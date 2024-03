Netanyahu: Schumer no se opone a mí, se está oponiendo al pueblo israelí

El Primer Ministro Benjamin Netanyahu acusó al líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, de oponerse al público israelí al pedir que su gobierno sea reemplazado a través de nuevas elecciones.

"No es apropiado ir a una democracia hermana e intentar reemplazar el liderazgo electo allí", dijo Netanyahu a CNN durante una entrevista con Dana Bash en el programa semanal de State of the Union el domingo por la mañana. Israel "no es una república bananera", y su pueblo elige a sus líderes, dijo Netanyahu.

Habló tres días después de que el político demócrata emitiera un discurso de 45 minutos en el piso del Senado en Washington, en el que llamaba a Israel a celebrar nuevas elecciones para reemplazar a Netanyahu, calificando al líder israelí como un obstáculo para la paz.

Analistas han llamado a su discurso una llamada de atención para el gobierno israelí, pero Netanyahu le dijo a Bash que el discurso fue "una llamada de atención para el senador Schumer".

Las políticas del gobierno de Netanyahu son apoyadas por la mayoría

"La mayoría de los israelíes apoyan las políticas de mi gobierno", el cual "no es un gobierno marginal y representa las políticas apoyadas por la mayoría de la gente. Si el senador Schumer se opone a estas políticas, no se está oponiendo a mí, se está oponiendo al pueblo de Israel", declaró.

El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer (D-NY), se reúne con el miembro del Gabinete de Guerra israelí Benny Gantz (credit: REUTERS/Anna Rose Layden)

"El único gobierno al que debemos trabajar para derrocar ahora es la tiranía terrorista en Gaza", dirigida por Hamás, que gobierna por la fuerza ese enclave y tiene como rehenes a israelíes, incluidos algunos con ciudadanía estadounidense, afirmó.

Bash dijo que las encuestas mostraban que los israelíes apoyaban elecciones anticipadas, mientras lo presionaba para que se comprometiera con tal medida una vez que terminara la guerra.

Netanyahu dijo que si se celebraban elecciones mientras se desarrollaba la guerra, "tendríamos seis meses de parálisis nacional y perderíamos la guerra".

Bash siguió presionándolo, cuestionándolo nuevamente, ¿te comprometerás a elecciones anticipadas?

Netanyahu respondió: "Es ridículo hablar de eso". Uno no habría pedido la renuncia del ex presidente de EE.UU. George Bush después del ataque de Al Qaeda a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, y de manera similar no lo haría aquí, dijo Netanyahu.

Lo que deberíamos hablar es cómo ayudar a Israel a derrotar a Hamás, declaró Netanyahu.