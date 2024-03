Los dirigentes estadounidenses e israelíes se dedican al espectáculo político - Opinión

La política se está saliendo de control, y la pregunta es si esto pone en riesgo el destino de los rehenes y el objetivo de derrotar a Hamás.

Funcionarios de la Casa Blanca insisten en que se sintieron sorprendidos por el anuncio del primer ministro Benjamin Netanyahu de cancelar un viaje a Washington por una delegación encabezada por el asesor de Seguridad Nacional Tzachi Hanegbi y el ministro de Asuntos Estratégicos Ron Dermer, después de que EE. UU. se negara a detener una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pedía un alto el fuego inmediato en Gaza.

La administración de Biden está familiarizada con los actores en el círculo de Netanyahu. Hanegbi y Dermer, este último en particular, son personas del primer ministro. Funcionarios de EE. UU. reconocen que con esta decisión de cancelar el viaje, Netanyahu "puso su pie en el suelo", sintiendo una creciente presión personal por parte de la administración sobre cómo está manejando los asuntos de Israel.

"El ministro Benny Gantz estuvo aquí a principios de este mes, el ministro de Defensa Yoav Gallant está aquí ahora, [y] los establecimientos de defensa están en contacto constante", argumentó un ayudante de la Casa Blanca. "Cancelar la delegación Hanegbi-Dermer es un adorno político por parte del primer ministro".

Ante la pregunta de si la administración también estaba actuando políticamente al apoyar a Israel pero mirando por encima del hombro debido a la campaña de reelección del presidente para asegurarse de no alienar demasiado a su electorado, un ayudante de la Casa Blanca insistió: "Israel no tiene mejor amigo que la administración Biden, en general, y con respecto a Gaza, en particular". El presidente de Estados Unidos, Joe Biden (izquierda), hace una pausa durante una reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (derecha), para hablar sobre la guerra entre Israel y Hamás, en Tel Aviv, Israel, el miércoles 18 de octubre de 2023. (credit: Miriam Alster/Pool via REUTERS//File Photo)

Por un lado, el ayudante parecía estar acusando que Netanyahu no estaba apreciando suficientemente el obstáculo que la administración enfrenta al navegar su política con respecto a Gaza, y que cancelar la visita a Washington de su delegación solo exacerbó la impresión pública "de que los dos países no están del mismo lado". Por otro lado, el ayudante reiteró que "en el terreno, nuestra cooperación no se ve afectada".

Biden sobre el gobierno de Netanyahu

En una reciente entrevista de MSNBC, el presidente Joe Biden acusó a Netanyahu de estar causando más daño que bien; también ha cuestionado públicamente los planes de Israel para una operación en Rafah. Sin embargo, un ayudante de la Casa Blanca insistió en que el objetivo final del presidente sigue siendo "la derrota de Hamas". Sin embargo, en cuanto a que Hanegbi y Dermer se quedaran en casa en lugar de visitar Washington al menos por ahora, los funcionarios de la administración parecen estar de acuerdo en mantener contactos de alto perfil en la capital de EE. UU. con altos funcionarios israelíes que tienen relaciones tensas con Netanyahu.

El presidente y su equipo son conscientes de los problemas internos en Israel, incluida la resistencia de Gallant y Gantz a los movimientos de Netanyahu en el asunto del reclutamiento de haredi (ultraortodoxos) en las FDI.

Dentro de la administración Biden, las cosas tampoco van del todo bien. Los funcionarios han reconocido que la vicepresidenta Kamala Harris ha sido el "eslabón débil" en el apoyo a la campaña israelí en Gaza. Sin embargo, dijo un funcionario, "ella está siguiendo la línea y apoya en principio de qué se trata la misión israelí", incluso si en ocasiones sus declaraciones "parecen ser más directas sobre lo que está haciendo mal Israel".

Biden cuenta con un mayor apoyo para su política sobre Gaza, según dicen sus colaboradores, entre ellos el Secretario de Estado Antony Blinken, el Secretario de Defensa Lloyd Austin y el Asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan. Algunos colaboradores parecen insinuar que al permitir que Harris actúe como "el malo" con algunas de sus declaraciones sobre Israel, Biden puede esperar calmar a aquellos que dicen que votarían por él en noviembre, pero amenazan con no hacerlo por lo que algunos incluso llaman su apoyo al "genocidio".

"Escuchen, el Consejo de Seguridad [de la ONU] pidió un alto el fuego, pero también pidió la liberación de los rehenes", argumentó un colaborador de Biden. "No hemos abandonado a Israel, no hemos abandonado la misión israelí en Gaza. Tampoco hemos abandonado la necesidad de ayuda humanitaria y de trabajar hacia el bienestar general de los palestinos en Gaza.

La cooperación es clave, pero difícil de lograr

"La pregunta es cuál es la mejor manera de lograr todos estos objetivos; es un desafío", dijo el colaborador. "Queremos trabajar con los israelíes. Queremos colaborar con ellos en cómo lograr la victoria sobre Hamas en general y cómo lograr de la mejor manera los objetivos de una operación en Rafah en particular, pero no de una manera, como han dicho tanto el presidente como la vicepresidenta, que conduzca a una matanza de civiles. Y sí, queremos la liberación de los rehenes."

Los asesores de la campaña de reelección de Biden continúan observando de cerca la política en Gaza. Se dice que el presidente está sintiendo la presión por las advertencias que está recibiendo de que tiene una cuerda floja muy delgada por la que caminar: promover su política pero sin arriesgar la derrota en noviembre. "Gaza no es la única razón de preocupación", admitió un asesor político de Biden, "pero es una razón importante".

El anuncio de Netanyahu - cancelando la visita de la delegación Hanegbi-Dermer a Washington para discutir la política en Rafah y cómo liberar a los rehenes - llegó mientras el primer ministro luchaba por su vida política, advirtiendo a los opositores de la coalición sobre las propuestas en relación al reclutamiento militar de los haredíes que si no se alcanza un acuerdo, el gobierno caería.

Por lo tanto, aparentemente, tanto en EE. UU. como en Israel, abundan actualmente los adornos políticos de los dos líderes, Biden y Netanyahu. Tal comportamiento no es raro en el mundo político, pero en este momento, si estos movimientos del presidente y el primer ministro de hecho se salen de control, las ramificaciones podrían ser extremadamente peligrosas y mortales.

El escritor es editor de opinión del periódico The Jerusalem Post.