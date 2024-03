Alegría a la sombra de la guerra: Mantén a los niños a salvo durante los eventos de Purim

Purim es probablemente la festividad judía más disfrutable para los niños, pero solo si son descuidados y no están supervisados por adultos.

También puede ser la más peligrosa. El peligro de incendio por disfraces inflamables que también obstruyen la visión al cruzar la calle, lesiones en los ojos y el cuerpo por exposición a explosivos y fuegos artificiales, y dolores de espalda y cuello debido a disfraces mal ajustados son solo algunos de los peligros acechando en medio de la alegría mezclada con tristeza tras la guerra en Gaza.

También hay riesgos ergonómicos al usar disfraces pesados que podrían llevar a una carga significativa en la espalda o el cuello. Los disfraces ajustados o voluminosos causarán limitaciones al andar, resultando en un mayor esfuerzo muscular en las extremidades inferiores, con estrés en las articulaciones del tobillo, cadera o parte baja de la espalda.

El calzado suelto y grande, por ejemplo, dificulta la distribución del peso y caminar. Los guantes grandes y voluminosos interrumpen el sentido del tacto. El estrés por calor puede desarrollarse al aparecer con un disfraz grueso que cubre todo el cuerpo, incluida la cabeza. Varios accesorios como espadas, cinturones o adornos para brazos pueden crear puntos de presión durante el movimiento.

El Instituto Israelí de Seguridad y Salud Ocupacional (IIOSH) ofrece pautas de seguridad que cada padre debe conocer para la próxima festividad.

Evitar el uso de cualquier tipo de explosivos - para los niños y soldados

Absolutamente abstenerse de usar petardos, explosivos y materiales pirotécnicos, cohetes y fuegos artificiales. El uso de petardos detonantes por parte de los niños es extremadamente peligroso e ilegal. En el pasado, aquellos que intentaron usar petardos detonantes sufrieron lesiones graves, y muchos niños son llevados de urgencia a salas de emergencia de hospitales antes y durante Purim. Es importante tener en cuenta que algunos soldados que regresan están experimentando trastorno de estrés postraumático (TEPT), y los fuertes ruidos que generan este tipo de explosivos pueden desencadenar su trauma y causarles un gran malestar.

Compre disfraces solo si han sido aprobados por el Instituto de Normas de Israel y marcados como conformes en la etiqueta adjunta. La etiqueta debe incluir los detalles del fabricante e importador e instrucciones de advertencia claras en hebreo, tales como: "Probado según la Norma Israelí 562. Mantener alejado del fuego. Es importante saber que lavar un disfraz elimina su resistencia al fuego".

Al hacer tu propio disfraz, evita usar materiales inflamables como tela sintética, papel, cartón, algodón, y láminas de plástico. Si el disfraz es pesado, considera reemplazar algunos componentes con materiales livianos o distribuir el peso del disfraz de manera más conveniente. Se recomienda limitar el peso de un disfraz a no más del 25% del peso de una persona.

Un niño discapacitado luce un disfraz personalizado de Batman que incorpora una silla de ruedas a modo de batmóvil antes de Purim. (credit: JORDAN POLEVOY)

Asegúrate de que las máscaras no obstruyan la visión, permitan una respiración libre y no interfieran o dificulten el movimiento. No cruces las calles con una máscara para mantener un campo de visión amplio.

Evita disfraces con cuerdas y cordones más largos de 20 centímetros para que no se enreden alrededor del cuello y causen asfixia. Asegúrate de que la pintura corporal y facial se haga solo con colores de maquillaje que no obstruyan los poros de la piel y no causen reacciones alérgicas al contacto.

Para los disfraces usados por los niños pequeños, asegúrate de que no incluyan accesorios pequeños que puedan desprenderse y ser tragados. Los accesorios como espadas, cuchillos y similares deben estar hechos de materiales suaves que no puedan lastimar a los usuarios.

En cuanto a las pautas de comportamiento generales para eventos de Purim:

Al organizar un evento de Purim, considera el número esperado de participantes y asigna un espacio lo suficientemente grande para evitar un peligroso hacinamiento, facilitar el acceso y la entrada a un área protegida.

No cuelgues decoraciones en luces y accesorios eléctricos. Asegura rutas de escape claras y señalizadas. No bloquees pasajes ni cierres puertas con llave. Proporciona equipos adecuados para extinguir incendios, como mantas apagafuegos. Asegúrate de tener equipo de primeros auxilios a mano y personas capacitadas en primeros auxilios cerca.

El Ministro de Asuntos Laborales y Sociales, Yoav Ben Zur, dijo: “Este año, celebramos la festividad de Purim a la sombra de la guerra, alegría mezclada con tristeza, un momento en el que nuestros corazones y pensamientos están con los soldados que se sacrifican en primera línea por la seguridad de Israel, y nuestros cautivos que aún están en manos de Hamas. Todos esperamos días mejores por delante”.

El director general de IIOSH, el Dr. Miki Winkler, concluyó que proteger a los niños, jóvenes y trabajadores de los peligros potenciales durante los eventos de Purim debería ser una prioridad principal. Los padres deben ser vigilantes y educarse a sí mismos y a sus hijos sobre los diversos riesgos asociados con la festividad.