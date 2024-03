La Orquesta Revolución golpea la calle principal musical

Independientemente de tus inclinaciones musicales, nunca podrías acusar a la Orquesta Revolución de permanecer quieta por mucho tiempo. Durante los últimos 20 años, el conjunto ha estado produciendo espectáculos de todas las vertientes culturales y estilísticas, a un ritmo acelerado. Apenas el mes pasado, el grupo emocionó a la multitud de la Ópera de Israel en Tel Aviv con un emocionante viaje divertido por los reinos idiosincrásicos, cómicamente iconoclastas, visuales y sonoros de Monty Python.

Lo siguiente, una empresa muy diferente, ofreciendo una interpretación típicamente expansiva y elaborada de la obra de George Gershwin.

Uno de los personajes icónicos de la música del siglo XX, Gershwin estuvo presente en el inicio de lo que se convirtió en el Gran Cancionero Americano, con números como "Strike Up The Band" y el icónico "Summertime" en la lista de obras atemporales que han sido interpretadas y grabadas por cientos de artistas importantes en el jazz, el teatro de Broadway y muchas otras áreas del esfuerzo musical.

De hecho, Gershwin – La Versión Revolucionaria ha estado en un estado de animación suspendida por un tiempo. "Hicimos el espectáculo en julio, al final de nuestra temporada anterior", explica el cofundador de la orquesta, compositor de la casa, arreglista y pianista Zohar Sharon.

Como muchas otras actividades artísticas y culturales, se puso en pausa tras el 7 de octubre. Las fundas antipolvo finalmente se retiraron de la producción a principios de esta semana cuando Sharon, el director y cofundador del conjunto Roy Oppenheim y los instrumentistas unieron fuerzas con un trío de músicos líderes, quienes extendieron sus dones y habilidades a través de amplios sectores de dominios creativos. La próxima interpretación está programada para el Auditorio de Haifa el 25 de marzo a las 8:30 p.m.

La orquesta REVOLUTION (credit: MOSHE CHITAYAT) El espectáculo se describe como "una celebración en tres actos de las obras de Gershwin", con los tres solistas que incluyen al guitarrista-vocalista Jonathan Albalak, la violonchelista-vocalista Maya Belsitzman y el pianista-vocalista Guy Mintus. Todos ellos han estado en la escena por un tiempo y han ganado reputación por entregar bienes entretenidos de manera definitiva junto con una excelente musicalidad.

Eso le viene como anillo al dedo a Sharon y compañía, y también encaja perfectamente con la factura de Gershwin. “Llamamos a esto ‘Gershwin en tres actos’ porque le pedimos a cada uno de los artistas que eligiera una obra de Gershwin y que desarrollara una fantasía en torno a ella”. Eso suena a un enfoque que da carta blanca al desarrollo del espectáculo.

Teniendo en cuenta los historiales probados y exitosos de Albalak, Belsitzman y Mintus, Sharon estaba en terreno seguro al permitir que el trío protagonista tallara sus propios caminos para transmitir sus interpretaciones individuales del material del compositor.

“Yonatan [Albalak] eligió una suite de la ópera [de Gershwin] 'Porgy and Bess', llamada 'Catfish Row'”, dijo Sharon. “Tomó algunas canciones de eso y también cosas de un disco sobresaliente de [el legendario trompetista de jazz] Miles Davis y [el icónico arreglista] Gil Evans”. El lanzamiento homónimo de Davis-Evans salió en 1959.

Albalak siguió con los sentimientos a lo Gershwin y estilo Davis y los llevó adelante. Pese a los estatutos musicales de referencia, el guitarrista estaba decidido a dejar su sello singular en el evento. “Hay un montón de temas y muchos éxitos allí”, señala, diciendo “Quería hacerlo mío”.

Eso incluía su aprecio por las voces. "Canto algunas de las canciones, como 'I Loves You Porgy' y 'A Woman Is A Sometime Thing'. Y hago algunas versiones instrumentales, como 'Bess You Is My Woman Now'. Tomé algunas cosas del disco de Miles Davis y Gil Evans. Están 'Gone and Prayer (Oh Doctor Jesus)'. Son piezas muy poderosas".

Básicamente, los solistas tenían mucho de donde elegir. Cuando te propones reimaginar una obra de antaño, puede ayudar tener material original de calidad que es tan robusto que puede ser torcido de aquí para allá, y aún salir no solo familiar, sino también renovado y apropiado para las costumbres musicales contemporáneas, sin perder de vista la partitura original.

Albalak dice que no se trató solo de extraer, mezclar y combinar: "Fui por todo y cualquier cosa relacionada con la suite; la descompuse y la reconstruí".

Organizar un espectáculo preliminar no fue una tarea fácil

Hubo algunas logísticas complicadas en la preparación para el espectáculo. “De eso salió mucho material”, aconseja Albalak. “Hay alrededor de 10-15 temas en la suite y tuve que reducirlo a siete u ocho. Eso es mucho para incluir en 20 minutos”.

Puede que sea algo apretado, pero cada uno de los solistas aportará su bagaje musical y creativo al fragor del concierto, tanto en sus segmentos individuales como cuando unan sus fuerzas en el gran final. Será, dice Sharon, mucho más que la suma de las dotadas partes por separado.

"Yonatan y Maya añaden efectos de sonido," dice el líder de la orquesta. "Maya tocará como una guitarrista eléctrica, con delays y ese tipo de cosas. Y luego toca y canta 'I Got Rhythm'. Es muy impresionante. Toca el chelo como si fueran líneas de bajo caminantes – como un bajista de jazz."

Tanto Belsitzman como Albalak expanden sus talentos a través de numerosos géneros y campos estilísticos, incluyendo rock, pop y jazz, así como áreas más inclinadas hacia lo clásico. Y luego está Mintus, que ha ganado reputación por sus actuaciones de 1,000 vatios que casan sin problemas lo sinfónico, operístico, jazz, rock, pop y otros sonidos y sensibilidades. "Guy es el hombre chispa," ríe Albalak. "Aporta tanta energía a sus espectáculos – es tan animado."

Sharon también disfruta de la efervescente línea de ataque de Mintus. "Llegamos a unos 45 minutos del espectáculo y luego aparece Guy con sus fuegos artificiales. El piano toma entonces el centro del escenario." Eso también coloca a Sharon en una situación poco familiar y lo lleva a direcciones sónicas vicarias. "Si Guy está en el medio al piano, ¿qué hace Zohar Sharon?" se ríe. "Pensé que Guy podría asignarme un papel percusivo, en los platillos o algo así. No me apetecía dejar el escenario", bromea.

Al final, Sharon no debería haberse preocupado por ser superfluo para las necesidades orquestales. "Me dio un papel desafiante para alguien que no está acostumbrado a tocar percusión. Me lo paso muy bien con eso."

Es una apuesta segura que el público de Haifa, y los compradores de entradas de futuras actuaciones del programa de Gershwin – Sharon dice que hay más en preparación – también se divertirán, mientras la banda de Revolution junto con invitados ilustres se dedican a reformar obras melódicas suntuosas de uno de los compositores más grandes de Estados Unidos.

Para boletos y más información: www.rev-orch.com