora en lugar de 90 minutos. Aunque hay mucho que me gusta de Robot Dreams, lo habría disfrutado más si hubiera menos de él.