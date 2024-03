¿La nueva participante de Eurovisión de Israel dejará boquiabiertos a los jueces?

El camino rocoso de Israel hacia Eurovisión 2024 ha sido barrido por un "Hurricane" - que es el título de la canción oficial presentada por Israel, cuyo video fue revelado en una transmisión en Kan 11 el domingo por la noche, interpretada por Eden Golan, la concursante de este año.

Golan cantará "Hurricane" en Eurovisión en Malmo, Suecia, en mayo.

En el video de "Hurricane", ella canta en varios escenarios y en un campo, de noche y de día, con bailarines que se retuercen como si estuvieran en dolor, lo cual hace clara referencia a los asesinatos cometidos por Hamas en el Festival de Música Supernova en Re'im. La transmisión del domingo por la noche también presentó un video en el que Golan cantó junto a Noa Kirel, la representante de Eurovisión de Israel del año pasado, en una nueva versión de la canción que Kirel cantó en Eurovisión el año pasado, "Unicorn".

No fue fácil que la elección de la canción de Israel fuera aprobada este año, pero finalmente "Hurricane" recibió el visto bueno de la Unión Europea de Radiodifusión (EBU), que organiza el concurso anual, justo antes de la fecha límite. La primera canción enviada por Israel, "October Rain", fue rechazada porque sus letras fueron consideradas demasiado políticas, una violación de las reglas de la EBU. Las letras claramente hacían referencia a la masacre de Hamas de 1,200 israelíes y extranjeros en Israel, que inició la guerra actual.

Llamados para excluir a Israel de Eurovisión

Ha habido muchos llamados para que se prohíba a Israel participar en Eurovisión, siempre hay tales llamados, pero este año se han intensificado debido a la guerra, pero la EBU se ha mantenido firme en su afirmación de que Israel no será prohibido. La EBU ha insistido en que es un concurso para emisoras, no para gobiernos, y que la emisora estatal de Israel, Kan, no ha violado las reglas de la EBU. La emisora de Rusia sí violó estas reglas, según la EBU, y ha sido excluida de participar en Eurovisión desde la invasión de Ucrania.

Eden Golan (credit: Regev Zarka/Keshet) Durante un tiempo, parecía que los organizadores del Eurovisión de Israel no harían los cambios solicitados, y parecía posible que Israel no participara en Eurovisión este año, una situación que el público israelí amante de Eurovisión no podía aceptar. Nada menos que el Presidente Isaac Herzog instó a un cambio en la letra, y la canción fue reescrita y recibió su nuevo título. Las letras en hebreo ahora vienen al final de la canción y dicen: "No hay necesidad de grandes palabras, solo oraciones; aunque sea difícil de ver, siempre me dejas una pequeña luz".

Anteriormente, el texto hacía referencia de manera más explícita a los asesinados por Hamas en la masacre del 7 de octubre: "No queda aire para respirar, no hay lugar, no hay yo, de día a día, todos son buenos niños, cada uno de ellos".

Aún es una canción sobre la pérdida y la redención, pero expresada en términos más poéticos y menos específicos.

Eurovisión ha ocupado un lugar importante en el paisaje cultural de Israel durante más de 50 años, porque fue una de las primeras arenas internacionales en las que Israel destacó.

Eurovisión se inició en la estela de la Segunda Guerra Mundial para fomentar la competencia pacífica entre naciones y ha florecido en un extravagante espectáculo, con millones alrededor del mundo viéndolo por televisión y votando por el ganador.

Israel comenzó a participar en Eurovisión en 1973, ya que no habría sido bienvenido en un concurso de canciones de la región de Oriente Medio. Se llevó el premio principal en 1978 y 1979 con las victorias de Izhar Cohen y el Alphabeta por la canción "A-Ba-Ni-Bi", y de Milk and Honey por "Hallelujah", respectivamente, y nuevamente en 1998 con "Diva" de Dana International.

Aunque durante décadas el premio principal eludió a Israel, los israelíes continuaron siendo devotos fans de Eurovisión, animando a los concursantes israelíes. Finalmente, en 2018, Netta Barzilai se convirtió en la cuarta ganadora de Eurovisión de Israel con su enérgica interpretación de "Toy", un himno de autoafirmación.

El año pasado, Noa Kirel, la concursante de Israel, quedó en tercer lugar con su canción de alta energía "Unicorn", y un video de su actuación en la final ha recibido más de 12 millones de visitas.

Antes del lanzamiento del video de "Hurricane", la mesa de apuestas mundial de Eurovisión, que recopila probabilidades de todo el mundo, colocó a Israel en octavo lugar, de un total de 37 países.

Un triste apunte de la competencia de este año fue la muerte de uno de los concursantes de "The Next Star" [Kochav Haba], Shaul Greenglick, quien apareció en el programa a principios de diciembre y fue asesinado poco después en los enfrentamientos en la Franja de Gaza. Greenglick, de 26 años, de Ra'anana, un oficial en el Batallón 931 de la Brigada Nahal, llevaba su uniforme para cantar la canción "Blind Bat" de Hanan Ben Ari.

No obstante, el ganador de "The Next Star" de este año, Golan, es considerado un intérprete con una buena voz y la fuerte presencia necesaria para triunfar en Eurovisión.