Alto legislador israelí explica qué puso fin a la asociación Sa'ar-Gantz

Gideon Sa'ar anunció la disolución de su asociación con Benny Gantz, poniendo fin a la alianza política Unidad Nacional de Gantz. Al mismo tiempo, Sa'ar exigió unirse al gabinete de guerra para influir en la política.

El diputado Ze'ev Elkin abordó este tema y respondió por primera vez en una conversación con Udi Segal y Anat Davidov en 103FM: "Nunca fue un solo partido, sino dos partidos que compitieron en una lista unificada. No hemos cambiado nuestras posiciones. Este es un partido de derecha pública con un partido de centro. Hicimos muchos acuerdos, pero también hubo diferencias de opinión. De hecho, hubo una idea de formar un partido democrático conjunto, pero Gantz decidió que no estaba interesado. Por eso no es relevante; el dilema era si continuar con la asociación de dos partidos diferentes o no. Hubo cada vez más diferencias de opinión en cuestiones ideológicas porque la agenda también ha cambiado.

"En última instancia, hay un gran público aquí en el Estado de Israel cuyas posiciones están a la derecha y no está ni a favor [del Primer Ministro Benjamin Netanyahu] ni de [el Ministro de Seguridad Nacional Itamar] Ben-Gvir, sino que busca una Derecha liberal. Estas son posiciones que, desafortunadamente, no se expresan cuando estamos juntos. Tuvimos críticas sobre cómo se llevó a cabo la guerra en términos de ritmo e intensidad; nos opusimos a la retirada de las tropas de sus campamentos. Llevamos diciendo dos meses que necesitamos iniciar la operación en Rafah. No nos escucharon y mira dónde estamos ahora. Si nos hubieran escuchado y lo hubieran hecho hace dos meses, estaríamos en un lugar diferente hoy. No hay un plan organizado, por lo que cada vez, Hamas puede rehabilitarse."

La opinión pública de Netanyahu

"Estos fueron temas de los que hablamos innumerables veces. Todas estas cosas son decisiones del gabinete de guerra; hay muchas decisiones que apoyamos, y hay cosas que creemos que deberían hacerse de manera diferente. Por lo tanto, cuando tenemos críticas, no es solo crítica hacia Gantz, sino que es ante todo hacia Netanyahu. Él es el primer ministro. Piensan de manera diferente; eso es su derecho, y los respetamos. Podremos cooperar con ellos en el futuro, pero nuestras posiciones son diferentes. Éramos y seguimos siendo personas de derecha; seguimos siendo un partido de derecha, y por lo tanto, la cuestión palestina se convirtió en el principal tema de la agenda, a diferencia de las últimas elecciones."

"Netanyahu está demorando, y gran parte del público de derecha está decepcionado con él. Le decimos a este público, no tienen que volver a Netanyahu - hay un discurso en la Kneset que no ha existido hasta ahora, una derecha nacional liberal, una derecha estatal", concluyó Elkin.