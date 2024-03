Maccabi Tel Aviv y Maccabi Haifa, codo a codo

Maccabi Tel Aviv dejó a cero al Maccabi Petah Tikva 4-0 en la acción de la Premier League de Israel, con cuatro goleadores diferentes para los anfitriones.

Eran Zahavi rompió el hielo cuando se enganchó a un balón de Osher Davida en el minuto 10, mientras que un cuarto de hora después Dor Peretz encontró el fondo de la red gracias a un pase de Zahavi para dar a los amarillos y azules una ventaja de 2-0 antes del descanso.

Milson añadió la tercera marca en el minuto 77 y Dan Bitton sirvió a Gaby Kanichowsky para el cuarto y último gol del partido para sellar la victoria. El equipo de Robbie Keane ahora se preparará para el Olympiacos en la acción de la ronda de 16 de la UEFA Conference League, primer partido el jueves.

"Estoy contento, es genial marcar goles y también estoy feliz por la portería a cero y no conceder", dijo Keane. "Siempre estamos hablando de no conceder goles y si no lo haces siempre tendrás una mejor oportunidad de ganar. Deberíamos haber marcado incluso más, pero los jugadores estuvieron en fuera de juego demasiadas veces".

"No creo que haya entrado en este juego con demasiada confianza", dijo el entrenador de Petah Tikva, Ron Kozuk. "Cometimos errores y pagamos un precio muy alto por eso. Cuando cometes errores contra un club de calidad, vas a pagar por ello. No fue un buen juego para nosotros y quería cambiar la formación en el primer tiempo, pero no pude."

Los compañeros del MACCABI HAIFA Dean David (delante) y Gadi Kinda (derecha) celebran el segundo gol de los verdes sobre el portero del Hapoel Tel Aviv Roie Mishpati (izquierda) durante su victoria por 2-0 sobre los visitantes amarillos y azules en la Premier League el lunes por la noche. (credit: Maccabi Haifa/Courtesy) En el Estadio Sammy Ofer, Maccabi Haifa superó a Hapoel Hadera 1-0 ya que Gadi Kinda anotó el único gol del partido en el minuto 62, dando a los Verdes los tres puntos para mantenerlos cerca de la cima de la tabla antes de su choque de ida de los octavos de final de la UEFA Conference League contra Fiorentina el jueves.

"La semana pasada vimos muchos goles muy bonitos y un juego estupendo", dijo el entrenador de Haifa, Messay Diego. "Pero este juego fue mucho más difícil y táctico. Sin embargo, estoy contento de que hayamos recogido los tres puntos en este duro partido antes de nuestro partido europeo contra Fiorentina. Son un equipo muy fuerte que juega en la Serie A de Italia, pero estaremos preparados."

"Hay una brecha entre los clubes", comenzó el entrenador de Hadera, Haim Silvas. "Vinimos aquí para hacerle la vida incómoda a Maccabi Haifa, lo cual hicimos, pero ellos terminaron ganando el partido con justicia. Podríamos haber hecho un poco más en el ataque con un poco de presión y algunos pases extra, pero nos aseguramos de venir preparados para este juego. Si no lo hubiéramos hecho, como hemos visto con otros equipos, el resultado podría ser mucho más difícil de manejar."

El Maccabi Haifa fue sancionado con la pérdida de un punto el martes en una medida disciplinaria continuada relacionada con el comportamiento desordenado de sus aficionados. Los Verdes ahora se encuentran a un punto por detrás del líder, el Maccabi Tel Aviv.

Hapoel Beersheba derrota a Beitar Jerusalén

En el sur, el Hapoel Beersheba venció al Beitar Jerusalén 1-0 gracias a un gol de cabeza de Helder Lopes en el minuto 36 tras un tiro libre lanzado por Roie Gordana, el único tanto del partido.

"Fue una gran victoria con muchísimo carácter", explicó Elyaniv Barda, entrenador del Beersheba. "Estoy satisfecho con la lucha y la concentración que pusieron los chicos y, sobre todo, con el carácter por encima de todo. Claro que quería más y tuvimos problemas con su presión para la que no pudimos encontrar soluciones. Pero en un juego como este necesitas saber cómo ganar 1-0, lo que hicimos".

"Tengo que dar crédito al equipo, realmente hicieron un buen juego y esfuerzo", dijo Barak Itzhaki, entrenador del Beitar. "No me gustan las victorias morales pero puedo llevarme mucha esperanza. Si seguimos jugando de esta manera los resultados llegarán. Sabíamos que Beersheba era un equipo peligroso y que han marcado muchos goles. Perdimos un poco la concentración y si no lo hubiéramos hecho el resultado podría haber sido diferente".

Mientras tanto, el Hapoel Jerusalem se deslizó por el Maccabi Bnei Reineh 1-0 gracias al gol de Jelle Duin en el minuto 30 mientras los Reds de la ciudad capital se llevaban los puntos.

"Regalamos demasiados obsequios al adversario", comenzó el entrenador de Jerusalén, Ziv Arie. "Ocurrió al menos cuatro veces, pero estábamos preparados para sus jugadores peligrosos. Tuvimos algunos buenos minutos, pero no pudimos encontrar el segundo gol. Generalmente no me gustan los partidos de 1-0, pero fue difícil y, no obstante, fue un buen partido de nuestra parte."

"Durante el último tiempo hemos estado ahí y queremos ganar, pero simplemente no hemos podido hacer lo suficiente", lamentó el entrenador de Reineh, Sharon Mimer. "El equipo que lo deseaba más y fue agresivo ganó el juego con justicia. Lucharemos hasta el final para recoger tantos puntos como podamos."

En otro lugar, el Hapoel Haifa derrotó al Maccabi Netanya de manera dramática 2-1 mientras los Carmel Reds visitantes marcaron el gol de la victoria a través de un penalti en el minuto 89 para llevarse la victoria y los puntos.

Oz Bilu dio a los anfitriones una rápida ventaja de 1-0 en el tercer minuto, pero Dmitry Antilevsky cabeceó el gol del empate en el minuto 79 para igualar el marcador. Sin embargo, el penalti de Tomer Yosefi 10 minutos después otorgó al equipo de Roni Levy la ventaja definitiva.

"Comenzamos el juego muy mal," dijo Levy después del concurso. "Hablamos sobre el hecho de que Netanya entraría ardiendo, ya que quieren entrar en los playoffs del campeonato y que no podemos estar demasiado tranquilos desde el principio. Queremos solidificar nuestro lugar en el cuarto puesto e incluso amenazar con subir al tercero, pero nos faltan algunos jugadores clave."

"Esta no es la primera vez que estamos en el lado cruel del juego," dijo el entrenador de Netanya, Guy Tzarfati. "Cometimos algunos errores que nos costaron y de alguna manera eso nos pasa semana tras semana. Estábamos ganando 1-0 y tuvimos oportunidades así como nuestros suplentes, pero la conclusión es que perdimos el juego que deberíamos haber ganado."

Además, Hapoel Tel Aviv y Hapoel Petah Tikva empataron a 0-0 y los equipos se repartieron los puntos.

"Esta es una situación muy mala," dijo el entrenador del Tel Aviv, Yossi Abukasis. "Estamos luchando y queremos marcar y ganar pero no podemos. Estamos jugando sin ninguna confianza y necesitamos recoger puntos para mantenernos en la liga. Queríamos ganar pero fácilmente podríamos haber perdido."

"Les dije a los chicos que estoy orgulloso de ellos", dijo Benny Lam, entrenador de Petah Tikva. "Los aficionados respetaron que corrieran mucho, jugaran con ganas y trabajaran, así que también estoy contento con ellos. Claro, necesitábamos un pase extra para marcar un gol, pero en general no tengo quejas sobre su esfuerzo".

En Galilea, Bnei Sakhnin y Ashdod SC empataron 1-1 para repartirse los puntos por sus esfuerzos en el Estadio Doha.

Claudio Spinelli asintió con la cabeza en el gol inaugural para dar a los anfitriones una ventaja de 1-0 en el noveno minuto, pero Stav Nachmani empató el juego menos de un cuarto de hora después, ya que cada equipo se llevó un punto por sus esfuerzos.

"Creo que el gol temprano que marcamos nos obligó a jugar un poco más a la defensiva", dijo Slobodan Drapic, entrenador de Sakhnin. "No deberíamos haberlo hecho ya que Ashdod vino aquí a llevarse un punto y nosotros queríamos ganar. Sin embargo, simplemente no tuvimos suficiente calidad para decidir el juego y espero que esto no afecte nuestras posibilidades de playoffs".

"No vinimos a llevarnos solo un punto, sino los tres desde los primeros momentos del juego", respondió Eli Levi, entrenador del Ashdod. "Entramos en un juego difícil fuera de casa en un estadio muy complicado y si contamos quién tuvo más oportunidades fuimos nosotros. Tengo que dar crédito a los chicos después de la derrota con el Maccabi Haifa por cómo vinieron aquí a jugar y trabajar muy duro".